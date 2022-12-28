香港的乙型肝炎病毒感染率為8%，約有多達54萬患者，有可能身邊至親好友或自己是帶病毒者，但因未作檢查而不自知。病毒可在身體潛伏而不帶症狀，一旦抵抗力降低，病毒就會活躍，導致慢性發炎, 影響肝功能。嚴重的話，可以形成肝纖維化，演變為肝硬化，出現結節，最終成為肝癌。據統計，約25%的乙肝患者會出現併發症，而乙肝患者出現肝癌的風險，亦較常人高100倍﹗如果患者同時感染其他肝炎，更會形成雙重夾擊，為肝臟帶來沉重負擔。

甲型、乙型及丙型肝炎，各屬不同的肝炎病毒感染引起。甲肝以急性為主，很少演變為慢性，可通過糞口傳播。乙肝及丙肝可由急性轉為慢性，至於本文討論的乙肝，則以血液和體液傳染，一般社交如同桌吃飯、擁抱及親吻等也不會遭到感染。乙型肝炎病毒可存在患者的血液及體液中，並通過血液或體液接觸傳播給他人, 例如透過母體感染胎兒或生產過程傳染予嬰兒、輸入被污染的血液或接觸不潔醫療儀器(但在香港已是十分罕見)、與人共用受污染針筒、與人共用受污染的個人物品 (例如牙刷、剃刀及指甲鉗)、使用帶病毒的工具穿耳孔、紋身或針灸以及不安全性行為。但市民只要注重衛生，上述情況是可避免的。

已確診的乙肝患者，必須知道有可能的併發症，並且了解治療目標。首務是盡快以及持續控制病毒數量，最理想是病毒數量低至無法量度，達到陰性水平。進一步便是乙型肝炎病毒表面抗原消失，避免併發症出現。坊間有很多護肝產品，但對控制乙肝病毒數量並無幫助；已知唯一有效的方法，便是按照醫生指示服用抗病毒藥。現時有幾種可降低乙肝病毒數量的口服藥，逾八至九成患者在用藥一年後，可以令病毒數量降至不可檢測水平。藥物治療方法十分簡單，只需每天用藥一次，每次一粒即可，相當方便。

目前抗乙肝病毒藥物已是第三代，副作用非常低，也沒有耐藥性。但患者必須長期服用，切勿因病毒量降低而停服，否則可能令病毒數字反彈，誘發併發症。如果確診時乙肝病毒數量高企，或是已有早期肝硬化，用藥後有助逆轉病情。至於乙肝後期患者，或是已有併發症，更要用藥來幫助肝臟運作。特別是在乙肝引起的肝硬化後期，使用舊式干擾素可能產生較大副作用，此時更要由新一代口服藥物來控制病情。

患者除了要按醫生指示用藥，同時也要建立健康的生活模式，全方位護肝。患者應避免酗酒、濫藥以及過度操勞；進食中成藥的時候亦要小心當中有否傷肝成份，切勿讓肝臟傷上加傷。

撰文：腸胃及肝臟科專科醫生 簡伊敏

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根據衞生署資料，肝臟若長期受損，會導致肝纖維組織增加，肝機能喪失，最後演變為肝硬化。於2020年，本港共有250宗死於慢性肝病和肝硬化的登記死亡個案，其中男性的登記死亡人數較女性為高，2020年的男女比例為1.5比1。

肝硬化5大成因

肝硬化8大徵狀

衞生署表示，肝硬化患者初期通常只有些少不明顯的徵狀，包括：

6招預防肝硬化

衞生署表示，肝硬化是無法根治的，但可透過藥物治療及改變生活方式，減低肝臟繼續受損的機會。倘若病情嚴重，患者可能要接受肝臟移植。至於哪種療法才最適合，則要視乎病情嚴重性、肝硬化對患者生活的影響程度，和患者是否有其他病態出現而定。以下為預防肝硬化的6個方法：

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肝癌8大風險因素

根據醫管局資料，肝癌是香港第三號癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌。肝癌的成因很多，其中較高風險有以下8種因素：

6方法預防肝癌

醫管局亦指出，以下6個方法可有效幫助大家預防肝癌：

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