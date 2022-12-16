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（中央社記者潘姿羽台北16日電）淨零永續已經成為全球共同努力的目標，中央銀行正規劃5大類政策措施，因應氣候變遷對經濟金融不利衝擊，總裁楊金龍透露，未來央行對銀行發放定存單，擬評估銀行重視ESG程度。

國發會今年3月發布「2050淨零排放路徑」，宣示政府將規劃推動12項關鍵戰略，以落實長期淨零轉型目標。央行考量氣候變遷帶來經濟金融風險，並威脅金融穩定，訂定2大政策目標、3大核心策略，且規劃5大類政策措施，以積極因應氣候變遷衝擊。

中央銀行15日舉行理監事會，楊金龍於會後記者會上談到央行因應氣候變遷的相關措施，並預告未來央行對銀行發行定存單時，擬評估銀行對ESG（環境、社會責任、公司治理）的重視程度。

國內資金環境相當充沛，央行慣以發行定存單的方式，回收市場游資；由於定存單利率相對優惠，被視為央行給銀行的「紅蘿蔔」。

不過楊金龍表示，未來央行對銀行發行定存單時，會考慮評估銀行對ESG的重視程度，「如果銀行對ESG重視很高，我就願意給你；如果不高，我就不太願意給你」。

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根據央行報告，央行因應氣候變遷的政策架構有2大政策目標，強化經濟金融體系因應氣候變遷風險的韌性，以及協助經濟體系順利轉型至永續的綠色經濟；5大政策措施包含研究氣候變遷對貨幣政策的影響及調整、運用貨幣政策操作工具協助促進永續金融發展、將綠色金融商品納入外匯存底管理運用考量等。

「這只是前奏」，楊金龍預告，上述政策架構只是大方向，更進一步的細節，央行會在12月底之前公布完整策略。（編輯：張均懋）1111216