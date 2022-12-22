【十字路口】中共最高層染疫？民眾避疫有解方

【新唐人北京時間2022年12月25日訊】大家好，我是唐浩，今天都好嗎？今天是12月24日聖誕夜，我們團隊先敬祝每一位朋友「聖誕快樂！平安順利！」今天我們來聊一個重要的主題。

CNN拍到集裝箱堆滿遺體，打臉中共？病毒鎖定中共官員黨員？中共最高層染疫？疫情海嘯有解方？掩蓋疫情，數據壓縮一萬倍？（2022.12.24）《世界十字路口》

中國疫情仍在持續蔓延擴大，北京不但殯儀館人滿為患，火葬場日夜加班加點，更傳出大批中共高層官員、黨員紛紛染疫或病亡，更盛傳王滬寧、趙樂際也染疫住院。究竟，這場疫情為何猛烈撲向北京中南海？為何大批中共黨員官員紛紛染疫？中共這場疫情有沒有解方？中共掩蓋疫情又到什麼程度？本集節目，與您探討。

今日主題：中共黨員大量染疫或病亡 疫情海嘯有解方？

中國新一輪疫情仍在快速地蔓延感染，許多城市都出現大批的重症病患和大量的死亡案例，殯儀館和火葬場也被擠得水洩不通，忙不過來。

北京民眾：

「靠對面的那些車啊，你們看一看。」

北京的12家殯儀館全都爆滿，等待火化的遺體在路上大排長龍，一眼望不到頭。中國疫情的嚴重程度，跟正常的Omicron病毒非常不同，因此，國際社會紛紛高度關注，擔心中國是不是出現新的變種病毒？而且這波新的中國疫情，會不會像三年前的武漢疫情一樣，再次外溢到全世界？

不過，中共官方的對外數據，卻依然「風平浪靜」「一片祥和」。攤開官方最新的12月22日統計數據，上頭寫著「無新增死亡病例」。很顯然，跟民間看到的情況是天壤之別。我們仔細查了一下，根據衛健委的通報資料，從12月1日到22日，只有三天有新增的死亡案例，分別是3日有2人，18日有2人以及19日有5人。所以，累計的死亡病例只有9人。那大家想想，如果只有九個人死亡，那北京的殯儀館跟火葬場，會需要加班加點、預約得排到明年2月嗎？

巧的是，CNN電視台在北京第一線採訪，他們拍到了殯儀館用許多集裝箱（貨櫃）來存放遺體和棺材，而光是打開一個集裝箱，目測裡頭的遺體就超過9具。換句話說，光是一個集裝箱的遺體，就已經超越官方3個星期的通報死亡人數了。所以說，共產黨的話如果能信啊，維尼都能上樹了。

接著，網絡上傳出一份中共衛健委的內部會議記錄，裡頭披露說，從12月1日到20日，中國累計的感染人數達到2.48億人，光是20日一天之內的感染人數就有3700萬人。好，我們把衛健委的對外通報翻出來，20日當天的新增確診病例有多少？3101人，連3700萬的萬分之一都不到，對不對？

反過來講，如果我們把官方的各項數據，按照這個「壓縮平衡」的比率拿去還原，也就是把官方數據至少要乘以一萬倍，或許才能夠貼近一點中國疫情的真實情況。

上次中國疫情的重災區是上海，這次疫情的重災區卻是首都北京，不但殯儀館每天的火化人數翻了三倍，許多死者的遺體還排隊等不到火化，只能靠民政局人員上門，為遺體做防腐工作。

疫情有奇特 大批中共黨員、官員感染或病故

而且，這波北京疫情有個很明顯的特點，就是有大批的中共官員、黨員或者與中共關係密切的人員，被病毒感染確診，或者病亡了。

比方說，過去半過月來病逝的中共官員和退休官員，至少包括了國務院首批稽查特派員劉吉，江西省政協原主席朱治宏，中共大將粟裕原祕書鞠開，中國工程院院士趙伊君等等等等，名單相當長。還有媒體發現，光是這個月的前三週，就有將近50位中共官員和退休官員病逝，這個還是不完整的統計。

而且，就連中共中央政治局常委王滬寧和趙樂際，也傳出染疫住院，所以北京的301醫院現在四面戒備森嚴，非常不尋常。

學術界也一樣，包括北京大學和清華大學，過去一個月也傳出大量現職員工和退休員工死亡，其中很多是退休教授，這些學者多數都是中共黨員。

至於感染確診的人數，那就更多到不可考了，像混球時報前總編胡錫進也「陽」了，發熱了好幾天。外交部戰狼趙立堅也消失了20天，被懷疑他也「陽」了，而且他的太太還因為買不到退燒藥，在微博上抱怨，說「很無助」。

就連黨媒央視的黃金檔節目「新聞聯播」，也罕見地連續五天沒換主播，都由康輝跟鄭麗來播報，直到23日才換手。但是，很明顯可以聽出來，寶曉峰的聲音有異樣，這也讓外界揣測，央視是否也成為疫情重災區？

還有，中共在15日舉行中央經濟工作會議，這是中共最高級別的經濟工作會議，但是卻被香港媒體發現，有一大批重要官員都沒有出席會議，原因不明。比方說央行行長易綱、銀保監主席郭樹清、中證監主席易會滿等等，這些人都是財經領域的高官主管，但是卻很離奇地缺席會議，讓人懷疑可能有大批中共官員都染疫了。

好，中國這波疫情確實相當嚴重，而且首都北京就是重災區。那北京不但是中共政府的所在地，也是中共高官、退休高官和中共黨員最密集的地區。當然，我們不是說非中共黨員就不會感染，不是這樣，但是目前確實出現一個奇特現象，就是有大量的中共官員和成員們，都倒在病毒手下，好像病毒特別愛「黏」共產黨。

其實這個現象，在2020年疫情剛爆發的時候也發生過，我們當時也跟大家分析過這個奇特現象。當時是病毒開始向海外蔓延，而當時疫情最嚴重的幾個國家，都是跟中共特別親密、走得近的國家，比方說意大利、伊朗、西班牙、德國等等。但後來因為病毒蔓延太厲害，所以幾乎所有國家都淪陷了。

那這一次，病毒的攻擊對象，似乎是從海外的親共國家轉移到北京的中共身上，不但現在每天都新增幾千萬人感染病毒，哈佛大學的公共衛生專家還預估，未來90天內是中國疫情的「黑暗期」，不但至少有6成人口會感染，病死的人數可能會多達幾百萬人。

好，看到這裡，我們就要問幾個關鍵問題了。為什麼這波疫情會這麼凶猛？為什麼會主要鎖定中共官員和黨員？有沒有什麼辦法可以趨吉避凶呢？

疫情海嘯席捲 可有解方？

這個奇特的現象，我問過一些醫學專家，他們也都說沒辦法解釋。但是，我問我的法輪功朋友，他說，其實法輪功創始人李洪志先生，已經把這個問題清楚解釋過了。

法輪功創始人李洪志先生在疫情剛發生的2020年3月，就發表一篇文章，他明確指出，「目前『中共病毒』（武漢肺炎）這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨份子的、與中共邪黨走在一起的人的。不信你們看一看，目前最嚴重的那些國家，都是與邪黨走的近的，人也是一樣。」

好，李先生講的「邪黨」就是指中共邪黨，我個人認為這個詞說得實在很準確。中共根本不是個正常的政黨或政府，是一個很陰邪、很邪氣的組織，所以才會老幹那些傷天害理、敗壞道德又「假大空」的壞事。

而且更重要的是，李先生這個說法，是不是剛好很準確地解釋了我們在2020年疫情初期看到的，也就是親共國家疫情比較嚴重的現象？同時又解釋了我們現在看到的，北京和中共黨員出現大批感染、大量死亡的現象？

從這一點來看，我個人覺得是非常有可能的，也就是病毒具有某種程度的「針對性」或者「指向性」，因為我們目前看到的現象確實是這樣，對不對？當然，有些人可能會覺得，這是不是說得太玄啊？但其實，我們去看古代歷史裡的一些記載，也都有類似的現象發生過。

比方說，《舊約聖經》的《出埃及記》裡頭，提到猶太人著名的「逾越節」的故事，當時耶和華要降災懲罰埃及人，要擊殺埃及人民的長子和一切頭胎生物。他讓摩西告訴猶太人說，讓他們把羔羊的血塗在自家的門框上，這樣，耶和華安排的災難就會越過猶太人家庭，不會攻擊猶太人。最後災難來了，真的把埃及人的長子們給擊殺殆盡，這就是逾越節的由來。

從這個故事看，上天安排的災難，是有「針對性」和「指向性」的，可以指定特定的人群進行懲罰，對不對？而當年古羅馬帝國因為迫害基督教，後來招來了幾次大瘟疫。而在後世流傳下來的繪畫中可以看到，有神在指揮瘟神和疫鬼，在挨家挨戶懲罰被神指定的人群。

所以根據當時留下的記載，有些人因為親屬染疫死了，想要抱著遺體感染病毒，一起病亡。但是這些人卻怎麼樣也感染不了病毒，反而活了下來，就是因為他們沒有參與信仰迫害，不是神要懲罰的對象。

所以李先生說，「目前『中共病毒』（武漢肺炎）這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨份子的、與中共邪黨走在一起的人的。」這一點我們是不是就可以理解了？或許有人會說，我不是中共官員也不是黨員，我也沒幹過迫害宗教信仰的事情，那為什麼還會染疫呢？

大家知道，在中共統治底下，中國人從小到大都不斷被共產黨灌輸它的紅色基因與變異思想，還要加入「少年先鋒隊」「共產青年團」或者綁「紅領巾」，還要不斷對中共血旗發誓，要「為共產主義事業而奮鬥」。

換句話說，很多中國人從小都被共產邪黨的「邪氣」給薰染了、給污染了，雖然沒有官員和黨員那麼厚重，但還是有不好的物質在身上，所以就可能招來病毒、跟在身上。但只要邪氣不重，身上的病情可能就不會嚴重。比方說像胡錫進，他顯然是老黨員、老官員，身上沾染的共產邪氣當然就多，所以病情也就比較嚴重。這是我的個人理解。

好，那麼重點來了。在這場疫情底下，有什麼辦法可以趨吉避凶嗎？有的，李洪志先生也點出了一條出路，他說：「遠離中共邪黨，不為邪黨站隊，因為它背後是紅色魔鬼，表面行為是流氓，而且無惡不作。神要開始鏟除它了，為其站隊的都會被淘汰。不信就拭目以待。」

可能有人覺得，這段話聽起來有點玄，對嗎？不過中共的「表面行為是流氓，而且無惡不作」，這段話是不是說得非常準確？至於中共背後是「紅色魔鬼」，說真的，我認識一些修行有素的高人，他們也都跟我提過，他們看見中共背後真的有「紅色邪靈」或者「紅色惡龍」。我相信我們的觀眾朋友裡頭，也有人看得到這一點。

所以，如果中國的朋友們要趨吉避凶，最好的辦法就是「遠離中共邪黨，不為邪黨站隊」，也就是退出中共的黨、團、隊組織，別再被中共綑綁，才能甩脫中共的「邪氣」。

到今天為止，已經有超過四億的中國人，發表聲明退出中共的黨團隊組織，也就是有超過四分之一的中國人，跟中共劃清界線。至於要怎麼發表聲明、退出中共的黨團隊，您可以翻牆上網，到海外的「退黨中心」網站，就可以發表聲明了。《世界十字路口》

真實故事：一句真言化險為夷

好，退出中共邪黨，甩脫中共邪氣，這是一個趨吉避凶的方法。那還有沒有其它方法？有的，但是我得先說一個真實故事，這故事我以前講過，都是千真萬確的真人真事。

十幾年前，我宿舍有個新來的學弟，他跟我說，他從小就可以看見一般人看不到的鬼靈，也就是所謂的「陰陽眼」，也就是層次開得很低的「天目」或者叫「天眼」。當時我仔細跟他聊了一下，發現他是真的可以看到鬼魂低靈之類的，因為我小時候也看到過，所以大概知道是怎麼回事。

然後有一天晚上，我回到宿舍，發現他很痛苦地躺在床上，手放在額頭上，表情很痛苦地翻來翻去，我就問他「你怎麼了？」他跟我說，有兩個他以前認識的低靈來找他，罵他說怎麼離開了家鄉、不要兄弟了，要學弟跟他們回家去。

學弟說不行，他不能回去，結果，那兩個低靈就拿一種類似釘棍的武器，用力敲他的頭，結果讓他頭痛欲裂，但是又沒辦法阻止他們，所以只能痛苦地翻來覆去。

那時候我也不知道怎麼辦，但腦子裡突然想出了一件事，我想起我的法輪功朋友，曾經跟我說，如果遇到什麼危險，可以試著唸「法輪大法好」，也許可以逢凶化吉、化險為夷。以前他跟我說，我都是聽聽，也沒有真的試過。

但這時候，我腦子裡突然想到這方法，我就告訴學弟說，如果你相信我，你就念「法輪大法好」「法輪大法好」試試看。學弟二話不說，馬上就念了起來。當時我還有其它事情，就先離開了宿舍。

過了大概半小時，我回到寢室，看學弟還是維持剛剛那個姿勢，手放在額頭上，但人已經安靜了，睡著了。等到隔天早上起床，我問他，昨天後來還好嗎？他就說，他就一直念「法輪大法好」「法輪大法好」，然後不知不覺就睡著了。

睡著之後，他在夢裡看見，那兩個拿釘棍打他的兄弟，不知道為什麼，只能站在一個很遠的地方，遠遠地無法靠近他，好像被一個罩擋住了一樣，沒法靠近。然後，那兩個兄弟，用很哀怨的語氣跟他抱怨說，「有必要這樣嗎？！有必要這樣嗎？！」

當時我聽了，真是覺得不可思議，原來我朋友說的「法輪大法好」這件事是真的，真的幫學弟化險為夷了。這件事，有些人可能聽了不相信，沒關係，您就當故事聽。但我說的句句是真話，真人真事。

我們不是要幫誰做宣傳，但是因為我確實遇到過這樣的經歷，發現念「法輪大法好」或者念「法輪大法好、真善忍好」，其實真的有某種化險為夷、趨吉避凶的作用。現在因為疫情非常猛烈，所以我決定跟大家再次分享這個超自然方法，希望能在這個亂世中對大家有所幫助。

其實換個角度想，我們都知道，很多人在遇到危險或害怕的時候，不也是會唸一些咒語或者佛號嗎？比方說有人會唸「南無阿彌陀佛」「南無觀世音菩薩」，西方宗教的人可能會說「主啊請保佑我」「耶穌基督請保佑我」，對不對？所以從這角度來看，唸「法輪大法好」是不是也是很合理、很正常呢？

那為什麼唸「法輪大法好」會起作用？這一點我也想了很久，現在量子科學認識到宇宙是一個能量體，那麼不同層次空間的宇宙，就會有不同大小的能量。也許當我們唸動一些咒語、口訣或者佛號、神號的時候，就會跟高層空間的能量形成共鳴、發生共振，就可以溝通到那些高層的宇宙能量來幫助我們。

聽起來好像有點玄，但是已經有科學研究證實了這一點。像台灣最知名的台灣大學，它的前校長李嗣涔教授是美國斯坦福大學博士，不但是半導體專家，還是國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow）。他後來從事特異功能方面的研究。

他通過科學研究的方法進行「手指識字」的實驗時，他發現，包括「佛」和「菩薩」這些字詞，都會發出特殊的光芒與能量，甚至還會出現特殊的景象。所以他認為，宇宙中確實存在著一種「高智慧訊息場」，當我們講或者寫出這些詞語，就會跟「高智慧訊息場」產生聯繫，從而感受到這種高層空間的能量。

所以說，從這個角度來看，我們就可以理解「法輪大法好」這句話背後，很可能也有高層空間的特殊能量，所以才能化險為夷、趨吉避凶。提供您做參考。

好，今天先聊到這裡。感謝您收看，再次祝您聖誕快樂！我們下次再會。

—

聖誕快樂

聖緣迢奧聚滄桑

誕始萬古遙天蒼

快意論品寰宇勢

樂吟長風星月茫

唐浩

《世界十字路口》製作組

（責任編輯：王馨宇）

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/12/25/a103606111.html