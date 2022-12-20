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（中央社記者謝方娪台北20日電）金管會今天召開國銀總經理會議，會中請銀行配合辦理6件事，針對外界傳出銀行顧慮年底要結算資本適足率而緊縮放款，金管會強調目前沒看到此現象，但不希望此情況發生，請銀行在兼顧風控前提下支持企業資金需求。

金管會今天召開「本國銀行總經理第54次業務聯繫會議」，金管會銀行局副局長童政彰說明，金管會今天在會議中提示6點事項，請銀行配合辦理。

第一，為避免發生系統服務異常情事，請金融機構落實辦理資安防護措施，確保異地備援機制有效性，強化系統運作穩定性與可用性。

第二，因應國際金融情勢變化，銀行應針對相關風險事件，審慎評估可能引發的風險，並採取適當風險抵減措施，另對於所銷售金融商品的發行機構，應建立並強化重大事件預警控管機制，並主動對持有相關部位的客戶進行關懷。

第三，金管會10月已備查銀行公會修訂的「銀行業公司治理實務守則」，對銀行業大股東與銀行間的溝通聯繫畫出明確紅線，金管會進一步要求各銀行2023年第1季前配合訂定內部規範，並讓有控制能力的股東知悉並落實相關規定。

童政彰指出，先前已有大股東干政相關案例，金融業作為守法重紀的機構，應從案例汲取教訓並導入內控制度中，雖然金管會要求銀行業明年首季前訂定相應內規，但先前已修正公布實務守則，這段期間若有金融機構違規，仍有相關法規可處理，並不代表有懲處空窗期。

第四，金管會日前與全國金融業工會聯合總會暨所屬工會進行座談，工會反映相關勞資爭議個案所衍生的問題，金管會提醒各金融機構合併案應妥善擬具員工安置計畫，並再次提醒理專十誡執行應以風險為導向並加強與員工的溝通、注意理專業績目標合理性。

第五，金管會請各銀行持續推動形塑公平待客原則的企業文化並落實執行，重視對行員宣導及教育訓練，提升對客戶權益的保障。

第六，年關將近，金管會請銀行在兼顧風險控管前提下，以專業優質的金融服務支持企業資金需求。

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童政彰表示，先前有媒體報導，有銀行認為年底到了，為維持整體資本適足率而緊縮放款，金管會目前沒有收到相關陳情案，但金管會並不希望此情況發生，因此利用此機會提醒各銀行注意金融中介功能應維持正常，不能為銀行資本適足率等相關數字，讓金融中介功能不完善。

童政彰坦言，截至今年第3季止整體國銀平均資本適足率仍有14.01%，高於法定門檻，既然銀行資本適足率和法定要求仍有段距離，金管會很好奇為何會有這樣的聲音出現。（編輯：楊凱翔）1111220