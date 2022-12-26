【微視頻】衛健委停報數據不調查重症多發原因

【新唐人北京時間2022年12月27日訊】下面請看趙培為我們帶來的微視頻。趙培：大家好，我是趙培。2022年12月25號，中共衛生健康委員會說，「從即日起，不再發布每日疫情信息，將由中國疾控中心發布相關疫情信息，供參考和研究使用」。這個事情引發了網友的議論。

其實，各國衛生組織在開放的過程中，都會停止提供每日疫情數據，這是因為沒有大規模官方核酸檢測之後，也沒有可信的數據了。比如美國疾控中心（CDC）在2022年10月停止每日公布病毒感染數據改為每週三公布一次。

但是中共衛健委與美國疾控中心不同，它不是因為數據收集問題而停止公布，而是因為官方數字對比地方疫情縮水太多，謊言編不下去了。疾控中心的消息「供參考和研究使用」，這就跟電影前面的「如有雷同純屬巧合」是一樣的，不要當真。

其實，衛健委公布的疫情數字早就沒有人相信了，大家都知道中國感染的人很多了。衛健委更應該出來解釋一下，疫情中的突出問題，比如說，北京等地的重症病患多是怎麼回事？河北等地病患為什麼出現白肺現象呢？大陸地區的死亡率是多少呢？這關係到普通百姓怎麼生活的問題。

就以白肺現象為例，這並不是奧密克戎病毒對應的病症，所以有朋友懷疑這是德爾塔（Delta)病毒仍然在大陸流行的症狀，當然這有可能是新的病毒變種。衛健委應該告訴全國百姓這種病毒到底在哪些地區分布，因為這種病毒致死率更高。

除了疫情問題之外，衛健委更重要的是要說明藥不能亂用。很多網友在爭論國產疫苗和美國疫苗那種防護更好，哪種防疫藥物更好等等問題。其實，這是中共衛健委一直灌輸的思維騙局，就是有病要吃藥。

中共在疫情期間力推連花清瘟膠囊，結果是沒有什麼用，反而可能引發其它的問題。這個道理很簡單，是藥三分毒，總是有一定的副作用，所以每一種藥都有一定的適用條件，沒有百分百有效的藥。

疫苗也一樣，中共的疫苗沒有防護的作用，其實海外的疫苗也沒有防護的作用，現在海外疫苗主要的作用就是減少重症患者了，這還是數據統計上的意義，也就是說得了重症的病患中打疫苗的要比不打疫苗的要少。

人類面對奧密克最大的武器就是自身的抵抗力，並不是藥物。從這一點上看，大陸的重症病患多就是免疫系統被破壞得多。

大陸造成免疫系統破壞的原因主要有三點。首先是濫用抗生素，中國人均抗生素消費是美國的10倍，而過度的抗生素就是在破壞人類的免疫系統；其次是環境污染，病毒會隨著污染而入侵人體破壞免疫系統；最後是有毒食品中的化學藥品一樣會破壞免疫系統。

當然，中共的衛健委連真實數字都在掩蓋，自然不會為百姓的健康去追究重症多背後的原因，這一切是需要等到中共倒臺之後才能大白於天下的。

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《趙培微視頻》製作組

（責任編輯：李穎 ）

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