2022年12月23日 環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；許祖菱 審校

海洋保育組織Oceana 15日發布報告指出，電商龍頭亞馬遜（Amazon）去年的塑膠包裝垃圾高達32萬公噸，跟2020年的27萬公噸相比，足足增加了18%之多。將這些塑膠換成充氣緩衝包材估算，可繞地球800多圈。

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這不是Oceana第一次槓上亞馬遜。2020年Oceana也曾發布報告，指亞馬遜2019年的塑膠包裝可繞地球500多圈。當時亞馬遜駁斥Oceana誇大其詞，數據高估了350%。今年亞馬遜則提前二日說明，2021年的網購一次性塑膠包裝共9萬7222公噸重。

亞馬遜指出他們在北美地區引入了可回收的紙質包裝。圖片來源：亞馬遜

事實上，倡議團體這幾年持續施壓亞馬遜，要求它公布更多塑膠足跡並盡可能降低環境影響。相關提案曾二度被列入亞馬遜股東會中。在5月的股東大會中，48%的股東表態支持。

不過，亞馬遜卻等到Oceana報告公布的前兩天，也就是12月13日才公布相關數據。亞馬遜指出，疫情期間雖訂單大增，但因採用了有效的減塑措施，2021年的塑膠包裝平均減重了7%以上，而全年運送包裹用到的一次性塑膠約為9萬7222公噸重。

Oceana暗示資訊來的太遲，但認同這份說明有助提高資訊透明度。Oceana也澄清，雙方數據差異是因為第三方賣家也透過亞馬遜的電商平台交易，而亞馬遜並未納入這部分數據。Oceana向亞馬遜詢問相關內容，但遭到拒絕。

電商龍頭亞馬遜物流量龐大，公司減塑政策對環境影響也很大。圖片來源：Chris Watt／ Scottish Government（CC BY 2.0）

根據《美聯社》，亞馬遜發言人克羅派克（Saige Kolpack）解釋，電商平台上絕大多數的貨運都是透過亞馬遜完成的，亞馬遜的數據足以涵蓋大部分訂單。他拒絕透露近200萬個利用亞馬遜平台的商家在塑膠包裝減量的情況。

《獨立報》指出，亞馬遜使用是一種特殊的塑膠包裝材料（plastic film），這種材質難以回收再利用，常被回收站拒收。亞馬遜的回收網頁告訴客戶，這些包裝材都可送到特定回收站回收。

不過，Oceana在2021年派出神秘客去亞馬遜在美國與英國25個城市的186個回收站進行實測，結果卻發現，41%的回收站拒收亞馬遜的包裝材料，超過80%的回收站經理甚至不知道自己被列入亞馬遜回收站。

Oceana指出，亞馬遜也有很成功的創意點子，例如開發紙包裝袋（paper-padded mailer）、在印度市場採用可回收的包裝等，說明了亞馬遜有能力減塑，卻不願在全球市場實施這些政策。該組織呼籲亞馬遜公開數據，並承諾在2030年前將塑膠包裝材料減量1/3。

民眾拍下亞馬遜用紙盒過大、反而增加包材跟碰撞等問題（2008年資料照）。亞馬遜則解釋已透過演算機制改善這種情況。圖片來源：tom_bullock（CC BY 2.0）

參考資料

- Oceana（2022年12月15日），Report: Amazon’s plastic packaging waste jumped 18% to 709 million pounds in 2021

- Oceana（2021年12月15日），Amazon's enormous and rapidly growing plastic pollution problem

- Amazon（2021年12月14日），How Amazon is reducing packaging

- 美聯社（2022年12月15日），Group casts doubt on Amazon's claims of reducing plastic

- 獨立報（2022年12月18日），Amazon's plastic packaging could circle the planet 800 times. Can it be stopped? 延伸閱讀

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如果有一件事是重要的，如果能為孩子實現一個願望，那就是人類與大自然和諧共存。

許祖菱

大學就讀傳播學系，現在是文字／影像／翻譯工作者。