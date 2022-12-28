關注台股盤前要聞重點，中國全面解封，明年 1 月 8 日起取消入境人員全員核酸檢測和集中隔離措施，對新冠病毒感染者也不再實行隔離措施，有序恢復民眾出國旅遊；全球經濟景氣下行，國發會公布景氣燈號轉亮代表「低迷」的藍燈，分數更創下 2009 年 6 月以來逾 14 年低點。以下是今 (28) 日必看重要財經新聞。

中國大解封 宣布有序恢復民眾出國旅遊

時隔 1,084 天，新冠肺炎疫情終於回歸「乙類乙管」，但中國的疫情並未因此終結，中國如何邁過感染高峰，尤其是確保重症患者的醫療需求，無疑是一大考驗。閱讀全文...

中國政府宣布有序恢復民眾出國旅遊後，國際機票搜索量激增 8.5 倍，但在中國取消入境人員集中隔離之際，部分國家開始增加中國旅客的核酸檢測要求。閱讀全文...

11 月景氣對策信號分數大減 6 分 轉亮低迷藍燈

國發會昨 (27) 日發布 11 月景氣燈號統計結果，反映全球經濟景氣下行，綜合判斷分數較上月大減 6 分，達 12 分，燈號轉亮代表「景氣低迷」的藍燈，分數更創下 2009 年 6 月以來逾 14 年低點，景氣領先、同時指標續呈下跌。閱讀全文...

楊金龍續任央行總裁 秉持「平時如戰時」面對挑戰

總統府昨 (27) 日頒布總統令，特任楊金龍續任中央銀行總裁，任期自 2023 年 2 月 26 日至 2028 年 2 月 25 日止，將再擔任 5 年央行總裁。閱讀全文...

台灣大林之晨：明年迎接產業冬天 電信相對好

台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨昨 (27) 日表示，明年會是辛苦的一年，大家應該準備好迎接產業冬天，主因包括升息尚未結束、消費力道可能下降很快，而台灣是供應鏈中上游，明年下半年恐感受產業冬天，不過電信產業相對好。閱讀全文...

2023 年十大金融稅務新制一次看 金融金檢聚焦四面向、民眾報稅可省稅

時序即將進入 2023 年，財金部會將推出一系列政策，永續金融的執行持續擴大，淨零碳排、資安防駭成為重頭戲，牽動上市櫃公司公司治理的深化；稅務方面也有基本生活費提高，民眾明年報稅可望再省稅、部分自動販賣機將開立統一發票，《鉅亨網》彙整 2023 年財金重要制度一次看。閱讀全文...

七都地王 2023 全數衛冕成功 台北 101 每坪 655 萬元最高貴

全台七大都會區的八縣市，都已完成明年的公告現值評定，2023 年七都「地王」也全數出爐。明年度的七都地王都是衛冕冠軍，其中永豐銀行分行所在的新竹縣地王，公告現值年漲 9.1%，漲勢為七都最高；台北地王 101 大樓，公告現值每坪約 654.9 萬元傲視全台，可說是地王的「王中之王」。閱讀全文...

電信商明年拚加薪 中華電加 1000 元、台灣大可望再調薪

電信業明年續拚加薪，中華電 (2412-TW) 董事長謝繼茂昨 (27) 日發給員工信宣布，2023 年全體員工定額加薪 1000 元，並將在下次董事會提案爭取加發一次性獎金；台灣大 (3045-TW) 總經理林之晨也透露，今年中已有加薪，預計下次調薪時間會落在明年中。閱讀全文...

防疫雙險理賠正式突破 2000 億元 產險增資直逼千億元

儘管防疫政策放寬，但防疫保單理賠具有遞延性，金管會昨 (27) 日公佈統計到 12 月 26 日為止，防疫雙險理賠金額已正式突破 2000 億元，超出保費收入近 40 倍；而產險業增資則直逼千億元。閱讀全文...