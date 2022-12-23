即将过去的2022年对中国国家主席习近平来说其处境如同坐过山车，从中共20大获前所未有最高权力，到坚持清零政策激发民间抗议，再到突然无序放开陷全社会于混乱之中，现在，几乎各阶层中国人都对他颟顸无能的执政感到既无奈又愤怒。

“他似乎已经失去了中国老百姓对他的尊重。” 92岁高龄的美国著名中国问题专家孔杰荣教授说。

社交网站上有网友说，最近听到最恐怖的一句话就是他要“亲自抓经济了”；而最搞笑的话就是，习近平说“我是一贯支持民营经济”。

孔杰荣说，多年来，中国普通百姓是比许多中共官员都更支持习近平的阶层，如今这种支持因其执政错误迭出“以不幸的方式结束了”。不仅如此，“现在他们已经开始在其他方面也质疑他了。”

周二（12月20日），纽约法学院荣退教授孔杰荣接受了美国之音的专访。岁末年尾，这位观察、研究、参与中国改革进程60多年的中国问题专家如此评价习近平在2022年的作为：

“对习近平来说，这本该是美好的一年，是向国内外展示其权力顶峰的一年。 但事实证明，对他而言这至少是个五味杂陈的一年。”

孔杰荣认为，习近平在处理疫情上屡屡犯错，已经影响了中国政局的发展。“我认为最近发生的事件，包括我刚才提到的失败和麻烦，使中国的权力斗争比以往任何时候都更有可能加剧。”

“人民已经证明，他们有办法越来越多地展示出对他的抵抗。而他处境是，如果他使用镇压来逮捕、折磨、惩罚，甚至消灭一个表现出反对他的人，将会引起更多反对。” 孔杰荣说。

“中国从未静止不变，中国的时局发展通常像时尚般摆动，每隔几年就会来回摆动一次。现在，钟摆正摆到极权主义的极端，它自己就会产生反作用。” 孔杰荣说。

孔杰荣认为，2023年，习近平面临的最大挑战仍是新冠疫情，“人们将看到许多由于他（习近平）过去几年未能采取明智行动而导致的这些极端后果。所以这是最紧迫的问题。”

习近平的领导能力在一段时间后会继续引起各种混乱，“他已经受到了公开羞辱。” 而中国百姓权利意识的提高，将增强他们做出反应的有效性，孔杰荣说。

孔杰荣也对2023年台湾的处境做出了预测。“台湾的处境总是危险的，” 他说。他认为，台湾政府和人民、美国和其他西方大国的政策和行动，以及习近平的意图，这些 “都可能使台湾的处境变得更危险或更不危险。”

孔杰荣认为，习近平可能会由于内政困境而贸然攻台，但是，“中国的情况经常因外交互动而发生变化，” 为此，美国“需要明智的政策”，在不挑起危机的同时 “继续支持台湾”， 但“必须让台湾采取能够支持自己的政策，”孔杰荣说。

对仍陷入历史低谷的美中关系，孔杰荣的判断是“美国国内政治一直是美国采取正确的对华政策或总体外交政策的一个困难障碍。”

孔杰荣认为，美国的共和民主两党应该有一个比仅仅敌视中国更复杂的对华政策，“不仅仅是呼吁美国公众对中国的漠视或厌恶。我们必须采取更恰当的积极态度，这意味着我们不能与中国脱钩，尽管我们必须在各个行业进行战略调整。”

以下是对纽约大学法学院荣退教授孔杰荣的采访实录：

记者：孔教授，感谢你接受美国之音专访。岁末已届，回首即将过去的2022年，中国国家主席习近平顺利获得破例的第三个五年任期，权力达到顶峰。但高度集权并未避免黑天鹅事件的发生，他的新冠清零政策遭各地群众抗议，然后他突然取消了严厉的封控政策，在毫无准备的情况下放开、“躺平”，任由病毒肆虐，百姓到处抢药自救，医疗体系几近瘫痪，于是又造成了新的巨大危机。您对习近平这一年的表现有何评价？

他在自己人民面前丢了大脸

孔杰荣：对习近平来说，这本该是美好的一年，是向国内外展示其权力顶峰的一年。 但事实证明，对他而言这至少是个喜忧参半的一年。总的来说，今年最后一段时间是令他沮丧、不愉快的。他似乎已经失去了中国老百姓对他的尊重。多年来中国老百姓对他的热情比许多共产党精英要高。他在党中央委员会的同事和那些想去那里工作的人中，对他有很多不满，但他们一直无法表达。但总的来说，他几乎总是在群众中得到极大支持。当然，他控制着群众能听到和学到的信息，他控制着大众通常能说什么。

但今年对习近平来说，这种情况以不幸的方式结束了。他的新冠病毒政策被他自己的政府所否定，在自己人民面前丢了大脸。他们看到了其他领导人无法挑战的党的伟大领袖，制定了一系列有严重问题的政策，犯了许多错误，现在他们已经开始在其他方面也质疑他了。

与此同时，中国的许多别的问题开始显现出来，并比过去几年多得多。几年来，我一直说共产党在中国的权力已经到了峰值，他们的资产已经不会再比他们的负债大了，我们在很多方面都看到了，并将继续看到这种情况。中国的领导层正面临许多逐渐积累的危机，这些危机与水有关，与健康和污染有关，与经济有关。看看房地产市场发生了什么，看看习近平在管制私营行业方面犯的错误，这个行业一直是中国增长的最大来源。我们发现，他疏离中国科技领袖的政策是错误的。 而他的外交政策正如日本刚刚表现出来的那样，日益引起世界的反对。因此，今年对习近平来说是个本该很好但却变成不太好的年头。我想他希望2023年会更好。

记者：历史上中共高层不乏权力斗争。文革中都忠于毛泽东的林彪派系和毛的老婆江青集团斗得你死我活。但习近平有能力建立清一色习氏中央政治局常委，这一点似乎连毛泽东都做不到，这是否说明中共历史上这种权斗在习统治下可以避免或减少？

中国的权力斗争比以往任何时候都更有可能加剧

孔杰荣：我认为最近发生的事件，包括我刚才提到的失败和麻烦，使中国的权力斗争比以往任何时候都更有可能加剧。现在，他（习近平）在党内权力最大，但这并不意味着这种情况会持续下去，尽管他控制着警察，包括秘密警察和军队，以及宣传机器等。我认为，人民已经证明，他们有办法越来越多地展示出对他的抵抗。而他处境是，如果他使用镇压来逮捕、折磨、惩罚，甚至消灭一个表现出反对他的人，将会引起更多反对。所以我认为他的处境并不快乐、安全，尽管他可能会在位多年。

但我认为，民情在沸腾，事件在酝酿，中国从未静止不变，中国的时局发展通常像时尚般摆动，每隔几年就会来回摆动。现在，钟摆正摆到极权压制的极端，它自己会产生反作用。而且我认为会有很多人逐渐出来挑战他，以一种开始很微妙很难察觉、但肯定会让作为领导者的他非常没有安全感的方式。

多年来我一直敦促大家看电影《斯大林之死》，因为我认为习近平虽然一直竭力避免重蹈苏联崩溃的覆辙，但实际上却创造了一种斯大林式的局面：他是唯一的领袖，每个人都知道他是脆弱的，都知道他是要负责任的。我认为他会越来越多地失去支持。当然，没有人能长生不老。他已经69岁左右了，我不知道，中国人是有远见的。5 年或 10 年后的情况会如何？我非常乐观地认为，对习近平领导会产生反作用，就像对毛主席领导产生了反作用一样，毛甚至无法信任（他的接班人）林彪。

记者：你认为习近平在2023年面临的最大挑战是什么？他已经有一大堆麻烦了，经济、疫情、社会不满。

2023：将看到习近平执政无能导致的极端后果

孔杰荣：我认为最大的问题是如何应对病毒，如何应对人数激增的即将患病的人以及许多如果感染病毒会丧生的老年人。人们将看到许多由于他（习近平）过去几年未能采取明智行动而导致的这些极端后果。所以这是最紧迫的问题。但我认为领导能力问题在一段时间后看起来会非常混乱。他已经受到了公开羞辱。中国人非常老练，我们可以从他们被允许使用的社交媒体上看出，他们具有强烈批判力并意识到他犯的错误。

我认为，还有一个值得关注但未得到充分强调的方面，即社交媒体上讨论很多的违法、违规问题。一方面，习近平不断强调他的政府是法制政府——不是法治，它不受法律约束，但它使用法律。后来人们看到它是在利用法律和滥用法律，不遵守现有规定。而且虽然法律界被打压了，维权律师被打压了，但事实是很多律师开始用各种方式告诉人们，这个所谓的法治政府其实不是法治政府，在地方和全国范围内，它往往不顾自己的法律，这让人们感到他们受的伤害和虐待，并产生了一种权利意识，这会增加有效的公众反应。

记者：你对2023年台湾的前景如何预测？仍然很危险？

台湾处境总是危险的

孔杰荣：台湾的处境总是危险的。台湾政府、台湾人民、美国和其他西方大国的政策和行动，以及习近平试图要做什么事情，都可能使台湾的处境变得更危险或更不危险。有些人非常担心中国大陆的情况会变得很糟糕，以至于习近平会比以往任何时候都更有动力试图通过对台湾采取一些民族主义行动来克服（对他的）反对。 如果他能像他们所说的那样被视为将台湾与祖国融合在一起，如果这个国家的年轻人面临失业和不满，那么他就有可能对台湾采取行动，以此团结全国来支持他的政府。所以这是一个问题。另一方面，对他来说，风险是这将是一场豪赌。很难确定他会采取什么行动，使用武力攻占还是封锁台湾。这可能是最终的打击。中国的情况经常因外交互动而发生变化，而台湾现在就是一个问题。

我们在台湾面临的困难是2024年将举行大选。尚不清楚国民党谁会出来竞选，现在执政的民进党谁会出来竞选。下一任总统是否会像蔡英文一样稳重、谨慎、受人尊敬？遗憾的是，此时她无法再次竞选连任。也不清楚谁会激发台湾人民的信心，谁会激发台湾盟友的信心。他们会在支持台湾的方式上表现出良好的判断力吗？

一方面，我们要小心，我们不必难堪或激怒习近平的北京政府。另一方面，我们要表现出对台湾政府的强力支持，但不要超越界线，那会让北京政府感到别无选择，只能采取比他们迄今为止对台湾采取的更强硬行动。我们需要明智的政策。我们不想挑起危机，但我们想继续支持台湾，我们必须让台湾采取能够支持自己的政策，台湾现在将会有一年的军役，而不是荒谬的四个月，这是一个很好的步骤。但台湾有很多事情要做，包括选择他们购买或自己制造的合适的武器。这是一个不确定的未来，但我认为，如果我们谨慎而明智，并在过去政策的基础上再接再厉，那么我们就可以避免台湾危机。

记者：最后一个问题，你对2023年美中关系的走向如何预测？很快美国将有一位共和党的众院议长，有专家预测他也会访问台湾。

美国需要更复杂的对华政策

孔杰荣：美国国内政治一直是美国采取正确的对华政策或总体外交政策的一个困难障碍。我担心美国国内的情况。现在，共和党和民主党为数不多的共识之一就是对中国的敌意。但我们需要比这更复杂的政策。我们不能只有敌意。正如我之前所说，我们必须努力提高我们的防御能力，以防与中国发生最糟糕的情况。但我们必须更加努力地改善目前糟糕的（双边）关系。有很多我们可以做中国也可以做的事情，而且中国人正在表现出至少温和地谈论其中一些事情的迹象，我希望拜登政府做的不仅仅是呼吁美国公众对中国的漠视或厌恶。我们必须采取更恰当的积极态度，这意味着我们不能与中国脱钩，尽管我们必须在各个行业进行战略调整，这是我们已经开始在做的。因此，一项平衡的政策是必要的，但这需要对美国人民进行一些教育，拜登应该借此机会发表重要讲话，阐述与中国建立更好关系的利弊以及存在的挑战和可能性。

记者：谢谢孔教授。

(美国之音进行一系列采访，反映有关美国政策的负责任的讨论和观点。被采访人所发表的评论并不代表美国之音的立场。)