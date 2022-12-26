【民眾網黃楸玲／台北報導】

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臺灣港務公司為配合達成我國2050年淨零排碳政策，積極推動減碳計畫、低碳轉型及企業永續等行動，其所屬港群於111年已全數通過第三方公正單位(SGS)的溫室氣體查證，特於12月26日舉辦「臺灣港群溫室氣體(GHG)查證聲明書授證典禮」。

授證典禮於港務公司李賢義董事長見證下，由臺灣檢驗科技(股)公司謝禎濤總監代表SGS授予查證聲明書，港務公司陳劭良總經理暨基隆、臺中、高雄及花蓮四港分公司總經理代表受證，溫室氣體盤查輔導廠商科進栢誠工程顧問有限公司(WSP)鄭文昱總經理亦到場觀禮見證，。

港務公司李賢義董事長致詞時表示，我國減碳12項關鍵戰略及2050淨零排碳除了是未來國家施政方向，而國際趨勢、公約政策的變動、環境特性的變化以及減碳技術的進步等，對於港口永續營運與發展更是息息相關且須積極因應之變數，港務公司透過每年度盤查與分析碳排放量，提出減碳藍圖與策略，確保走在正確的減碳路徑上，並藉由提供低碳服務、展現低碳轉型成效，在永續航運之發展上立足藍海取得先機。

港務公司說明2050達成碳中和為公司永續發展目標，減碳策略主要經由溫室氣體盤查與查證、減碳行動、碳抵換等路徑來達成碳中和，並規劃以花蓮港作為碳中和示範場域，自112年起陸續推動各項碳中和措施，由小而大並複製成功經驗，逐步達成港群碳中和目標。

本次執行溫室氣體盤查的過程中，將歷年度的龐大盤查數據與減碳藍圖與路徑有效連結，除了採用新版ISO 14064:2018規範量化溫室氣體排放量，並將公司員工差旅與通勤之碳排量納入計算，更明確地統計港群的碳排資料，有利規劃港務公司整體減碳藍圖與路徑，以及短、中、長期的減碳策略與行動。

港務公司除了自身積極推動減排計畫外，更期許扮演港口產業之領頭羊角色，與航商業者同朝永續港口目標邁進。除了輔導港區業者進行溫室氣體盤查及碳揭露，研提減碳目標外，為降低港區活動碳排量，更透過陸(海)上交通運輸管理、設施電力化、污染減排管理，與業者的商務契約規範等作為，與港口之利害關係人共同努力，減緩溫室氣體排放。

針對航商業者之各項綠色航運(措施)，如清潔船舶到港、使用岸電、碼頭設施更新、使用再生能源等，港務公司也正積極規劃各項輔導獎勵措施，帶動港口供應鏈共同降污減排。

臺灣港群溫室氣體(GHG)查證聲明書授證典禮(圖：臺灣港務公司)

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