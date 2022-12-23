我們需要未受疫苗汙染過的獨立血庫系統 John Leake和Dr. Peter A. McCullough醫生

【新唐人北京時間2022年12月24日訊】每次接受採訪，都會有人問我，是否有未接種過疫苗者的血液供應。

2021年初，我和兩位著名的病理學家寫信給美國血庫協會、美國紅十字會和其他血庫當局，討論接種 COVID-19 疫苗的人所捐獻的血液中含有 mRNA和刺突蛋白污染的問題。經過幾個月的努力，我們終於得到回信，當局承認，確實存在潛在問題，但並未採取任何行動。

現在將近兩年後，針對刺突蛋白的敏感抗體的血清陽性率（無論是通過自然感染、疫苗接種還是兩者兼有）幾乎是美國人口的普世存在了。這意味著每次獻血，刺突蛋白都可能存在於少量CD16+單核細胞中。在接種疫苗後，15天或更長時間都有殘餘循環著。

我知道未曾接種疫苗的人絕對不希望透過輸血造成血液受mRNA汙染。但目前還不能把接種疫苗者排除在捐血者或血液供應之外，原因眾多。我們也提出一些解決方案，就是開發一個基於未接種疫苗的捐血者的獨立血庫系統。

但初步判定這不可行，原因包括：1) 捐贈者太少，根據疾病預防控制中心，只有 17% 的美國成年人完全未接種疫苗；2) 無法確定未接種疫苗狀態的真實性；3) 無法安全地交叉配對有限血庫中的關鍵紅細胞抗原等原因。

總之，血庫領域很複雜，且受到嚴格監管，目前評估起來現實上不可行，也還未能找到實際的解決方案，實現零疫苗或無刺突蛋白的乾淨血液供應。

如果需要輸血並且危重患者可以接受，則可以使用標準血庫技術從現有供應中進行輸血。

為了考慮如何保證血液捐贈安全，建議應該盡量勸告最近接種疫苗的人，如要捐血，最好在30天甚至更晚之後，才去做捐血的事情，這才是負責任和尊重別人的行為。

而且在血庫的工作流程中，則需要加強忠實記錄所有血液的詳實資料，包括: COVID-19疫苗接種注射日期和類型。

本文作者為John Leake以及Dr. Peter A. McCullough醫生共同發表。

Dr. Peter A. McCullough醫生是美國德克薩斯州達拉斯的內科醫生、心臟病專家和流行病學家，病毒感染治療，COVID-19疫苗接種後出現的各種心血管併發症以及其他可能的傷害和後遺症。他在各大新聞媒體頻道發表對COVID-19疫情相關的醫療建言，共有數十篇病毒感染的評論，並多次在美國各州參議院作證。

原文「Mission Impossible: Unvaccinated Blood Banking」刊於英文《大紀元時報》，有刪節。

（記者米藍達編譯報導 / 責任編輯：林清）

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