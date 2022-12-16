2022年12月16日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

立法院今（16）日第二度召開《氣候變遷因應法》修法黨團協商，多數爭議條文如碳費細節仍未有共識，將進一步送交院會協商。眼看立法院本會期將於12月底結束，環保署長張子敬表示，每次協商溝通都和立法委員們逐一達成共識並調整法條，對於本會期三讀仍抱持樂觀態度。

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立院社福及衛環委員會協商《氣候法》，碳費等爭議法條仍未有共識。攝影：李蘇竣氣候法草案送交院會協商 張子敬：樂觀等待三讀

環保署推動《溫室氣體減量及管理法》修法為《氣候變遷因應法》，立法院社會福利及衛生環境委員會於5月審查完畢，保留爭議法案送交協商，上週（9日）首次黨團協商，光是前五條原則性法條就花費大半時間討論，今日接續處理後續法條。經過主管機關與立委來回交鋒，少數條文環保署同意修正文字以求通過，立委們也不再堅持各自提案，保留的爭議條文幾乎全部討論完畢，仍剩下部分具重大爭議內容未有共識，最終決議交付院會協商。

張子敬會後受訪表示，幾次協商都獲得建設性意見，也釐清諸位立委的修法理念，順利促成少數法條通過。其餘保留的部分會回去再想清楚，有些可能不太困難、稍加敘明即可，也會持續和立委保持溝通。

立法院本會期將在12月底告終，張子敬表示，協商結果仍然樂觀，期待氣候法在本會期三讀通過。

碳費運用更靈活？ 碳費徵收附加優惠費率 立委提質疑

對於備受矚目的碳費機制，政院版草案中，徵收對象以年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的「排碳大戶」為主，如鋼鐵、半導體或水泥等產業，電力業的直接排放則是排除在外。同時也開放企業提出「自主減量計畫」，執行製程改善或投資減碳措施，只要達成指定的減量目標，就可望適用優惠費率。

多名立委要求，碳費費率制定應籌組專門委員會，維持資訊公開透明，也有立委認為不應排除電力業，或是應逐年調漲價格、「先碳費後碳稅」等意見，不過在自主減量計畫適用優惠費率方面，立委紛紛表示擔憂，指出企業類型不同，減碳效益難以考核，如此作法等同「開後門」給予企業優惠，不符合污染者付費原則。

張子敬會後表示，以環保的立場，碳費機制不單單是為了收費，而是要促進減碳。優惠費率的設計是希望鼓勵企業，若積極減碳的企業與他者無異，恐怕這些成本最終只會轉嫁給消費者，因此必須設計一定的差額誘因，給予企業動力，進一步增進減碳技術。

張子敬強調，立委可能對行政機關「不太放心」，但環保署已經對碳費的機制有一套規劃，希望讓碳費更靈活，達成減碳效果，將繼續和立委說明溝通。

環保署長張子敬表示，促成減碳才是徵收碳費的用意，設計優惠費率是希望給予企業動力。資料照。攝影：李蘇竣

定期檢討獲納入 每五年一次檢討國家氣候行動綱領

除了碳費以外，草案還有諸多內容留待院會協商，如草案要求中央主管機關訂定五年一期的階段管制目標，但對於當中的公民參與機制、中期目標是否入法仍未達成共識。

同時，草案規定中央主管機關應參酌國內外經濟、 能源或環境狀況，擬訂「國家因應氣候變遷行動綱領」，有立委認為應建立定期檢討機制，明訂多少年檢討一次行動綱領，張子敬鬆口同意明訂「每五年檢討一次」，修正後送交院會協商再審。

此外，本次修法新增的氣候變遷「調適專章」也有部分條文遭到保留，不少立委提案的「公民訴訟」條款也缺乏共識，一併送入院會協商。

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