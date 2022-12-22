邁入35+，驚覺肌膚變鬆弛、細紋變成皺紋，出現斑點等種種問題超心慌，想要快速改善肌膚老化狀況，面對眼花撩亂的保養品卻不知從何下手！大家熟悉的台酒生技跨足保養界，以超臨界流體技術提煉出頂尖成分的超高純度精華，打造出VINATA激透光米植醇特潤膠囊，正是針對邁入熟齡肌以及特乾肌、粗糙肌等特殊膚況，一顆膠囊就能完成夜間速效保養，Ｍ編身為沙漠級乾肌人，只用了一次隔夜醒來膚況特嫩特亮，眼見為憑的驚人效果不用等！搶救膚況現在請馬上入坑！

by 花漾543 - 2022/12/22 更新

現代人肌膚出現危肌，已經不單單因為邁入熟齡肌自然老化，因為除了肌膚生理條件開始在逐漸走下坡，還得面臨的各種外在環境傷害，如紫外線、空污等等，加上心理層面的壓力，加速衰老膚況惡化，也即將邁入熟齡肌的Ｍ編，真心要為各位姐妹們快速解除膚況危肌，同樣身為沙漠乾肌人更能感同身受保養無感和瓶頸有多令人心累！台酒生技重磅研發出超粹小金心膠囊，正是針對熟齡肌以及特乾肌、粗糙肌所研發出的多功能抗老神品！

Ｍ編拍胸脯保證，因為絕對是親身試用7天後的心得，明顯救援乾燥暗沉、鬆弛無彈性、粗糙等膚況，重返青春肌無瑕細嫩巔峰狀態，驚人的效能完全看得見！有一種自信叫做「脫下口罩膚況一樣美！」年底跑趴美到2023年都很可以！連美妝部通通都被收編，妳們還不趕緊拉椅子過來看仔細！

超有感才推爆！超臨界技術萃取3大頂規成分聯手逆轉肌齡，一週撫平老化痕跡

身為超注重保養細節的Ｍ編是個不折不扣的成分控，拿到手的新品絕對要先研究成分，台酒生技運用成本極高的超臨界技術，可以提煉出更高濃度的精華，讓保養功效達到最大值！

蘊含三大頂尖成分其中關鍵指標成分正是專利超臨界米植醇，米植醇是一種具有修護舒緩肌膚壓力的抗老大神成分，精準狙擊肌膚問題：讓老化鬆弛無彈性的肌膚還原成青春肌的彈力緊緻、深入肌底啟動深層修復力，賦活肌膚活力，以及撫平各種乾荒、缺水、老化造成的細紋，調理肌膚紋路，改善老化危肌！

VINATA超粹小金心膠囊除了天花板級的臨界米植醇，更蘊涵能讓肌膚菌種生態平衡、重拾肌膚的穩定平衡、強化肌膚表皮防禦力的比菲德氏菌是能使肌膚又嫩又發光的厲害角色呢！加乘能夠修復肌膚老化、使肌膚更加緊實飽滿、改善乾燥粗糙的膚況的天然草本植萃積雪草，這三種頂規黃金高效成分強強聯手保養效果更強效更全面，在夜間持續供給肌膚無敵修護！

Ｍ編實測：質地輕盈潤澤，快速滲透清爽零黏膩PLUS保濕度瞬間飆升無可挑惕！

Ｍ編非常大推膠囊設計，每次使用一顆，可以使珍貴成分保有高效且不被污染保鮮，但是提到許多人對於使用膠囊的疑慮，覺得滋潤度不夠，再來最多的人就是害怕太過油膩，Ｍ編以油保養達人的經驗和大家分享，其實不論什麼膚質都需要油保養，重點是妳用對好油了嗎？

VINATA超粹小金心膠囊打造成不分膚質、不分年齡的潤而不油的柔滑質地，一抹上輕輕按摩完全滲透吸收，肌膚表面感覺超級輕盈，但同時感受到潤澤水感馬上深入肌底解鎖乾燥、粗糙肌的不適感！

清爽到好像沒擦？讓妳的肌膚完全感覺不到黏膩，免擔心～完全沒有致痘問題！「適度補好油」讓膚況維持油水平衡狀態，幫助肌膚hold住水分，強化肌膚保護屏障，減少外在環境傷害，自然能養出真正健康的肌底。一年四季都好適合，隨時隨地使用舒適零負擔！

使用完馬上有感，肉眼就馬上看得見摸得到肌膚立刻水潤回彈，細緻柔嫩，徹底告別乾繃，認真使用約一週，Ｍ編的膚況快速回復健康狀態，甚至更勝少女時期的健康彈潤，連小細紋都神隱了，視覺年齡直接減掉5歲以上！老化膚況ＯＵＴ，原本暗沉無生氣的肌膚零死角膨潤發光！

因為連最近參加活動都一直被狂讚肌膚狀態也太好，沒想到連熬夜咖(就是Ｍ編本人)都很可以，真心讓Ｍ編太驚豔，完全找不到不入坑的理由啊！害怕醫美療程姐妹們現在就能馬上跟醫美的痛說掰掰，VINATA超粹小金心膠囊媲美無痛醫美的超級保養效果，根本是下凡來拯救膚況的抗老大神～必收啊！Ｍ編認真說熟齡肌快入手，輕熟齡開始用也完全不嫌早！

VINATA激透光米植醇特潤膠囊 0.35gx 40顆 NT$1720

免責聲明：肌膚保養品使用後狀況會依個人使用方法及肌膚狀況而有所不同，並請配合正確使用方法。