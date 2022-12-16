2022年12月16日 環境資訊中心記者 陳昭宏報導 環境資訊中心記者 陳昭宏報導

拿著午餐垃圾走到回收桶前，卻因不知如何分類，只好整袋丟進一般垃圾，或許是不少民眾的心情寫照。環團「RE-THINK重新思考環境教育協會」（簡稱RE-THINK）指出，台灣民眾多有回收習慣，卻往往因不知如何分類、垃圾桶標示不清，錯置回收資源，導致垃圾無法充分再利用。

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近期RE-THINK與新北市府、花旗銀行合作，鎖定新北耶誕城的大量人流，在新北市政府地下一樓設置兩組示範垃圾桶，透過「增設分類項目」、「重新設計垃圾桶」、「明示回收資訊」，發現民眾回收意願有效從45.9%提升至近87.8%，回收行為的正確率則從26%提升至53%。

RE-THINK與新北市府、花旗銀行合作，在新北市政府大樓設置兩組示範垃圾桶，昨（15日）舉行試辦成果發表記者會。攝影：陳昭宏

垃圾桶標示不清 民眾「不知道怎麼丟」 廚餘、紙容器混入一般垃圾

根據RE-THINK調查，94%民眾有回收習慣，然而許多公共垃圾桶仍常見分類不完善情形，RE-THINK過去曾在不同場域做「垃圾破袋調查」，發現不少可再利用的資源被丟到一般垃圾，其中最常被丟錯的是廚餘及紙容器。

RE-THINK創辦人兼執行長黃之揚表示，垃圾分類做不好並非民眾不願好好分類，而是分類資訊不足。根據RE-THINK今年5~6月進行的「2022年台灣回收意識」調查，民眾最常遇到的三大回收困境為「不知道該丟什麼類別」、「垃圾桶標示不明或不足」及「不同場域的規矩都不一樣」。

對於這些困境，RE-THINK從2021年開始和花旗銀行、建國中學合作執行「垃圾桶改造」的實驗。今年將計畫推展至新北市政府，看準新北耶誕城的大量人流，在市府地下一樓增設兩組示範垃圾桶。黃之揚解釋，這次主要有三個改造面向，包括「增設分類項目」、「重新設計垃圾桶」及「明示回收資訊」。

透過增設廚餘分類、重新設計垃圾桶、明示回收資訊，示範垃圾桶成功增加民眾回收行為正確率，單一垃圾桶每年能多減少0.85公噸一般垃圾。攝影：陳昭宏

改變設計、資訊簡明、增設分類 垃圾桶再也見不到珍奶和咖哩飯

在這次垃圾桶改造中，RE-THINK為垃圾桶增加了原本沒有的「廚餘類」，除了避免廚餘進入一般垃圾造成焚化爐額外負擔，也能讓清潔人員省去不必要的麻煩。

新北市政府清潔領班徐月娥表示，過去常有民眾把吃不完的咖哩飯、喝不下的珍奶連同廢容器一起丟進垃圾桶，把其他回收物弄得髒臭黏膩，清潔人員需要額外花時間清理。示範垃圾桶讓民眾可以在丟食物垃圾時先把湯汁和廚餘倒掉，避免上述情形。

徐月娥說，過去常有民眾因為懶得分類，將垃圾直接堆在垃圾桶上，也有人把整包家戶垃圾丟進公共垃圾桶，這些行為都會增加他們的工作量。RE-THINK也透過與清潔人員的訪談重新設計垃圾桶，將垃圾桶外型改成斜面、洞口略為縮小，民眾無法在上面堆放垃圾、也塞不進整包垃圾。

此外，RE-THINK也在垃圾桶旁附上更簡明、完善的分類指示，減少民眾對於不知該如何分類的困惑。

新北市政府清潔領班徐月娥表示，過去許多民眾常懶得分類，直接把垃圾堆在垃圾桶上，斜面設計能有效避免此狀況發生。攝影：陳昭宏

民眾時常把吃不完的食物、喝不下的飲料連同容器一起丟進垃圾桶。圖片來源：RE-THINK重新思考環境教育協會提供

改造垃圾桶讓回收意願、正確率將近翻倍 年減850公斤一般垃圾

RE-THINK也在設置新垃圾桶後，派人實地蹲點觀察並記錄結果。黃之揚表示，與對照組相比，重新設計的垃圾桶在民眾回收意願、回收行為的正確率上都有顯著提升，甚至將近翻倍。結果顯示，民眾回收意願從45.9%成長至87.8%；回收行為正確率從26.7%成長至53.1%。從回收項目來看，回收正確率提升最高的為塑膠類（+52%），其次為新增設的廚餘類、紙類。

RE-THINK估計，光是重新設計垃圾桶、增加資訊指示，單一垃圾桶每年就能減少850公斤的一般垃圾、約433公斤二氧化碳當量（CO2e）的溫室氣體排放。

黃之揚表示，垃圾桶可說是「最好的環境教育載體」，透過簡單改變設計，就可以發揮「輕推」（nudge）的作用，引導並鼓勵民眾在「分類的最後一哩路」做出正確選擇。未來RE-THINK預計展開「全台垃圾桶大調查」，了解全台不同場域的垃圾桶現況，確認推動改變的優先順序；也會持續尋找最低成本、最高效益的垃圾桶設計模式，大量複製在特定場域，擴大影響力。

黃之揚強調，垃圾桶「不一定每個都要（如示範垃圾桶）這麼華美」，例如校園其實只要有清楚的指示，搭配隨手可得的籃子、隔板，就能有效提升回收率；企業大樓、集合住宅也都有各自適合的方式，「俗擱大碗才最好，不然就是叫好不叫座」。

RE-THINK創辦人兼執行長黃之揚表示，RE-THINK未來將展開「全台垃圾桶大調查」。攝影：陳昭宏延伸閱讀

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