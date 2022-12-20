聖誕佳節，親朋好友開派對，不少人都會選擇向餐廳訂購外賣食物，沒錯是很方便，卻原來潛在食安問題。早前食物安全中心（食安中心）便對此作出安全建議，更指出外賣食物存在風險，呼籲大家小心。

餐廳若過早煮製食物,容易引起食用安全風險

外賣食物若處理不當易出事

外賣壽司風險較高

外賣三文治要小心處理

外賣食物潛在三大風險

餐廳過早烹製食物，烹製好的食物在送餐人員領取前已被放置於室溫下一段時間，並沒適當保溫或冷存；

食物運送途中沒任何溫度控制，期間更可能遇上交通擠塞或惡劣天氣等，致延長食物置於沒溫度控制下的環境；

若食物容器密封不當或運送途中變形，食物可能被外在環境污染或包裝出現滲漏，或送餐人員忽視個人衞生或運送車輛不潔淨，食物有機會出現交叉污染。

外賣食物潛在三大風險

食物若長時間置於攝氏4至60度的溫度之間，會讓食物中的有害細菌迅速繁殖，及有機會引致食物交叉污染，因此外賣過程中往往存在三大風險：

１）餐廳過早烹製食物，烹製好的食物在送餐人員領取前已被放置於室溫下一段時間，並沒適當保溫或冷存；

２）食物運送途中沒任何溫度控制，期間更可能遇上交通擠塞或惡劣天氣等，致延長食物置於沒溫度控制下的環境；

３）若食物容器密封不當或運送途中變形，食物可能被外在環境污染或包裝出現滲漏，或送餐人員忽視個人衞生或運送車輛不潔淨，食物有機會出現交叉污染。

四類高危外賣食物

擬供生吃的海產，如各種刺身或生蠔；

即食加工肉類或海產，例如火腿、香腸、煙火雞肉及煙三文魚等；

含有生或半生熟蛋類的食物，如生牛肉他他；

混合食物，例如壽司、沙律及三文治等。

四類高危外賣食物

由於大部分致病細菌會在室溫（攝氏4至60度之間）情況下迅速生長和繁殖，部分容易腐壞的食物更是高危一族，大家在訂購時切記留意，這些食物包括：

１）擬供生吃的海產，如各種刺身或生蠔；

２）即食加工肉類或海產，例如火腿、香腸、煙火雞肉及煙三文魚等；

３）含有生或半生熟蛋類的食物，如生牛肉他他；

４）混合食物，例如壽司、沙律及三文治等。

外賣食物六大安全建議

盡快食用外賣餐飲，或暫時貯存於雪櫃保鮮格內，並徹底翻熱後才進食，當中最好遵從「2小時/ 4小時原則」，即預計食物由準備食物起到食用的時間，若不超過2小時，食物可即時食用或放入雪櫃待用；2至4小時之內，食物可即時食用，但不能再放回雪櫃貯存；若超過4小時，建議最好別食用。

事先與送餐員確認位置，盡快取到食物及食用。

部分外賣包裝物料未必能承受高溫，如需翻熱食物，可把食物倒在耐熱的器皿內才進行加熱。

避免訂購高風險的外賣餐飲，例如壽司或半熟食物，高危人士尤其應注意。

需要長途配送的餐飲如無嚴格的時間與溫度控制，有機會變壞或受污染，不建議訂購。

如進食時時發現食物不潔、有異味或不宜食用，可致電 24小時熱線 2868 0000 向食物環境衞生署作出投訴，並保留証物以便署方跟進。

外賣食物六大安全建議

為讓大家食得安心，食安中心為消費者提出以下六大安全建議：

１）盡快食用外賣餐飲，或暫時貯存於雪櫃保鮮格內，並徹底翻熱後才進食，當中最好遵從「2小時/ 4小時原則」，即預計食物由準備食物起到食用的時間，若不超過2小時，食物可即時食用或放入雪櫃待用；2至4小時之內，食物可即時食用，但不能再放回雪櫃貯存；若超過4小時，建議最好別食用。

２）事先與送餐員確認位置，盡快取到食物及食用。

３） 部分外賣包裝物料未必能承受高溫，如需翻熱食物，可把食物倒在耐熱的器皿內才進行加熱。

４）避免訂購高風險的外賣餐飲，例如壽司或半熟食物，高危人士尤其應注意。

５）需要長途配送的餐飲如無嚴格的時間與溫度控制，有機會變壞或受污染，不建議訂購。

６）如進食時時發現食物不潔、有異味或不宜食用，可致電 24小時熱線 2868 0000 向食物環境衞生署作出投訴，並保留証物以便署方跟進。

圖片來源：星島圖片庫、網上圖片

《星島頭條》APP經已推出最新版本，請立即更新，瀏覽更精彩內容：https://bit.ly/3yLrgYZ