一頓聖誕餐吞23萬塑料粒 專家破解有妙招

【新唐人北京時間2022年12月22日訊】英國的一項調查發現，一頓傳統的聖誕大餐，可能包含25萬個微塑料顆粒。如何避免在享用大餐時，攝入這麼多塑料呢？ 來看專家有何建議。

英國朴茨茅斯大學的研究人員最近做了兩份一摸一樣的聖誕烤鷄大餐，一份在烤製時保留了塑料包裝，一份則是烹飪中完全不碰塑料製品。

做好之後，研究人員將兩份餐點分別取樣，送到顯微鏡下進行分析。

連接顯微鏡的分析系統很快給出食物中微塑料顆粒成分的含量情況。結果顯示，兩份大餐内都有塑料，但含量相差數倍。

朴茨茅斯大學環境污染研究員菲·庫塞羅博士：「我們在無塑料包裝的大餐中發現了5.5萬微塑料顆粒，在塑料包裝大餐中發現了大約23萬個。」

塑料包裝可以有效將水分保留在容器之内。新鮮出爐的塑料包裝烤鷄，熱氣騰騰，香味撲鼻，可以看到滿滿的汁水，非常誘人。

不過你要知道，這一口吞下去，不知道多少微塑料顆粒就隨著肥美的鷄肉吃到了肚子裏。

朴茨茅斯大學環境污染研究員菲·庫塞羅博士：「如果你持續一年每天吃塑料包裝的餐點，你吃進肚子裏的塑料大約10克，相當於2個這樣的塑料袋。」

庫塞羅博士介紹，現在的空氣、土壤、飲用水中都含有一定量的微塑料顆粒，塑料污染無法避免。但盡量避免帶塑料包裝進行烹飪，可以大大減少微塑料顆粒的攝入量。

英國赫爾大學教學醫院胃腸病學家沙吉·塞巴斯蒂安教授：「我們沒人想吃進大量塑料。但塑料會不會導致健康傷害，現在下結論還太早。」

研究人員已經在人的血液、内臟中發現了微塑料顆粒，這些顆粒很多會在體内長期積存。

新唐人電視台記者任浩綜合報導

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