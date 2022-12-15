人若沒有幹細胞 一週内會死亡 吃什麽增加幹細胞？

幹細胞 (Stem Cell) 是人體最初未分化的原始細胞，可以自我分裂增殖以及分化成多種不同特定功能的細胞。人體各個組織及器官，一生中需不斷的更新及修復，幹細胞就是負責完成這項重大任務的關鍵性角色。曾在哈佛大學醫學院任職的李維麟在他的《逆轉疾病的科學食療聖經》（Eat to Beat Disease）一書中寫道：「幹細胞對健康至關重要，如果它們突然消失，人將在一週內死亡。」

一個人體內大約有37.2萬億個細胞，其中幹細胞大約7.5億個，占細胞總量的0.002%。它們被儲存在身體的多個部位，隨時準備承擔再生或修復人體組織和器官的工作。李維麟（Dr. William Li）在接受《大紀元時報》採訪時介紹，這些幹細胞主要儲存在骨髓中，此外幹細胞還存在於人體的脂肪、皮膚、毛囊甚至心臟中。

人體內所有組織和器官時刻在進行更新，而幹細胞發揮著關鍵作用。小腸每2～4天更新一次；肺和胃每8天更新一次；皮膚每2週更新一次；紅細胞每4個月更新一次；脂肪細胞每8年更新一次；骨架每10年更新一次。李維麟還舉例：人體的免疫細胞每7天再生一次，如果相關幹細胞消失，人可能很快會死於感染。

當我們需要修復在各種疾病和損傷中失去的細胞，或替換功能失調的細胞時，幹細胞就會開始發揮作用。

比如說，肝臟在被手術切除多達75%的部分後仍然可以長回來，就是依靠幹細胞的修復和再生功能。心臟也是靠幹細胞不斷再生的，但再生速度將受年齡影響。

3種情況降低幹細胞修復力

1. 吸菸、吸入空氣污染物

吸入的烟霧將導致體內氧氣不足，而這會將幹細胞募集進血液中。研究表明，吸煙者體內剩餘的幹細胞自我繁殖能力減少75%，對再生的參與減少38%。李維麟補充說，污染的空氣也會對幹細胞造成嚴重傷害。

2、大量飲酒

李維麟表示，飲酒會使幹細胞被不斷從骨髓調動進循環系統，使幹細胞受損，參與再生的能力也下降。

3、高血脂、高血糖

高血脂、高血糖都會損傷幹細胞。血液中的壞膽固醇（低密度脂蛋白）會損害幹細胞。

糖尿病是幹細胞殺手。糖尿病患者體內的幹細胞數量可能比正常人少47%，而且剩餘的幹細胞也無法正常工作。

吃什麽增加體内幹細胞？

意大利的研究人員把有輕度至中度高血壓，但沒有接受藥物治療的患者分成兩組，一組人每天飲用兩次不加糖及牛奶的純紅茶，另一組人每天飲用兩次其它飲料。

一週後，結果顯示喝紅茶的人血液中內皮祖細胞的數量從36%增加到了56%，而且血管擴張能力變得更好了。

黑巧克力含有黃烷醇。美國加利福尼亞大學展開了試驗：1組人每天喝兩次黃烷醇含量低（每份9毫克）的熱巧克力；另一組人每天喝兩次黃烷醇含量高（每份375毫克）的熱巧克力，持續30天。

結果發現，喝高黃烷醇熱巧克力的一組人，他們血液中的幹細胞量比另一組人高出2倍。

地中海地區的飲食，長期以來就與心臟健康相對較好的結果有關。研究顯示，地中海飲食可以降低發展出許多不同類型的慢性健康疾病的風險。此外，地中海飲食有益影響包括刺激幹細胞去幫助身體再生。

富含初榨橄欖油的地中海飲食，可以有效提升幹細胞數量。美國的一項研究顯示，經過四週富含初榨橄欖油的地中海飲食後，人的血液中內皮祖細胞的數量顯著翻倍。

4、限制卡路里與斷食

麻省理工的科學家們發現限制卡路里可以活化腸子的幹細胞，有助於腸道細胞的再生。

中國上海交通大學醫學院和第二軍醫大學的科學家們進行了一項研究。他們發現斷食可以刺激大腦再生。科學家們研究急性中風後的老鼠。他們讓一組老鼠斷食四十八小時，然後將其與正常飲食的老鼠做比較。4天後，研究人員發現斷食組的幹細胞在再生大腦。

（責任編輯：卓净）

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