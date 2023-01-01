環保新項目：用頭髮做毯子吸收油污

【新唐人北京時間2023年01月01日訊】理髮師剪下的頭髮除了丟棄或製作假髮之外，其實也有其它用途。比利時一個非政府組織便以回收的頭髮製成毯子，可用來吸收會造成污染的油污，有助於保護環境。

據歐洲新聞台（Euronews）12月29日報導，在這個名叫Dung Dung的非政府組織所主導的「頭髮回收項目」（Hair Recycle Project）中，從比利時各地的髮廊所收集來的頭髮會被送進一台機器裡，以製成60公分見方的毯子。

這種毯子可以用來製造生物可分解的袋子，也可以用來吸收油料或碳氫化合物等環境污染源。而1公斤的頭髮可以吸收7至8公升的油料或碳氫化合物。

比如說，它們可以安置在排水溝裡，在污水流入河川之前先吸收水中的污染物質。它們也可以用來處理因為水災或漏油事件所造成的污染問題。

該項目共同創辦人楊森（Patrick Janssen）告訴路透社說，他們的這項產品合乎職業道德，因為它們都是在本地生產的，並非以石油殘餘物製造，也不是從外國進口的。它們被生產來解決本地的問題，對這個社會很有幫助。

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該項目的網站提到了頭髮強而有力的屬性——1根頭髮就能支撐其自身重量的1,000萬倍。而除了能吸收油脂和碳氫化合物的優點之外，頭髮也具有水溶性，而且因其角質纖維而具有高度彈性。

沃爾基迪斯（Isabelle Voulkidis）是比利時首都布魯塞爾一家髮廊的經理，也是該國各地提供頭髮給這個項目的美髮師之一。

她說，把頭髮直接丟進垃圾桶是很丟臉的事情。當她知道頭髮還有這麼多用途時，她個人受到了啟發。

儘管長的頭髮可以用來做假髮，但短的頭髮其實也有多種用途。舉例來說，它們可以用來製造供花園使用的肥料，因為它們富含氮元素。還有些公司也在研究如何用頭髮來做建築材料。

（轉自大紀元/責任編輯：葉萍）

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