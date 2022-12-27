2022年12月27日 環境資訊中心記者 李蘇竣報導 環境資訊中心記者 李蘇竣報導

立法院正在審查《氣候變遷因應法》草案，即將進入院會協商階段。民間學者今（27）日呼籲，為了達成2050淨零碳排目標，必須課徵比碳費還廣泛的「碳稅」，呼籲藉修法機會將碳稅明確入法，並於2026年開徵，預期更有助達成節能減碳、促進產業結構轉型。

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學者表示，碳費因用途與收入受到限制，費率可能過低，導致缺乏減排的誘因與動機，且有可能讓人誤以為「只要付錢，就可以繼續排放」，碳稅則較具有一般性的管制誘導效果。

學者偕同立法委員，呼籲碳稅立法、2026年開徵。攝影：李蘇竣收碳費？還是徵碳稅？ 學者主張：碳稅較優

國發會於今年3月公布「2050淨零排放路徑」，目前立法院也正在審議《氣候變遷因應法》（氣候法），在各草案版本中，都將碳稅或碳費當作最重要的政策工具之一。中研院經濟所兼任研究員蕭代基、台大風險社會政策研究中心主任周桂田，以及台科大專利研究所副教授陳衍任等學者今日召開記者會，說明碳稅較有助達成淨零轉型，呼籲將碳稅入法，設定先碳費、後碳稅的時程。

我國曾在2009年經行政院賦改會通過綠色稅制改革，目標能源稅、溫室氣體稅分十年開徵，但隨著行政首長異動和缺乏社會溝通而沒了下文。近年受到國際減碳壓力，相關碳定價機制的討論才再度浮上檯面。

中研院經濟所兼任研究員蕭代基解釋，碳定價目的在於為溫室氣體訂定一個價格，就像民眾使用電力就必須付電費一樣，每當電費提高，民眾就有進一步節約用電的動機。排放者也要付費才能排放溫室氣體，便可使排放者更有減少排放量的誘因與動機。

目前政院版本的氣候法草案，課徵的是「碳費」，與其他在野黨團提出的「碳稅」不同。蕭代基指出，碳費如同空污費，屬於「特別公課」，碳費收入必須用在有關氣候變遷之減量與調適的兩種用途。由於用途與收入受到限制，費率也可能過低，導致缺乏減排的誘因與動機，最終難以讓台灣達到淨零，更無法接軌歐盟的碳邊境稅（CBAM）。

台科大專利研究所副教授陳衍任指出，若單純採取以市場機制為基礎的管制工具，容易有環境道德的排擠效應，讓人誤以為「只要付錢，就可以繼續排放」，反而降低環保意願。碳稅的課徵較具有一般性的管制誘導效果，除了市場機制也配合傳統的監管措施，在財政工具選擇上，碳稅優於碳費。

台科大專利研究所副教授陳衍任說明，碳稅的管制主體，應是價值鏈上游的生產者，藉由提高稅率、配合對低收入者的稅捐減免，同時稅收支用的面向較廣，較能達到對低收入者的保障。攝影：李蘇竣籲2026年開徵碳稅 收入作為氣候基金

根據行政院環保署目前規劃，碳費徵收對象以年排放量逾2.5萬公噸二氧化碳當量（CO2e）的「排碳大戶」為主，如鋼鐵、半導體或水泥等產業，電力業的直接排放則被排除在外。同時也開放企業提出「自主減量計畫」，只要達成減量目標，就可適用優惠費率，碳費收入將作為「溫管基金」專款專用，優先用於輔導、獎助事業投資開發減量技術及研究。但立法院對於草案中碳費相關法條仍有歧見，有待院會協商討論，若仍未達成共識，將在院會投票表決。

蕭代基呼籲，氣候法應訂定2023年開徵碳費、2025年碳費落日，同時2026碳稅上路，並逐年提高稅率。而徵收對象不應只對排碳大戶徵收，應為所有排放溫室氣體之排放源，根據其排放量課徵碳費或碳稅。

中研院經濟所兼任研究員蕭代基建議，2026年起廣泛課徵碳稅。攝影：李蘇竣

學者們也主張，為遵從污染者付費原則，碳稅稅收不可以用於「補助事業投資溫室氣體減量技術」，稅收運用須符合財政中立原則，用於温室氣體減排、調適用途，或作為世代公平正義的碳債基金、氣候教育基金等回饋給民眾。

台大風險社會政策研究中心主任周桂田建議，相關基金用途上，可明訂「公正轉型」範疇，如歐盟在綠色正綱中之社會氣候基金（social climate fund）來作為社會補償與社會重分配，補償受衝擊者、企業、家戶或個人。

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