[廣告] 請繼續往下閱讀

新頭殼newtalk

食藥署今公布邊境食品查驗不合格名單，其中澳大利亞的冷凍花蝦、韓國大白菜、日本哈密瓜等13項產品均被驗出重金屬與農藥不合格等；其中，一款由中國進口的乾燥苿莉花，竟被驗出6種農藥殘留，其中包括2種台灣未核準使用的農藥。食藥署表示，該批產品共520公斤，已按規定退運或銷毀。而毒理專家招名威對此表示，名單上6種農藥殘留讓他傻眼，且警告這樣的產品若成為茶飲，「直接把農藥喝進身體，很恐怖！」

食藥署今公布邊境食品與其相關查驗不合格名單，共有13項，其中包括：澳大利亞的冷凍花蝦、韓國大白菜、馬來西亞的碗、法國清爽味花茶」、中國的馬卡龍分色調味盒(粉)與(馬卡龍分色調味盒(粉)、越南速食酸蝦味麵、日本的SUNAOSHI麵屋碗麵-辛口、中國加工白蘿蔔、日本鮮哈密瓜、泰國熊霸飲料、法國杏桃風味優格(玻璃瓶)、澳洲冷凍乾燥菠菜、中國乾燥苿莉花。食藥署表示，上述產品皆不符合國內重金屬殘留或農藥殘留容許量標準等規定，所有貨品皆已退運或銷毀，不會流入市面。

而其中，由合盛發貿易有限公司進口的中國乾燥茉莉花，被檢出殘留農藥竟多達6種，包括：可尼丁0.34 ppm、祿芬隆0.48 ppm、賽速安2.89 ppm、因得克0.05 ppm、達特南0.1 ppm及因滅汀0.08 ppm。依據「農藥殘留容許量標準」，農藥可尼丁、祿芬隆、賽速安定量極限均為0.05 ppm，因得克定量極限為0.01 ppm，達特南、因滅汀均為不得檢出。

招名威表示，很多女性會喝苿莉花茶養身，但若是一不小心喝進了這種驗出6種農藥殘留的苿莉花茶，不但不能養身，反而會直接把這6種農藥喝進體內，對人體確實有傷害。他認為這樣用農藥，一定會造成環境污染，並進而對當地民眾的健康有影響。

食藥署表示，此案不符合食品安全衛生管理法第15條規定，所有產品共計520公斤，按規定必須退運或銷毀，皆未流入市面，請民眾放心。