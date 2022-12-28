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（中央社記者謝方娪台北28日電）總統蔡英文在2021年4月宣示「2050淨零排放」目標，為推動綠色金融，金管會採推動碳盤查資訊揭露等5方向並進，其中包含規劃建置ESG資料庫及永續金融網站等。

金管會主委黃天牧29日將赴立法院財政委員會，針對「如何藉由金融力道引導資金綠色轉型，落實台灣淨零排放目標」進行專題報告並備質詢。

監理金融業及上市櫃公司的金管會，透過「綠色金融行動方案3.0」及「上市櫃公司永續發展路徑圖」推動綠色金融關鍵戰略，盼運用金融業及上市櫃公司影響力，導引企業重視淨零轉型及因應氣候變遷，並運用政策誘因，支持金融業推動永續發展。

根據金管會書面報告，金管會5路並進，推動綠色金融及永續發展，包含推動碳盤查資訊揭露，串聯價值鏈減碳；發展永續經濟活動認定參考指引，引導資金投入綠色及永續活動；鼓勵金融機構以資金支持綠色、永續產業及專案；凝聚淨零共識，完善合作機制；強化資訊揭露，促進資料整合與應用。

為協助企業及早因應氣候變遷衝擊並訂定減碳目標，金管會要求上市櫃公司，應自2023年起依特定產業或按實收資本額規模，分階段揭露溫室氣體盤查及確信資訊，目標2027年前完成全體上市櫃公司溫室氣體盤查，2029年前完成全體上市櫃公司溫室氣體盤查確信。

另為協助企業及金融業判斷何謂「綠色」或「永續」經濟活動，將更多資源投入至對環境與社會有利而無害的專案與企業，金管會今年12月與環保署、經濟部、內政部及交通部共同公告「永續經濟活動認定參考指引」。

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為增加金融業主動因應及掌握ESG（環境、社會、公司治理）及氣候相關風險與商機的誘因，金管會規劃自2023年起，對國內金融機構辦理永續金融評鑑，藉由對評鑑績優金融機構表揚或獎勵，使績優金融機構發揮標竿功能，並強化金融業氣候韌性。

此外，為支持企業淨零轉型，金管會正規劃永續金融相關證照，並推動金融機構強化訓練及培育永續金融人才；金管會也規劃建置ESG資料庫及永續金融網站，期待藉由蒐集、整合氣候變遷及企業碳排放數據等資訊，協助金融業據以評估及分析，以及早因應氣候變遷實體或轉型風險。（編輯：楊蘭軒）1111228