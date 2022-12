【民眾網黃楸玲/台北報導】

[廣告] 請繼續往下閱讀

環保署於2022年與泰國自然資源與環境部污染防治局(PCD)共同舉辦第二屆「2022泰臺土壤及地下水環境保護技術論壇」,本次論壇於12月20日採實體混合線上會議方式進行,並邀請專家學者就土壤及地下水污染整治需求與發展進行分享討論,藉此推廣我國土水污染相關產業技術,達到促進臺灣與泰國環境保護技術交流之目標。

本次論壇更擴大辦理規模以觸及多元層面與增進交流量能,開放兩國地方環保機關和土壤及地下水產業界共同參與,線上人數超過200位。

劉瑞祥執行秘書在開幕致詞表示,111年國際交流仍然不畏嚴峻疫情的影響,同樣透過實體混合線上會議方式辦理本次技術論壇,持續深化雙方合作關係。本次延續110年之交流成果,111年就土壤及地下水污染整治需求與發展進行更深入討論,藉此瞭解泰國污染整治與環保產業發展之現況與需求。

臺灣已有許多有效改善的整治案例,環保署也在過去20年累積了豐富的土壤及地下水污染調查與整治經驗,透過本次交流平台瞭解當今國際發展的趨勢,我們願意並分享這些成功的經驗與技術,促進臺灣與泰國土水環境保護的產官學國際合作夥伴關係。

泰國自然資源與環境部污染防治局Mr.Pornsak Phu-Im副局長表示,泰國土壤和地下水中污染的問題,大部分是化學品管理不當、垃圾掩埋場洩漏、走私化學品廢棄,礦業、加油站或發生化學事故等,在泰國目前沒有專門針對受污染地區的控制和修復的法律,也沒有像很多先進國家有資金可以用來解決特定污染問題。

亞太土壤及地下水污染整治工作小組(Remediation for Soil and Groundwater Pollution of Asian and Pacific Region, ReSAG)主席林財富教授表示臺灣與泰國雙方皆重視環保及永續,泰國是我國環保合作的好夥伴,西元2010年我國與亞太地區共12國家成立ReSAG後,從2013年至2018年間與泰國進行交流,並於2021年首次舉辦「2021年臺泰土壤及地下水環境保護技術合作論壇」。

111年雙方在土壤及地下水環境保護的永續發展上交流經驗及技術,將能為未來尋求更進一步發展的最適途徑。環保署強調,臺灣在土壤及地下水污染整治的歷程上,已有許多有效改善的整治案例,在夥伴國家面臨因經濟發展下帶來的污染處理需求,我方願意分享過往的成功案例經驗,並依現況污染整治需要提出我國可執行之優秀產業技術協助,達到有效的合作互助模式。

土壤及地下水保護不僅僅是國家單方面的問題,更是國際上無國界的環保責任,冀望本次論壇達到雙方的污染整治需求與產業技術交流的目標,共同為這地球村的環境保護更盡一份力。

2022泰臺土壤及地下水環境保護技術論壇實體會議現場(圖:環保署)

更多新聞報導:

龍頸溪水質淨化場啟用 提供屏東優質水環境

推動淘汰老舊車輛 提升空氣品質 朝向淨零排放