按往年慣例，華爾街策略師和經濟學家會在第 4 季下半季發布未來展望，美國銀行 (BofA) 研究團隊周一 (12 日) 發表 2023 年的十大投資主題，包含追逐風險的「Risk On」情緒要到明年中才會啟動、全球經濟衰退無法避免，以及中國解封後對大宗商品的主要影響等。

1.2023 年中轉向「Risk On」模式

隨著經濟衰退和信貸衝擊打壓風險資產，美銀認為，投資人應在 2023 年上半年買進長期公債，尤其是 30 年期美國公債。

美銀預測，美股將在 2023 年上半年創下歷史新低，有鑑於標普 500 指數通常在衰退期結束的前六個月觸底，股市反彈預料於 2023 年中左右開始。

2. 美國、歐元區和英國經濟衰退幾乎無法避免

美銀預估美國將在明年上半年陷入溫和衰退，且衰退有可能從今年底開始。此外，美銀全球經濟研究主管 Ethan Harris 認為歐洲會在今年冬天開始陷入衰退，隨後緩慢復甦。

3. 利率估於年底下滑

美銀預估，隨著利率波動性下滑，美國公債殖利率曲線將出現反轉，策略師預期到了今年底，2 年期和 10 年期美債殖利率都將達到 3.25%。

美銀利率策略師 Mark Cabana 表示，今年受利率上升影響的產業，有望在 2023 年從中受惠。

4. 中國重新開放之路

美銀大中華區首席經濟學家 Helen Qiao 說：「我們預估中國將從現在開始逐步開放，大部分限制措施將在 2023 年下半年取消。」

美銀預估，明年中國經濟將成長 5.5%，高於華爾街普遍預期。

美銀認為中國有望在明年下半年取消大部分防疫限制。(圖：AFP)

5. 新興市場前景看俏

美銀新興市場跨資產策略主管 David Hauner 指出，一旦美國通膨和利率觸頂，加上中國重新開放，新興市場前景應會變得更加有利。

6. 工業金屬獲提振

美銀資深金屬策略師 Michael Widmer 說，雖然主要市場衰退將形成阻力，但中國重新開放、美元觸頂，加上可再生能源投資加速成長，足以抵銷衰退帶來的負面影響。他並預估，明年銅價有望上漲 20%。

7. 油價長時間走高

美銀大宗商品、股票衍生商品和跨資產量化投資策略主管 Francisco Blanch 表示，對俄制裁、石油庫存低落、中國重新開放，加上石油輸出國家組織 (OPEC) 願意減產，種種因素導致能源價格居高不下。

展望 2023 全年，他認為布蘭特原油價格可望維持在每桶 100 美元的平均水平，並在下半年飆升至 110 美元。

8. 資金回流刺激資本支出

美銀證券美國股票和量化策略主管 Savita Subramanian 說，強勁的勞動力市場、美中脫鉤以及更高的環境、社會和公司治理 (ESG) 標準，應能使資本支出維持強勁。

9. 美國通膨緩解

美銀首席美國經濟學家 Michael Gapen 認為，明年美國通膨放緩之際，失業率可能在 2024 年第 1 季達到 5.5% 的高峰，部分工人恐陷入失業危機。

10.Fed 結束升息有利信貸環境

因經濟成長前景疲軟，加上利率上升導致企業將首要目標放在削減債務上，美銀投資策略師 Yuri Seliger 看好投資級信貸在明年反彈，預估 2023 年投資級信貸總報酬率約達 9%。