亂吃食物，高燒不退，恐患腦炎！廣州一名56歲吃飯後高燒不退，抽搐昏迷險喪命，被揭吃1種食物導致感染李斯特菌。本港食安中心指，有1類食物很高危，李斯特菌潛伏期可達70天，死亡率高達30%。

發高燒昏迷患腦炎

綜合內媒報道，廣州該名56歲女子早前在吃飯後，突然發熱，起初退以為是普通感冒；惟後來發高燒至42°C，並開始乏力、四肢嚴重抽搐，一度昏迷。送院檢查後，醫生在該女子腦脊髓液發現李斯特菌，認為較大機會是顱內感染，疑因食物衛生問題引發腦炎。

吃1食物險喪命

醫生指，該女子聚會時，把吃剩的雞飯打包，放在雪櫃冷藏。其後翻熱進食，吃後2天就出現上述不適症狀，疑因隔夜飯含李斯特菌所致。經搶救後，該女子順利保命。

接診的神經內科醫生鍾水生表示，李斯特菌病殺傷力超強，是危害最嚴重的食源性疾病之一。免疫力正常人士進食受李斯特菌污染的食物，一般不會患病，或症狀輕微，很快自行痊癒。不過，孕婦、長者、兒童等免疫力低的人士，則有機會致命。

李斯特菌病症狀+高危人士

根據本港食安中心資料，李斯特菌是一種致病細菌，普遍存在於環境中，尤其是泥土、植物、動物飼料和人類及動物糞便。它能在低至0℃生存及繁殖，但可在正常烹煮溫度下輕易殺死。進食受李斯特菌污染的食物可令人患上李斯特菌病。

李斯特菌病病徵及高危人士如下 ：

與李斯特菌病有關 較高危食物

食安中心指，李斯特菌散布於不同的環境和食物中，其中一類食物較高危，例子如下：

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沙門氏菌感染症狀

根據本港食安中心網站資料，沙門氏菌通常存在於人體及動物，特別是家禽和豬隻的腸臟，其中有約2000種為可引致食物中毒的血清型沙門氏菌，如感情沙門氏菌食物中毒，會出現以下症狀：

沙門氏菌感染症狀

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預防感染沙門氏菌

食安中心指出，要減低感染沙門氏菌導致食物中毒的風險，要留意以下幾點：

預防感染沙門氏菌

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