2022年12月23日 環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校 環境資訊中心綜合外電;姜唯 編譯;許祖菱 審校

海洋保育組織Oceana 15日發布報告指出,電商龍頭亞馬遜(Amazon)去年的塑膠包裝垃圾高達32萬公噸,跟2020年的27萬公噸相比,足足增加了18%之多。將這些塑膠換成充氣緩衝包材估算,可繞地球800多圈。

這不是Oceana第一次槓上亞馬遜。2020年Oceana也曾發布報告,指亞馬遜2019年的塑膠包裝可繞地球500多圈。當時亞馬遜駁斥Oceana誇大其詞,數據高估了350%。今年亞馬遜則提前二日說明,2021年的網購一次性塑膠包裝共9萬7222公噸重。

亞馬遜指出他們在北美地區引入了可回收的紙質包裝。圖片來源:亞馬遜

事實上,倡議團體這幾年持續施壓亞馬遜,要求它公布更多塑膠足跡並盡可能降低環境影響。相關提案曾二度被列入亞馬遜股東會中。在5月的股東大會中,48%的股東表態支持。

不過,亞馬遜卻等到Oceana報告公布的前兩天,也就是12月13日才公布相關數據。亞馬遜指出,疫情期間雖訂單大增,但因採用了有效的減塑措施,2021年的塑膠包裝平均減重了7%以上,而全年運送包裹用到的一次性塑膠約為9萬7222公噸重。

Oceana暗示資訊來的太遲,但認同這份說明有助提高資訊透明度。Oceana也澄清,雙方數據差異是因為第三方賣家也透過亞馬遜的電商平台交易,而亞馬遜並未納入這部分數據。Oceana向亞馬遜詢問相關內容,但遭到拒絕。

電商龍頭亞馬遜物流量龐大,公司減塑政策對環境影響也很大。圖片來源:Chris Watt/ Scottish Government(CC BY 2.0)

根據《美聯社》,亞馬遜發言人克羅派克(Saige Kolpack)解釋,電商平台上絕大多數的貨運都是透過亞馬遜完成的,亞馬遜的數據足以涵蓋大部分訂單。他拒絕透露近200萬個利用亞馬遜平台的商家在塑膠包裝減量的情況。

《獨立報》指出,亞馬遜使用是一種特殊的塑膠包裝材料(plastic film),這種材質難以回收再利用,常被回收站拒收。亞馬遜的回收網頁告訴客戶,這些包裝材都可送到特定回收站回收。

不過,Oceana在2021年派出神秘客去亞馬遜在美國與英國25個城市的186個回收站進行實測,結果卻發現,41%的回收站拒收亞馬遜的包裝材料,超過80%的回收站經理甚至不知道自己被列入亞馬遜回收站。

Oceana指出,亞馬遜也有很成功的創意點子,例如開發紙包裝袋(paper-padded mailer)、在印度市場採用可回收的包裝等,說明了亞馬遜有能力減塑,卻不願在全球市場實施這些政策。該組織呼籲亞馬遜公開數據,並承諾在2030年前將塑膠包裝材料減量1/3。

民眾拍下亞馬遜用紙盒過大、反而增加包材跟碰撞等問題(2008年資料照)。亞馬遜則解釋已透過演算機制改善這種情況。圖片來源:tom_bullock(CC BY 2.0)

廢棄物失控的未來 RE-THINK循環經濟桌遊「循環之邦」 這次換你管理垃圾 2022/12/23 「公平貿易氣候標準」是否能讓糧食體系邁向低碳的未來? 2022/12/23 經濟部撤銷龍崎歐欣掩埋場、日本敲定綠色轉型基本方針、香港環保署推聖誕樹回收計畫 2022/12/22 循環杯新制2023年將上路 環署推認證標誌供民眾安心借用 2022/12/22 減廢最狂設計:沒有水、沒有塑膠瓶、連包裝也可以洗掉的「洗手液」 2022/12/22 北市公務機車電動化以租代買、高雄繞境煙火空污挨罰近6萬、日本最大規模蓄電池工廠動工 2022/12/19 循環經濟國際新聞減塑一次性包裝塑膠污染 作者 姜唯

如果有一件事是重要的,如果能為孩子實現一個願望,那就是人類與大自然和諧共存。

許祖菱

大學就讀傳播學系,現在是文字/影像/翻譯工作者。