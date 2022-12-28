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（中央社記者賴言曦台北28日電）三菱日聯銀行（MUFG Bank）台北分行宣布與緯穎科技簽署新台幣15億元的永續連結貸款。緯穎科技財務長陳昌偉表示，這次簽署的3年期融資方案，將聚焦利害關係人關切的議題，引進獨立第3方專家查核，訂定永續績效目標。

緯穎科技專注於提供大型資料中心、雲端產品與系統解決方案，除了持續與國際一線雲端服務供應商合作，以創新技術開發永續產品，也積極投入ESG（環境保護、社會責任、公司治理），致力於企業永續經營及善盡企業社會責任。

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陳昌偉透過新聞稿表示，緯穎這次與MUFG Bank簽署的3年期融資方案，聚焦利害關係人關切的議題，引進獨立第3方專家查核，訂定永續績效目標，未來定期檢驗實際的績效，藉由金融機構的鼓勵與監督，時刻提醒公司實踐對環境及社會的責任，落實永續發展的承諾與決心。

MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪表示，MUFG公開承諾，2030年前將在全球範圍累計投資總額35兆日圓支持永續相關的融資；截至2021年12月底，已完成14.5兆日圓，達成目標金額的41%。（編輯：楊凱翔）1111228