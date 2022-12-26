第一金 (2892-TW) 旗下子公司一銀統籌主辦富采控股及旗下子公司 - 晶元光電 5 年期、130 億元聯貸案，資金除提供營運周轉用之外，也納入 ESG 永續指標連結，目標達成節能、減污的用途。

今 (26) 日簽約儀式由富采控股董事長李秉傑、晶元光電董事長范進雍、第一銀行董事長邱月琴共同換約，聯貸資金將供應富采控股營運週轉金及償還金融機構借款，亦提供富采控股子公司晶元光電 Micro LED 建廠及機器設備資金。

一銀表示，聯貸案將以永續觀點置入 ESG(環境、社會、公司治理) 永續指標連結授信條件，透過以本案資金建置的廠房與機器設備，持續增加綠色能源之使用，達到減少污染、節水、節電之目標，善盡企業社會責任。

富采控股積極加速腳步推動各項 ESG 事務，旗下三大子公司晶元光電、隆達電子及晶成半導體也於今年全數通過英國標準協會 (BSI) 溫室氣體盤查並取得 ISO 14064-1 查驗證書，更計劃擴大採購綠電合約或相關綠電憑證，期盼 2030 年達到非生產區 RE100 目標，打造富采集團專屬的永續方程式。

第一銀行則是首家簽署加入赤道原則協會的公股銀行，並將 ESG 審查因子納入投融資決策過程，更持續推動「永續績效連結貸款專案」，對環境績效指標較前一年度改善之企業給予優惠利率。