【財商天下】中國成最大病毒試驗場 哪個人群最危險？

【新唐人北京時間2022年12月29日訊】在中共突然放開疫情封控之後，中國出現了感染高潮，並且出現了藥品買斷、醫院擠兌、殯儀館爆滿等恐怖景象。那麼，為什麼在其它國家比較溫和的奧密克戎病毒，卻會在中國表現出如此可怕的後果呢？這波疫情中哪些是最危險的人群呢？在危急時刻，什麼方法才是躲避瘟疫的靈丹妙藥呢？

我們今天就來談談這些內容。

染疫率創世界紀錄 中國成最大病毒試驗場

中共國家衛健委21日會議的內部紀要顯示，據估算，中國12月20日單日新增感染人數，直逼3,700萬人，而且是在逐日增加；12月1日到20日，累計感染人數達到2.48億人，占總人口的17.56%。參加會議的人向彭博社、英國《金融時報》等西方媒體證實了這些數據的真實性。

根據彭博彙編的數據，在Omicron在南非出現後的第一波感染浪潮中，全球病例在2022年1月19日創下了400萬的歷史新高。而中國目前的感染率，要比之前的世界紀錄高出好幾倍。

這一龐大的感染基數也意味著，即便只是普通的流感死亡率，也會導致相當大量的死亡人數。有多家外媒，在訪問的醫院裡看到屍體堆積如山。《華盛頓郵報》最近採訪了北京一家殯儀館的接待員，她說所有8台火化爐都在全天候運作，等待時間為5到6天。

雖然中國的疫情如此嚴峻，病毒傳播規模和速度前所未有，但是中共卻繼續隱瞞疫情數據。自中共放棄清零以來，世界衛生組織（WTO），沒有收到中國最新染疫患者住院治療的相關數據。

一週前，世衛總幹事譚德塞，已經在日內瓦的新聞發布會上表示，為了對實地情況進行全面風險評估，世衛組織需要中國方面的疾病嚴重程度、住院情況和ICU（重症監護室）支持的更多詳細信息。

而中共，不僅不再通報相關治療數據，還重新設定了染疫死亡標準，也導致死亡數據被大大低估。大陸財新網在12月初報導說，政府已經提高了染疫死亡的標準，只有因COVID-19病毒導致的肺炎、呼吸衰竭為首要死亡診斷的，才歸類為COVID-19病毒感染導致的死亡。 而因其它疾病、基礎病，比如心腦血管疾病、心梗等疾病導致的死亡，不歸類為COVID-19導致的死亡。

根據美國疾病管制與預防中心（CDC）在2020年8月分的一分統計，94%的COVID-19死亡病例都有基礎病。換句話說，按照中共的標準，可能有94%的死亡病例，被排除在了COVID-19的官方統計數據中。

看似溫和的奧密克戎病毒 為何在中國重度爆發？

另外，在其它國家，跟之前幾波疫情相比，感染奧密克戎（Omicron）的大量患者的症狀也並沒那麼嚴重。一些研究也表明，奧密克戎對於上呼吸道的影響可能更嚴重，但不會像更早期的病毒株那樣深入滲透到肺部，這可能就是奧密克戎傳播力更強，但重症變少的原因。

但是，北京、河北等地疫情大爆發，卻傳出感染奧密克戎病毒的死亡人數突然增加，其中不少老年人出現「白肺」，也就是說，由於肺部受到感染，出現不同程度的白色濁斑、纖維化。

那麼，在中國傳播的奧密克戎病毒，為什麼會造成「白肺」呢？河北邯鄲的一位疾控中心的研究員表示，這很可能是奧密克戎和德爾塔（Delta）變異株同時存在造成的。

這位研究員在接受自由亞洲電台採訪時說，中國當前，不僅是奧密克戎毒株感染者快速交叉感染、加速變異，德爾塔病毒也依然存在。因為中國之前一直在封控，病毒沒有時間從德爾塔變異到奧密克戎，所以兩種毒株共存，德爾塔毒株混在奧密克戎感染者中，現在的死亡率可能會比香港、新加坡等其它地區高。

除此之外，中國疫情失控也跟民眾的免疫力普遍低下有關。

歐洲病毒學及傳染病專家、瑞士生物技術公司創辦人董宇紅博士認為，不是說有病毒就會造成瘟疫，疫情的爆發一定是跟這個國家、這個群體整體的免疫力、免疫狀態有關，往往是免疫力不好的人、國家或者地區，這些地方就容易爆發瘟疫。

她認為，在中共這次解封之前，中國大陸的民眾普遍處於一種長期免疫抑制狀態，因為長期的高壓清零政策，強制核酸檢測、隔離，給民眾造成不必要的心理恐慌。而人的精神壓力和心理狀況，是和免疫力密切關聯的。在這種恐懼、焦慮、抑鬱還有緊張的壓力下，大陸民眾的身體免疫力已經非常脆弱了，幾乎就是接近崩潰的狀態。

除此之外，清零政策造成的長期居家隔離、沒有適當的社會交往和運動，甚至因缺乏物資而造成長期營養不良等，都會導致人體免疫力低下。更何況，在疫情之前，中國大陸就有各種各樣環境污染的因素，空氣陰霾、水污染、食品安全等，已經是長期、慢性的環境毒性因子。

另外，冬天也是各種呼吸道的病毒、細菌最容易感染人體的時候，因為此時的人體免疫系統比較弱，所以也容易集中爆發疫情。

所以，董宇紅博士的結論就是，在這麼多因素影響下，在國外可能就是1%不到的死亡率，在中國可能就容易出現重症爆發。

不僅如此，其它國家因為疫苗接種率高和先前的幾波疫情感染，已經增強了免疫防禦屏障，從而降低了人們因為疫情蔓延而住院和病亡的風險。但是，中國民眾先前對該病毒的接觸較少，而且老年人的疫苗接種率也較低。

而且即便是接種了中國疫苗，也起不到保護作用，因為中國疫苗的保護力低，產生的抗體比信使核糖核酸（mRNA）疫苗少。但是，中共當局卻拒絕採購輝瑞公司或是Moderna公司的疫苗。還有中國民眾反饋說，打了中國疫苗的，這次感染都比較嚴重，而沒有打疫苗的，反而不容易感染，即使感染了症狀也比較輕。

所以，中共毫無準備的突然放開，就讓中國成了COVID 病毒的大試驗場，也成為新變種爆發的環境，因為每一次新的感染，都為病毒提供了變異的機會。

但是，中共還試圖將疫情爆發的責任甩鍋給「白紙運動」，但實際上，在中共當局宣布「放開」防疫之前，北京疫情已經大爆發了。

據自由亞洲電台12月19日報導，北京政法系統一名官員在受訪時證實，北京的疫情早在10月中下旬已經爆發，當時各大醫院的院內感染就已經非常嚴重，到12月初時已經完全失控，連退休高官都大量死亡，所以中共才徹底放開。

但這一切都被官方嚴密封鎖，直到當局宣布中共前黨魁江澤民死亡後，有關北京的感染資料才逐漸對外公開。

12月14日時，世界衛生組織突發衛生事件規劃主任也在記者會上表示，早在中共政府決定放棄嚴格的清零政策之前，中國的COVID-19感染就已經爆炸式增長。

全球疫情或從頭來過 各國民眾如何自救？

對於中共非左即右的極端防疫，很多民眾也頗為憤怒。有人在微博留言說：「遵守了3年的規定，被靜默了一次又一次，換來了爛尾一樣的結局，你說太熱就給你放0度冰水裡，你說太冷給你放100度沸水裡，難道極端的解決方式就要被接受嗎？」

外國媒體也在嚴厲抨擊中共的防疫政策。德國《南德意志報》發了篇評論，標題就是「北京領導層如何把生命當兒戲」，評論說，中共政府沒從疫情中吸取任何教訓，也沒有承擔起對於全球民眾健康的責任。作者認為，鑑於疫情大爆發會導致病毒變異等風險，國際社會亟需獲取更多來自中國的數據，但中共政府又在瞞報疫情。一個地區的疫情越是密集，病毒變異的幾率就越高。假如發生最糟糕的情況，到時候，疫情也許真的會從頭再來一遍，而且又要從中國開始。

目前，中共疾病控制和預防中心估計，中國有8億人可能在未來90天內感染。這將使醫院不堪重負，可能導致100萬人死亡。

那麼，面對如海嘯一般的凶猛疫情，中國民眾要如何自救呢？事實上，法輪功創始人李洪志大師已經為我們開示真機。

在疫情爆發之初的2020年3月，李洪志大師在《理性》一文中指出：「目前『中共病毒』（武漢肺炎）這樣的瘟疫是有目地、有目標而來的。它是來淘汰邪黨分子的、與中共邪黨走在一起的人的。」

那麼，人要怎麼辦呢？李大師提到：「遠離中共邪黨，不為邪黨站隊，因為它背後是紅色魔鬼，表面行為是流氓，而且無惡不作。神要開始鏟除它了，為其站隊的都會被淘汰。不信就拭目以待。」

李大師還明確指出：「人應該向神真心的懺悔，自己哪裡不好，希望給機會改過，這才是辦法，這才是靈丹妙藥。」

我們看到，這波大規模疫情死了很多人，很多都是中共高官、共產黨員，還有中共的追隨者，中國大陸疫情的發展正在印證著李洪志大師的話。

11月30日，中共在人中的邪惡總代表江澤民死了。他的死，也似乎為中共搭起了靈堂，預示著中共政權即將轟然倒塌，那些追隨者，如果還不能及時反省，也將面臨可怕的未來。

在中國傳統文化中，認為瘟疫的發生，是上天對人類嚴重偏離正道的懲罰和警示。大家看到，中共建政幾十年來，對中國民眾所犯下的罪行，可謂是罄竹難書，而中共的狠毒還在於，中共是從精神上、道德上、信仰上來掏空中國人的文明之根，取而代之的是給中國人灌輸共產邪教的東西。

不僅如此，中共還在將共產主義的邪惡滲透全世界，並在2020年初掩蓋疫情，導致瘟疫在全球大爆發，並流行至今。所以，對中國人，以至全世界人民來說，真正有效的防疫方法，就是要認清中共、遠離中共。

財商經濟研究所

策劃：宇文銘

撰文：李松筠

編輯：蔚然、宇文銘

剪輯：Qiana

監製：李松筠

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（責任編輯：李紅）

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