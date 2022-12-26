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（中央社記者張雄風台北26日電）環保署今天審查南科嘉義及屏東園區環評案。嘉義園區鄰近故宮南院，環委建議調整綠地範圍避免景觀衝擊，建議通過；屏東園區則因鄰近其他工業區，加做環境及健康風險評估再審。

行政院環境保護署今天連續召開「南部科學園區嘉義園區開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議、「南部科學園區屏東園區開發計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位國家科學及技術委員會南部科學園區管理局表示，嘉義園區位於嘉義縣太保市，鄰近故宮南院，面積約88公頃；屏東園區位於屏東縣屏東市，開發面積約73.8公頃，未來將納入「新訂都市計畫之高鐵屏東車站特定區計畫」範圍內，開發範圍土地皆屬台糖所有。

南科管理局指出，嘉義園區引進產業為科學園區半導體、光電、電腦及周邊、通訊、精密機械及生物技術等六大產業；屏東園區則是順應5+2創新產業，規劃發展「智慧農醫」、「綠色材料」、「太空科技」及「其他新興科技」產業等。

在屏東園區審查時，屏東縣前進里長王泰益出席表示，此地未來可能就是屏東三鐵共構所在地，「想像在台北車站前面設工廠適當嗎？」前進里附近陸續設立工廠後，淹水、空污和水污染的情況持續加劇；另外也有垃圾、交通問題，希望環評委員審慎評估。

南科管理局表示，園區發展朝創新轉型進行，會提升地方薪資水準，屏東、嘉義園區都在高鐵鄰近區域，未來比較適合吸引人才；環境負荷部分，如用水、排水、交通及廢棄物，都有加強減輕措施。

針對兩園區共通的意見，環委要求兩園區以用電度數作為要求進駐廠商使用再生能源條件的可行性，滾動式檢討使用再生能源檢核及分階段目標，並評估加嚴放流水重金屬濃度等。

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由於嘉義園區鄰近故宮南院，環委另外提出希望能調整園區綠地範圍或訂定園區西側產業用地內相關綠地劃設規範，將靠近故宮南院景觀衝擊納入考量。嘉義園區建議補充修正後通過。

屏東園區部分，環委指出，鄰近地區日前已通過屏東科技產業園區擴區計畫，南科應該將此地區各項污染，如噪音、振動、廢棄物等加乘影響合併評估，並強化說明兩區域影響範圍重疊處的健康風險。由於這部分資料不足，對此地區的影響不易評估，環委要求此案補充相關資料後再審。（編輯：管中維）1111226