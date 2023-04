【秦鵬觀察】「大白肺」成謎 中共闢謠露真相

【新唐人北京時間2022年12月28日訊】觀眾朋友們大家好,歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間12月27日,京港台時間12月28日。

今天焦點:大白肺現象引發中國民眾關注,中共衛健委闢謠卻陷入了「塔斯佗陷阱」。撥開迷霧,真相若隱若現。

日本宣布要對中國入境人員進行檢測,中共外交部倒打一耙。「搞砸每一件事」,中共形象全面崩塌,2023年中國大變革時代恐來臨。

大白肺疑雲重重 衛健委闢謠惹嘲笑

因為現在各種新聞很多,所以我們今天還是先跟大家匯總一下最新的進展,然後再來談中共官方的最新發布會,這樣大家能更好地理解人們對此的反應。

首先,我們看到的是各地醫院的醫療資源短缺。在北京,第一波感染高峰過去,重症的高峰隨之而來,醫院的壓力從發熱門診來到了急診和重症。一個醫生分享了自己的急診科室情況,一天內接診433人,其中危重症113人,床位使用率132%,也就是床位不夠、加床32%,死亡12人。

「監護儀、呼吸機、輸液架、床位根本沒有夠用過,這兩天連氧氣瓶都告急,要不斷從各個地方急調。一線二線三線醫護人員無法休息,急診科主任、護士長當一線用,已經沒有更多的收治能力了。但120、999還在不斷地送猝死、呼(吸)衰(竭)、重症的病人來。一道道公函發出去也沒有什麼用,來了也不能拒診,就剩扛著。」

「醫院各科室的監護室(外監、心監、呼監)已經交由醫院統一調配,全部滿員。不是床位滿員,而是儀器不夠用,來幾套儀器就多開幾張床,開了瞬間再收滿。」

其次,死亡者眾多,但奇葩的是各省市要求要儘量避免死因成為「新冠肺炎」。官方強調的是「要分清是基礎病症死亡,還是新冠肺炎重症死亡」。但我們知道,就在昨天,當局把新冠肺炎改名,看來以後更省事兒,沒有肺炎死亡了。

在火葬場,還有更奇葩的規定,某地一殯儀館服務大廳寫著對家屬的要求:「本人承諾,逝者****非因新型冠狀病毒肺炎去世,若有隱瞞,願負一切責任」。

某地戶籍管理處外面,擺出的牌子則赫然寫著「今天註銷戶口已滿號,請明天再來。」

凡此種種,讓人質疑當局涉嫌隱瞞疫情死亡人數。

再次,《環球時報》首頁的一篇文章引發了網絡熱議,《美歐在混亂中收尾》,有朋友嘲笑「把美國換成中國,就都順了」,「一百步笑五十步,成語都要因它們而修改了。」

再次,輝瑞的新冠治療藥物Paxlovid,引發巨大關注和爭議。北京網紅醫生@急診女超人于鶯稱,該藥物「到社區醫院的事情暫停了,具體原因不方便說」,有北京人在朋友圈說「說是貨太少,一個社區才分到二三十盒,北京65歲以上人口300萬,到時候還不被老人及家屬罵死。」有人回覆「矛盾和風險會到基層,會更混亂。」「但是這玩意不到一線,最佳服藥期會錯過。」

真實原因,我認為可能不是總體缺藥這麼簡單,恐怕還有其它原因,一方面,北京的特權,肯定會引發其它省市妒忌,另一方面,中共喉舌長期對美國抹黑,現在也在反噬當局。

網友@兔子也想有翅膀說,「看看評論,反智的人比比皆是,平時引導他們攻擊美國,現在救命當前,就是美國技術先進,他們一樣攻擊。他們不知道的是,美林、台諾都是美國強生生產的,芬必得、布洛芬也是美國中美史克生產的。整個疫情裡,中國都在吃布洛芬,小孩孕婦吃美林和泰諾,都是美國牌子的藥,沒有美國的藥,無數人結局可想而知。輝瑞是世界頂級藥企,新冠藥已經被科學證實,但是攻擊美帝成了習慣,反智愚民最終傷害的是社會。」

「國家強大靠的是理性公民,也唯有理性公民才能讓社會穩定。科學宣傳,實事求是,這是中國贏得內外尊重的基本途徑。」

最後,回到我們今天要說的大白肺這個話題,我想大家都看到了網上的CT片子,今天網上又在熱傳一份殯儀館的遺體服務派車單,上面大多寫著「肺部感染」「肺炎」或「呼吸衰竭」。

而在一片質疑聲中,中共官方今天(27日)終於出來闢謠了。衛健委系統的官員表達了幾個意思:

1. 沒有大面積死亡。梁萬年對中共央視說,「有些地方已經或者正在渡過第一波最高峰的衝擊,並沒有出現大家比較害怕的大面積重症死亡這種情況。」

2. 目前出現的白肺與原始毒株無關。國家衛健委醫政司司長焦雅輝表示,現在出現的白肺與原始毒株和疫苗接種沒有關係,並且當前流行的仍然是奧密克戎。

北京疾控也出來說,「未在社會面發現原始株、德爾塔等變異株流行」。北京市疾控中心傳染病地方病控制所研究員潘陽表示,近兩個月來,北京市流行的新冠病毒為奧密克戎變異株BF.7分支和BA.5.2分支。近期沒有在社會面發現XBB、BQ.1等變異株流行,也沒有發現原始株、德爾塔等非奧密克戎變異株的流行。

這引發了很多網友質疑「死多少人才算大面積死亡?」「不在社會面流行,那麼在什麼範圍發現了原始株或德爾塔等變異株呢?解決了嗎?」「他們闢謠就是在造謠」。

同一天(27日),《中國經營報》採訪了原浙江省衛生廳長、中國工程院士、傳染病針織國家重點實驗室主任李蘭娟,她透露出的消息卻讓人感覺到官方闢謠,頗有「此地無銀三百兩」的味道。

李蘭娟說,目前流行的主要是奧密克戎變異株,德爾塔變異株很少。「我們沒有檢測到(德爾塔變異株),德爾塔已經被奧密克戎取代了。」

大家體會一下:德爾塔變異株很少,「我們沒有檢測到(德爾塔變異株),德爾塔已經被奧密克戎取代了」。到底哪句是真的啊?

而在12月22日,自由亞洲電台引述河北邯鄲市疾控中心一名李姓研究員的消息指,中國各地突然「放開」防疫,導致奧密克戎毒株(Omicron)感染者快速交叉感染,加速變異,加之德爾塔(Delta)毒株依然在傳播並繼續變異,令中國疫情嚴重。

官方闢謠,給人感覺反而印證了這樣的說法。

日本擬對中國入境者檢測 習近平形象三級崩塌

大陸宣布明年1月8日起取消入境隔離,由大陸前往海外的機票搜索量大升。不過,由於中共當局信息不透明,諸多國家擔憂中國變種毒株引發世界災難。

日本首相岸田文雄27日宣布,自本週五(12月30日)起,對從中國大陸赴日及過去七天內去過中國大陸的所有人員將實施入境時核酸檢測,新冠病毒檢測呈陽性的人員原則上隔離七天。他還提到,日本政府將限制航空公司增加飛往中國大陸航班的請求。

實際上,不只是日本,此前印度、韓國,都將中國大陸列入「檢疫查驗的重點國家」名單。

意大利米蘭的馬爾彭薩機場,也宣布將對所有來自中國大陸的旅客(不分國籍)進行入境新冠核酸檢測。有關政策暫時執行至2023年1月30日,到期後將重新評估是否延續。

週二(27日),中共外交部發言人汪文斌聲稱,「中方始終認為,各國防疫措施應當科學適度,不應影響正常的人員交往。」

一個封鎖了中國人和全世界3年的政權,居然有臉談「科學適度」和「不應影響正常的人員交往」。

實際上,各國採取這種政策的背後,還不是疫情這麼簡單,暴露出來的恰恰是,國際社會對中共當局正在徹底失去信任。

英國媒體《每日郵報》形容,中共作法很可能引發「末日變種」病毒株,使全球退回疫情爆發的原點。

外界也對中共當局的管理能力深度質疑,《慕尼黑信使報》認為,在中國大瘟疫爆發引發世界關注的情況下,中共當局大搞飛機繞台,這種轉移視線的做法應令德國政府警惕。《商報》則稱,中國政府部分出於經濟考慮推行新的新冠政策再次表明,其制度是多麼難以捉摸與不穩定。

事實上,中共當局加快開放、試圖儘快通過疫情高峰的作法,也引發了中國內部官方和民間雙重的質疑。

今天(27日),中國最大的黨媒之一的《中國新聞週刊》,針對衛健委昨天的新政策提出異議,稱「當務之急是壓低感染峰值」。

中國民間對當局的明嘲暗諷更多了:「腳踩西瓜皮,滑到哪是哪」,「做好事千瘡百孔,做壞事滴水不漏」,「封控不管飯,放開不管藥」,「如果沒有(中共)政府,疫情應該到不了第三年」,「從世界第二經濟體變成疫情完全無法自理的國度,習式治理,一塌糊塗」,「如果是一家公司的負責人,早就下台了吧」,「一黨獨裁遍地是災」。

27日,大陸著名足球評論員黃健翔在微博說,「搞砸一兩件事不難,難免。搞砸每一件事就太難了,簡直是萬世難遇的天才。跟猜世界盃全錯一樣難,不,應該說一樣是天才。」

早在12月24日,中國問題專家、漢學家孔傑榮觀察到「習近平失去了中國百姓的尊重」。

當然,即便如此,為當局捧臭腳的磚家依然大有人在,比如「醫學之聲」公眾號,稱這次毫無準備的放開「體現了國家的高明和果斷。讓誰都不去準備才是最好的結果,只有這樣才能把損失降到最低」。

12月17日,由首都師範大學王冠中教授擔任首席專家的國家社科基金重大項目「偉大抗疫精神及其弘揚機制研究」,以線上方式成功舉行了開題論證會。消息報導出來之後,這兩天引發廣大網友圍觀,「戰勝病毒靠馬克思主義信仰?」「喪事喜辦,我見得多了,但還從來沒見過能喜辦到這種高度的。」也有人評論這幫教授:「文章寫盡太平事,不肯俯首見蒼生。」

板子打在磚家們的屁股上,但所有人都知道,打狗看主人,嘲笑的恰恰是中南海。也有人反諷道,台北市長柯文哲最新卸任,只能自己一個人回到醫院上班,「快點解放台灣吧,那裡的人民太苦了。」

凡此種種,不一而足。

這讓我越來越深刻感受到,目前中共的信任度已降到冰點,中國社會的大變革時刻將來到。特別是在中共戰天鬥地、號稱要戰勝病毒的這場戰鬥中,中共耗費了數萬億鉅資,最後輸的連褲衩都不剩,不僅國際社會不信任,中共內部官員各種抵制、看中南海笑話,普通百姓冷嘲熱諷,甚至小粉紅們很多也醒了,剩下的則恐將反噬其主子。

有網友說,「今年最精闢的總結就是歐盟傻瓜化主席Joerg Wuttke說的:『They are prisoners of their narrative』(他們是自己敘事的囚徒),通過信息污染養蠱是有反噬風險的,最終會大幅增加自身的政策調節阻力。」

中共當局將如何來應對更加艱難的2023年呢?我認為,不僅僅是增加政策調節阻力的問題,別忘了有一個中共特色的「墨菲定律」,你覺得什麼作法是錯的、會帶來最大麻煩,那可能恰恰是中南海最終選擇的。

2023年,我們非常可能會看到中國的大變革發生。讓我們拭目以待。

好了,請大家訂閱《秦鵬觀察》,讓我們一起站在政治、經濟和歷史高度,觀察國際和中國重大事件。謝謝,我們明天見!

《秦鵬觀察》製作組

(責任編輯:李紅)

本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2022/12/28/a103608553.html