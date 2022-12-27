【禁聞】重症致死率高 中共隱瞞新的變異毒株？

【新唐人北京時間2022年12月28日訊】中國疫情大爆發，染疫和死亡人數飆升，醫院人滿為患和火葬場不堪重負，外界也質疑，中共是否隱瞞了新的變異毒株。

北京民眾：「氣管插管，重症肺炎，重症肺炎，重症肺炎，全是重症肺炎，全是呼吸衰竭重症肺炎。」

這是一名北京民眾在朝陽醫院急診室錄下的畫面。

北京疫情處於高峰期，隨著感染人群擴大，網上湧現各種症狀反饋：有人像普通感冒發燒，有人渾身神經都痛，有人呼吸衰竭出現白肺，同時，還有大量死亡。

外界懷疑，這是奧密克戎毒株嗎？為什麼在國外多為輕症，到了中國卻這樣？

美國前陸軍研究院病毒研究員林曉旭：「因為中共現在沒有提供樣品，或者是基因測序供其他的專家去核實，所以你是很難判斷的。當然我覺得就是病毒的這個突變，仍然是一種重要的可能性。」

約翰·霍普金斯大學傳染病專家斯圖爾特·羅伊（Stuart Roy）博士在接受美聯社採訪時表示，「中國的人口非常多，而且群體免疫程度有限。這似乎正是我們可能會看到的新變異毒株爆發的溫床。」

歐洲病毒學專家董宇紅博士認為，解封之前，中國民眾長期居家隔離，普遍處於一種長期免疫抑制狀態。

歐洲病毒學專家董宇紅博士：「在中國這個非常特殊的大環境，再加上疫情防疫政策的極端，再加上這個恐懼和高壓、資訊不透明，再加上以前的那種核酸的檢測，壓力激素就會抑制免疫力，而抑制免疫力就會導致人的一種慢性的，病毒來了就不利於抗病毒的這麼一個狀態。」

董宇紅博士表示，中國疫情擴散，重症致死率高，病毒和人體免疫力是兩大原因，而免疫細胞和人的精神情緒狀態又是緊密相關的。

董宇紅博士：「就是因為人的免疫系統不行了，所以各種各樣的細菌，它跟病毒都能進來，都能測得出來。所以你說是哪種引起來的？哪種都有可能，因為你免疫力不行，它就可能多重感染多重病毒，而且免疫力越低下，它就讓這個病毒有了在裡面複製的空間，而且很多的東西就是變異，就進一步又催生出新的變種。」

醫學界人士表示，中國全民對病毒的免疫力相當薄弱，這是中共三年極端清零政策帶來的後果。

美國製藥公司醫學總監朱偉：「新冠病毒在中國沒有像在其它國家經歷一個自然的演變的過程。國際上現在流行的主要的毒株是奧密克戎，但在中國很有可能還有其它各個階段的病毒株，包括早期的病毒也有可能存在。如果這些病毒株在人體進行合併感染和多次感染的話，情況就會比較嚴重了。」

美國前陸軍研究院病毒研究員林曉旭認為，中國整理的環境污染也可能是原因之一。

林曉旭：「我覺得國內的這個情況，特別現在北方出現重症，死亡的比例比較多，過去幾年這個霧霾的肆虐，實際上對北方民眾的這個呼吸道的傷害，肺泡的受到這個霧霾的傷害其實已經積累在那兒了，那麼當一個比較厲害的病毒傳播開來的時候，很可能就會出現嚴重的肺部發炎的情況，帶來白肺的症狀等等。」

「自由亞洲電台」引述消息指出，北京有些病例不屬上呼吸道感染，而是肺炎，懷疑有奧密克戎變異株以外的病毒株作祟。

朱偉：「 由於中共政府一直在隱瞞疫情，現在國際社會還是非常擔心中共政府是否也會隱瞞出現更危險的病毒新的變種，因為一旦這樣的致病率高的病毒新變種出現，對全世界是一場災難。」

林曉旭：「各國政府應該盡所有的外交的手段逼迫，我覺得不是用敦促這個詞，應該是逼迫中共政府，在關鍵信息上，提供相應的樣本和數據，讓國際社會能夠進行獨立的核查。」

世衛組織祕書長譚德塞表示，自中共放寬防疫以來，從未收到最新住院人數等數據通報，懷疑應是當局無從統計實際人數。中國有太多不確定性，無法就此宣告疫情終結。

編輯/黃億美 採訪/常春 後製/李沛靈

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