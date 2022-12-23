台股周五收 14271 點，下跌 171 點，成交量 1504 億；本周收黑 256 點。美股與台股雙雙重挫，主要原因是市場擔心，就業數字太好、經濟太強勁，聯準會再度暴力升息，因此市場在信心薄弱下，以大幅回檔修正來回應。

萬寶投顧陳子榕認為市場是白擔心了，畢竟現在全球大廠多吹起裁員風，真正的失業率數字，尚未反應在官方的統計資料中，所以現在公告出來的的失業數字仍落後當下的失業人口，明年第一季，大家都能看到逐漸高攀的失業率，這也是聯準會希望看到的有高失業率的勞動市場，因此下周美股 、台股很快就會漲回來了，不須過度擔憂。

2023 年的政策作多族群之一，就是乾淨能源。清潔能源、潔淨能源或綠色能源是指不排放污染物的能源。類同的定義是可再生能源，指原材料可以再生的能源，如水力發電、風力發電、太陽能、生物能（沼氣）、地熱能、海潮能、海水溫差發電等，目前兩者幾乎是同義詞，可再生能源不存在能源耗竭的可能，因此日益受到許多國家的重視，尤其是能源短缺的國家。相關受惠股聚焦: 茂迪 (6244-TW)、元晶 (6643-TW)、 森崴能源 (6806-TW) 、永冠 - KY(1589-TW)、上緯投控 (3708-TW)、安集 (6477-TW)、中興電 (1513-TW)、 華城 (1519-TW)、台塑 (1301-TW) 多可注意。

萬寶投顧陳子榕表示，「再生能源發展條例」於 2019 年 4 月 12 日於立法院通過修正案，設定 2025 年再生能源累計裝置量達 2,700 萬瓩的目。現階段蔡英文政府對於再生能源獎勵措施以「保證收購」20 年之「躉購費率」制度為主，未來「保證收購」與「電力自由交易」二者可相互轉換，代表政府過去師法德國的「保證收購」躉購費率制度將逐漸淡出，逐步導向自由市場。而太陽能和風力發電是近台灣政府較為注重且致力發展的再生能源。

除了乾淨能源外，科技業的盛事~ 蘋果新機上市。最新消息傳出，蘋果將在明年春季發布 15.5 吋螢幕的 MacBook Air，是歷來最大尺寸的 MacBook Air，此款蘋果新機可望掀起一波換機潮，相關供應鏈鴻海 (2317-TW)、廣達(2328-TW)、台積電(2330-TW)、精元(2387-TW) 等可望受惠。

MacBook Air 主打輕薄，受到學生文書族與一般上班族喜愛，目前僅推出十三點三吋這一個尺寸規格。這次螢幕升級至 15.5 吋並導入最先進的 Mini LED 顯示技術，將是 MacBook Air 有史以來最大規模改款。

萬寶投顧陳子榕強調，2022 年即將結束，投資朋友應該將眼光放在 2023 年會大漲的股票之上，因目前外資放假，內資當道，除了上述的股票之外，下列三檔股票是值得投資人留意且觀察的：

台塑 (1301-TW)，台塑新智能宣布擴大儲能布局，將與翰可能源、眾樹能源組成「儲能國家隊」，在台南、雲林、南投、彰化、嘉義等縣市興建 6 大儲能案場，首個指標性案場位於台南永康正式啟用；據了解，每個案場斥資金額達約 15 億元，後續將持續加大投資力道。

森崴能源 (6806-TW)，綠色能源進入高速發展期，森崴能源擁有完整 ESG 產業布局，隨著政府全力推動再生能源，森崴能源營運長線看好。除太陽能光電案場穩定發展外，森崴在 2020 年以 628.88 億元得標承攬台電離岸風電二期，發電量約 300MW（百萬瓦），目前已取得施工許可，預計 2025 年底前完工，此標案將依工程進度陸續認列。

精元 (2387-TW)，11 月營收達 23.78 億元，月增 12.72%、年增 1.07%，展望後市，由於 NB 品牌廠持續調整庫存，短期拉貨力道較疲弱，加上重慶仍有疫情干擾供應鏈，預估單季營收較上一季修正。展望明年，研調機構普遍對明年 NB 看法保守、將較今年衰退，不利於鍵盤銷售，不過預期精元在非鍵盤產品持續放量帶動下，包括背光模組、觸控板模組等產品持續拉高貢獻，預期明年營收仍有機會達到持穩今年表現。

10 月底在指數修正之時，陳子榕為大家選好股推出『軍工成長股』~ 雷虎 (8033-TW)，當下價位 20.5 元附近，截至目前已創波段新高，大漲 142% ! 此外，「台積電大聯盟」采鈺(6789-TW)，11 月 11 日逢低買進，11 月 30 日開盤衝高後獲利入袋 + 21%，再來『捍衛戰士股』漢翔(2634-TW) 介紹給大家，至今創新高，漲幅達 16%，懂得低進好股，都有豐盛獲利!

時序將進入 2023 年，新一輪的投資標的全新出擊，政策全面做多，低檔有限，現正是選好股低低布局的大好時機。現在布局，贏在起漲點。

陳子榕說到加入她的粉絲團好處非常多，除了飆股不漏接外，從週一至週日還有非常棒的資料可以看，現在就立即加入她的粉絲團! 索取『聖誕大禮包 8 檔短線股』，希望能幫到大家，於明年封關前，衝一波大利潤!!

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