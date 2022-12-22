【12.22役情最前線】97歲前納粹秘書被判刑 集中營倖存者：判太輕

下周六膠袋徵費加價 團體批政策含糊 易惹誤會

下星期六即12月31日開始，膠袋徵費會由原先的5毫加價到1元。另外，部分食品例如水果、冷凍食品的徵費豁免亦會取消。環保署還說，到時會派出神秘顧客視察商舖的情況。

環保署副署長陸嘉健說，新安排實施的第一個月，當局都會以勸喻為主，讓公眾及店舖去適應一下，但是如果有店舖經常違例的話，就可能會檢控。陸嘉健說，如果現在大家買一個用發泡膠網包住的芒果，是可以豁免膠袋費的，不過在新例下，就要付1元啦。不過，如果發泡膠網只包住了芒果的一半的話，就可以免費提供一個膠袋。

是不是好像很難搞清楚呢？不僅大家這樣想，連環保團體也是如此。綠惜地球昨日（21日）就回應說，新膠袋徵費的豁免條款很混亂，對於普通市民來講，根本難以理解，容易產生誤會。而下星期六就實行新政策，但是到現在不同的超市都未收起平口袋，仍然讓市民隨意拿，而且政府亦沒有在街市等最多市民用膠袋的地方做大型宣傳，所以政府應該把握時機，宣傳新的政策，令新階段的膠袋徵費可以順利落實。

另外，在新規例下，因為豁免了沒有完全包裝好的食品，綠惜地球認為這樣做是間接鼓勵商人預先包裝食品，違反環保原則。該團體的發言人還說，其實許多水果都有外皮保護，不用額外再包膠網，所以如果要用膠袋的話，就應該統一收費，鼓勵大家少用塑膠。綠惜地球又建議政府應該乘機向市民宣傳裸買的習慣，即自備器皿去買東西，由源頭減少塑膠。

綠惜地球估計，新收費會為相關商家額外衍生30億收入，因為根據現在的做法，膠袋徵費的費用會全部落入商人手中，但是綠惜地球認為，連鎖超市、便利店等集團，應該秉持「取諸社會、用諸社會」的原則，效法英國、新加坡等不同地方的做法，將膠袋徵費所得的額外收入回饋社會，例如捐出作為慈善用途。距離下星期六還有10日，不知大家知不知道有這條法例呢？或者明不明白所說的內容呢？明白的話就提醒一下身邊的朋友啦。

北京疫情失控 紅頭文件揭重症醫療隊入京支援

大陸確診人數不斷上升，令醫療系統崩潰，這已不再是新聞啦。不過，有中共內部的紅頭文件流出，指北京現在的疫情嚴重到要湖南派出重症醫療隊去提供支援。這份紅頭文件是由湖南省的疫情防控指揮部醫療救治組發出的，文件名叫《關於緊急組建重症醫療隊支援北京市疫情防控工作的通知》。不少市級的疫情指揮部及醫院都收到了這份通知，當中包括6個市的疫情防控指揮部及4間醫院。

通知說，這次支援北京防控是由中共國務院應對疫情聯防聯控機制醫療救治組與省委省政府的統一部署，文件要求收到這份通知的部門，以1比3的醫護比例，一共提供178人去北京支援。當中的職位分得很詳盡，包括重症醫生、重症血濾醫生、重症呼吸治療師、重症護士及PCR檢驗技師。這個醫療隊的領隊就要由醫療救治組另外委派，而副領隊方面，就要由衡陽市的疫情防控指揮部及中南大學湘雅醫院各抽一個正科級以上的管理人員擔任。通知還要求涉事的單位，要為隊員準備好3至5日的必要保護物資。

另外，亦有文件流出，指山東也要派出醫療隊伍支援北京的醫療工作，當中涉及500人，由3間醫院調派人手。北京對於山東派去支援的人手要求也很挑剔，例如人手要以內科為主，醫生要是中級或以上的職位，護士也要有兩年以上的經驗等等，還說除了管理人員之外，幫忙的人不可以超過45歲。健康界KOL羅妮就說，想不到北京都要由其它地方徵召醫療隊。

《華盛頓郵報》昨日就發表一篇文章，認為中共突然轉軚放棄「動態清零」，但是又放棄有用的外國疫苗，採用沒有甚麼效用的中國疫苗，搞得不少中國人都沒有足夠的免疫力去對付Omicron。有見及此，美國國務院昨日就說，可以捐給中共復必泰或者Moderna疫苗。

不過中共外交部發言人毛寧就強調說，大陸在接種疫苗、藥物供應、檢測劑供應方面都沒有問題。網民說，別人見你慘，想著幫你一下，你又要面子，拒絕別人，難道中共還想讓大陸的醫療系統再崩潰得更厲害嗎？毛寧又暗示說，會根據疫情的發展，為旅客提供更多方便。換言之，中共之後可能會再放寬大陸的入境管制措施。放寬入境管制，會不會搞得大陸的疫情更加嚴重呢？不知大家又怎麼看呢？

TikTok高層被CNN質問新疆問題

抖音國際版TikTok在海外受到不少人歡迎，而同時美國的國會議員及安全專家都盯著TikTok，害怕影響到美國人。有批評認為，TikTok或者其母公司字節跳動可能會向中共交出美國用戶的資料，而中共亦可能在這些資訊裏面，得到其想要的情報，或者是以假資訊去影響美國市民。同時，TikTok亦被人指有份審查中共不喜歡的內容，例如部分談及新疆集中營的帳號就被TikTok封禁了。

TikTok美洲公共政策負責人Beckerman昨日就接受美國CNN的訪問，主持人問他怎樣看中共將維吾爾人及其他人關入集中營這件事？Beckerman就說：「我沒有怎麼關注這件事。」主持人再問他，覺不覺得中共在新疆侵犯人權？Beckerman就說：「我不是中國事務專家，沒有特別關注這個範疇」。主持人之後又問，他這樣講是不是擔心，提及中共侵犯維吾爾族人權的話，會被TikTok炒魷魚？Beckerman說沒有這樣的事，但是就說，中國是全球其中一個行為惡劣的國家，他說中國與全世界一樣，都有很多侵犯人權的事，雖然這些都很重要，不過他接受訪問並不是出來做專家講人權的事。

雖然Beckerman比主持問了3次，才將全世界拖下水，肯說中共與很多國家一樣侵犯人權，想為中共的惡行降溫，但是TikTok的發言人歐柏威特就說，Beckerman絕對有承認中共侵犯人權的事是事實，但是同時他只是公共政策負責人，這些侵犯人權的事並不是他的專長。

網民說，看看TikTok的人多會專移視線，Beckerman對於中共侵犯人權的事含糊其辭，帶過新疆集中營這個問題，「中國有侵犯人權，其它國家也有啦」，不要以為他是外國人，就不會講這些臭蟲論，在中資工作就會被污染成這樣啦。

納粹集中營工作者被判緩刑兩年

講起集中營，對於做壞事的人，審判並不是不出現，只是遲了一點出現。今年97歲、曾經在德國納粹集中營打工的婆婆弗奇納，在經歷一年多的審訊之後，前日（20日）終於被德國的法庭裁定她是謀殺過一萬個囚犯的幫凶，最後她被判緩刑兩年。

弗奇納在1943年至1945年期間，做了一名集中營指揮官的秘書。她負責的集中營有6萬多人死在裏面，有些人是因為毒氣室而死，有些人是因為被注射化學品而死，亦有一些人是因為感染了斑疹傷寒而死。法庭說，之所以判弗奇納是幫兇，是因為她負責當時集中營辦公室的文書工作，而集中營的系統性屠殺裏面，她的工作可以說是非常重要的，沒有她不行。

緩刑就是不用坐監，有大屠殺倖存者就批評法庭今次的判決實在太寬容。在同一個集中營做了8個月奴隸的戈柏認為，法庭這樣判決是錯的，因為沒有理由懲罰一個集中營的幫兇和懲罰一個小偷的刑期是一模一樣的。戈柏說，雖然今次審判的目的是告訴人們集中營這些惡行不會因為時間太久而不追究，但是對於判緩刑兩年就真是很失望。他說，雖然正常人不會將一個97歲的婆婆送入監獄，但是判決也應該反映出這些集中營罪行的嚴重程度。

自從被捕以來，弗奇納一直都保持沉默，不過她在最後的發言裏面就表示，自己對發生的事感到很抱歉，又說很遺憾自己當時在集中營工作。對於弗奇納的道歉，大屠殺教育信託基金會認為，只有納粹種族滅絕的倖存者及相關的家人，才有權選擇接受或者不接受她的道歉。

開戰後首次外訪 澤連斯基會面拜登

烏克蘭總統澤連斯基昨日去了美國，與美國總統拜登會面，亦在美國國會發表演講。今次是俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤連斯基第一次出國訪問。他在Twitter上說，今次去美國是為了加強烏克蘭的防禦力量，令烏克蘭再變強一些。他說會與拜登合作，同時在美國國會展開雙邊會談。

有美國高級官員說，拜登將會宣布，之後提供價值差不多20億美金的軍事支援方案，當中包括愛國者防空飛彈系統，去幫助烏克蘭防衛俄羅斯的飛彈。美國白宮新聞秘書皮埃爾就表示，今次是拜登邀請澤連斯基訪問美國，這樣做是為了顯示美國國會不斷地支持烏克蘭，無論時間多久，美國都會在經濟上、人道上及軍事上，為烏克蘭提供支援。

另外，皮埃爾說，拜登不會在會面的時候催他與俄羅斯總統普京進行和談，其實自從俄羅斯入侵烏克蘭而來，美國已經提供了200億美金的軍事援助給烏克蘭。當中有不同的彈藥及海馬士飛彈等等，而澤連斯基亦不斷以Facetime或者預先錄片的形式，向不同國家的國會及機構等進行演講，爭取不同國家的支持。有網民說，現在美國與烏克蘭雙方都算為了對抗俄羅斯而拼到低啦。有甚麼可行的方法都做了，不知今次澤連斯基的外訪，會不會為烏克蘭帶來更多勝利的可能性呢？@