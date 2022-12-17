男子狂打邊爐腹瀉屙血險喪命， 醫生揭1食法中毒致命

打邊爐暖身要小心！食用不當隨時有生命危險！有肝膽腸胃科醫生分享病例指，台灣一名男生連續3日後持續肚瀉及排血便，求醫後發現打邊爐1種食用方法惹禍，嚴重者可致命。

打邊爐1食法致食物中毒

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威在節目《健康好生活》分享病例指，該名男生連績3天肚瀉，每天約肚瀉5至6次，直到第三天，已開始出現血便，情況變為嚴重。問診後發現，這位男生家最近打邊爐，買了一個湯底後，每日加肉和蛋到鍋裡煮。他們又把吃剩的食物雪起來，翌日在拿來加熱吃，再加新入的肉和蛋，他們推持這個吃法2至3日。

葉醫生發現，男生每次將生的食物和熟的食物放在一起烹調，而且食物未必完全加熱，加上部分食物已放在雪櫃多天，有機會滋生大量細菌毒素。葉醫生相信這男生因為以上的不當處理食物方法，導致他出現細菌性腸炎症狀。經檢查後證實他體內有沙門氏菌。

正確處理隔夜菜6大貼士

如果不想浪費食物，吃不完的食物應如何處理，讓下次吃得安全？葉秉威醫生教6個正確處理隔夜菜的方法。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威分享6個正確處理隔夜菜的方法。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威分享6個正確處理隔夜菜的方法。

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台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威分享6個正確處理隔夜菜的方法。

台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威分享6個正確處理隔夜菜的方法。

沙門氏菌感染症狀

根據本港食安中心網站資料，沙門氏菌通常存在於人體及動物，特別是家禽和豬隻的腸臟，其中有約2000種為可引致食物中毒的血清型沙門氏菌，如感情沙門氏菌食物中毒，會出現以下症狀：

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

沙門氏菌感染症狀

預防感染沙門氏菌

食安中心指出，要減低感染沙門氏菌導致食物中毒的風險，要留意以下幾點：

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

預防感染沙門氏菌

同場加映：生雞肉不能洗？

台灣毒物科護理師譚敦慈在節目《醫師好辣》引述美國疾病管制與預防中心（CDC）資料表示，生雞肉在烹調前不需要清洗，因為清洗時可能會令雞肉上的沙門氏菌散播到其他食物或廚具上。譚敦慈表示，清洗肉類時不要讓水噴濺，可先以容器蓄水，再將肉類輕輕放進去洗淨後瀝乾。

她教正確清洗食材的步驟：

本港THEi食品與健康科學學系講師文嘉敏博士接受《星島頭條》訪問時亦指出，沖洗生的肉類時應特別小心，因為飛濺的水花可能會帶有細菌，並污染附近的表面、器具或食物。如果需要沖洗肉類，完成後必須徹底清潔四周，或用滾水消毒可能受污染的餐具，以防交叉感染。

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