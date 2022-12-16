【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保標章成立第30週年了，為邁向2050淨零排放目標，環保署以「Before30/After30」為主軸，12月16日在華山文創園區西五一館，迎來了淨零綠生活環保標章的壓軸活動—圓桌論壇。

現場展示過去30年政府攜手民間企業在環保標章共同努力成果，同時也透過各方綠色達人，在圓桌論壇向與會者傳達致力將淨零綠生活融入於生活中共同打造美好環境。

論壇邀請10位多元領域的綠色達人做經驗分享，開場即由企業環保獎得主財團法人南華大學，分享如何從根本的教育端推展與民眾息息相關的淨零綠生活；另跟大家生活面耳熟能詳的迪卡儂、台灣山葉機車及遊戲橘子分享如何從企業端生產及辦公領域做起落實淨零綠生活，提倡永續概念；在民眾盛行旅行的現代，看原森旅行社、雲品酒店等告訴你如何玩得更淨零；在場也有透過數位及科技的實力帶動綠色影響力的默克先進材料公司及綠生活團體奉茶行動；最後，在充滿美食的臺灣，永續食材發展協會以及臻佶祥社會服務協會的幸福食物銀行，跟大家分享如何吃得低碳吃得美味。

論壇靜態展區展示環保標章30年來推動歷程及成果，同時以淨零綠生活六大面向，宣導全民透過改變小小的生活方式，就可創造大大的綠生活未來。而環保標章自81年上路至今，透過廠商以降低環境污染及節省資源消耗之出發點設計製造產品，讓消費者選購時能選擇對環境友善的產品，自身響應「可回收、低污染、省資源」理念，同時呼應著「一片綠色的樹葉，包裹著純淨而且不受污染的地球」的環保標章意象。

透過環保署及產業界的努力，歷年環保標章產品已經累積突破2萬件，同時展出由環保署輔導通過環保標章驗證的產品，都是生活中常見的日常用品。根據110年環保標章對環境的效益統計，共節電2億848萬度、減碳10萬6,083公噸、減少原生紙漿1,187.7萬公斤等綠色效益，環保署呼籲民眾在購買相關產品時，可以優先選購環保標章產品，在生活中實踐「買得環保、用得環保」。

淨零綠生活環保標章30週年列車啟動，承載企業間共創產值，並透過產業界帶動生活轉型，進一步激發產業投入心力，同時讓民眾了解實踐淨零綠生活並不困難，讓我們一起努力，為地球做對的事。

「淨零綠生活環保標章30週年圓桌論壇」開幕活動合照（圖：環保署）

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