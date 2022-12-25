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（中央社記者曾智怡台北25日電）近期核融合發電成熱議話題，根據國際原子能總署（IAEA）統計資料，目前全球核融合裝置共133座，美國囊括近1/4數量；最大國際核融合研究計畫由35國政府集資，將興建一座實驗型核融合反應爐（ITER），造價高達220億美元。

原能會核能研究所物理組研究員陳孝輝表示，近年大家對能源恐慌、地球溫升效應都有清楚認知，要解決能源危機問題，核能確實是解方之一，又以核融合最具代表象徵，因其乾淨永續又無污染。

進一步分析核融合優點，第一，產生核融合反應的原料充沛；第二，安全性高，原料不會爆炸，發生類似日本福島核能事故機率低，且無核武擴散疑慮；第三，不排放溫室效應氣體；第四，核融合產生的低放射性副產物數量低，在百年後便將至安全劑量值以下。

攤開國際間核融合發展現況，根據IAEA統計資料，國際間核融合裝置統計有133座，其中，建造和規劃中共39座；以國家來看，美國最多31座，白宮在2020年和融項目投入經費達6.71億美元以上。另依序為日本、俄國、中國、英國，皆以政府資助為主，少數由私人公司資助。

目前全球最大的核融合研究計畫，是由35國政府集資興建約220億美元的國際型實驗核融合反應爐（ITER），各國以承接工程方式分攤費用。ITER主要目標在證實核融合裝置可行性與穩定性，沒有發電功能，目前在興建階段，原訂2025年開始測試，2035年進行氘氚電漿實驗，但受疫情及其他因素影響，時程再度延後。

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美國能源部美東時間13日宣布，位於加州的勞倫斯利佛摩國家實驗室（Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL）的科學家最近在一次核融合反應中，產出約3.15百萬焦耳（MJ）的能量，約是雷射所用能量2.05百萬焦耳的150%，意即首度在核融合反應達成產出的能量遠高於引發反應所使用能量，有助發展潔淨能源。

不過，目前各國尚在實驗階段，核融合電廠商轉時程還未明朗。（編輯：楊凱翔）1111225