【民眾網黃楸玲／台北報導】

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12月27日環保署在集思台大會議中心蘇格拉底廳，辦理「111年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果研討會」，就國人關切「健康風險」管控，邀請「國家化學物質管理會報」委員擔任主持人及出席指導，及由行政院農委會動植物防疫檢疫局、衛生福利部食品藥物管理署、經濟部工業局、經濟部標準檢驗局、經濟部商業司及環保署毒物及化學物質局等6個機關，從食品安全、恐危害健康化學物質管理及商品安全等面向，分8項權責議題，分享管理作為及成果。

環保署表示，依107年行政院核定我國「國家化學物質管理政策綱領」，為定期檢視各有關部會在政策綱領框架下的執行成果，同時強化與各界的溝通、交流。

從107年起，環保署每年辦理成果研討會，設定不同的化學物質管理主題，由各機關分享推動成效與意見回饋，進而凝聚共識及建立彼此合作基礎，以利協力落實國家化學物質管理政策綱領及行動方案之目標及願景。

環保署說明，一直以來生活中化學物質對「健康風險」的影響為國人關注的議題。為建構健康環境、打造無毒家園，政府各機關加強合作，為人民把關，防止化學物質對人體直接或間接造成之危害，相關措施如火如荼的進行中。

當日研討會特別以「化學物質（品）健康風險管控」為主題，討論包括與食品安全相關的風險疑慮化學物質管理、農藥購買實名制、食品器具容器包裝管理及食品添加物規範；與危害健康物質－笑氣相關的流向管理及避免工業用氣體濫用；與民眾生活相關的商品中化學物質管理及檢驗，以及家長關心孩子常接觸的文具及商品等管理。

環保署表示，有關化學物質管理成果資訊，環保署自109年起針對我國化學物質整體管理年度成果，已邀相關部會共同彙整成果報告，並置於「環保署毒物及化學物質局全球資訊網」，未來將持續編撰年度跨部會執行成果報告，並置於前述網頁供各界下載，歡迎各界持續關注。

謝燕儒局長與國家化學物質管理會報委員及講座合照（圖：環保署）

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