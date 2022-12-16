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（中央社記者余曉涵台北16日電）華航今天表示，2022年道瓊永續指數日前評選出爐，華航刷新歷史排名及得分雙紀錄，獲全球第一，不僅是台灣運輸業者首度奪冠，也是唯一連續7年入選新興市場成分股的航空公司。

中華航空今天發布新聞稿表示，作為全球航空ESG（環境、社會、公司治理）永續發展的龍頭，以別具意義的「淨零碳飛行」慶生，藉著與英國環保專業組織Climate Impact Partners合作的「環保旅程（ECO Travel）」碳抵換平台，為所有台灣出發的客貨航班執行「淨零碳飛行」，預計抵換7000噸碳排放量。

華航說，要透過國際認證的高品質碳抵換額度，以行動支持再生能源專案發展，促進全球能源轉型。

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適逢華航63週年，華航指出，為今天所有旅客完成碳抵換，希望透過這項國內運輸業首創的大規模「碳中和」作為，實踐ESG永續經營，拋磚引玉邀請旅客共同響應環保，鼓勵乘坐大眾交通工具前往機場、使用網路報到、預選餐點及自備免稅品環保袋等，一起支持減碳，減輕地球的負擔。

另外，華航表示，推出週年慶限時優惠感恩活動，即日起至12月25日透過華航官網或手機APP購票，享有定額減價的超值限時促銷，旅客購買2023年2月1日至2023至6月30日間台灣出發全航線機票（上海、廈門除外），可享短程航線來回折扣1500元、長程航線來回折扣3000元優惠。（編輯：陳政偉）1111216