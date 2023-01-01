【新聞大家談】新冠特效藥 近在眼前？

【新唐人北京時間2022年12月26日訊】 大家好，歡迎收看週一（12月26日）的《新聞大家談》，我是扶搖（主持人）。

今日焦點：中國人的免疫系統，被人為抑制？病毒「長眼」挑人感染，一種「特效藥」就在眼前？中共黨員密集病亡，原因竟是這！

12月以來，中共病毒疫情在中國再次大面積爆發，勢態兇猛。

中共疾病預防控制中心副主任孫楊，被證實在12月21日的衛生簡報中透露說，從12月1日到20日，全中國累計感染已達2.48億人，占總人口的17.56%；其中20日一天就有3,700萬人感染，占總人口的2.6%；而且傳播速度仍然在上升。

美國智庫外交關係委員會全球衛生問題高級研究員黃嚴忠認為，中國最新疫情的「傳播規模和速度是前所未有的」。彭博社說，中國可能正在遭遇「迄今為止世界上最大的疫情」，因為一天3,700萬人的感染量，令今年1月創下的全球單日400萬感染紀錄相形見絀。

隨著感染人群滾雪球般地擴大，網上湧現各種症狀反饋：有人無症狀，有人像普通感冒發燒，有人渾身神經都痛，有人出現白肺。

同時，還有大量死亡。民間流出的視頻和照片顯示，許多地方火葬場連續運轉還火化不過來，送葬靈車排長隊，太平間屍體遍地，甚至裝屍袋直接堆放在室外。

面對這些場景，人們震驚、悲痛，也害怕自己被感染後症狀難料。許多人開始懷疑：這是奧密克戎毒株嗎？為什麼在國外多為輕症，到了中國卻是這樣的？

同一場疫情，為什麼在不同人身上有產生截然不同的反應？中國現在鬧藥荒，民眾怎樣做，才能最大限度地保護自己？又有哪一類人，最不容易感染病毒？

本期節目，我們請來歐洲病毒學及傳染病專家董宇紅博士，為大家分析這些問題。

扶搖：董宇紅博士好。這次中國疫情大爆發，還出現許多重症患者，這個嚴重程度，在奧密克戎席捲其它國家時也沒見過，被外界稱之為「疫情海嘯」。您認為為什麼會出現這種情況？

董宇紅：整個中國大陸的民眾，因為長期以來，3年，非常高壓的一個防疫政策，尤其是最近的這個清零政策，搞得壓力特別大。

我們知道，我們的人的精神壓力和心理、還有免疫力，這都是密切關聯的。如果壓力特別大的話，尤其是恐懼、焦慮、抑鬱的情緒，長期慢性就會抑制人的免疫力、免疫系統。

所以在這次解封之前，中國大陸的民眾，我認為普遍處於一種長期免疫抑制狀態。這個狀態，除了剛才說到的長期高壓清零政策造成的恐慌，還因為長期居家隔離、沒有適當的社會交往和運動造成的，這些都是有助於人的免疫力的維護的。

再一個，中國大陸在疫情之前就有各種各樣的環境污染的因素，霧霾、水污染，這些已經是一個長期、慢性的環境毒性因子。另外，還有食品安全的問題。

所以在疫情封鎖的狀態下，醫院的大部分資源可能都放在新冠方面去了，很多人的慢性病能拖就拖，該治療的也沒有治療。

再加上這個季節、這個時間點，正好又是冬季。我們知道冬季，呼吸道是比較寒冷的空氣首先接觸的地方。在這種寒冷的刺激下，呼吸道的上皮出現不容易抵抗病毒的狀態。不容易抵抗病毒，就容易導致呼吸道的一些病毒爆發。比方說冬季的流感，還有就是呼吸道合胞病毒（RSV），所以冬季本身就是各種呼吸道疾病爆發的高峰時節。

所以這次可以看到，多種因素的多重打擊，導致最後一放開人們不能適應。本來其實在國外是個很輕的病毒，在中國它不光是感染新冠奧密克戎，很可能還感染了其它一些，一下引起其它一些呼吸道病毒，包括細菌等等，這樣就容易造成很重症的一些疾病。

我這只是在大面積地、普遍地解答一下。其實整個的大陸民眾，整體死亡率都非常高，跟人的這個免疫狀態、整個的社會環境都是有關聯的。

【驚人科學實驗：病毒長「眼睛」 感染還挑人】

扶搖：哦，原來是這樣。我們看到這次很多人打了好幾針疫苗照樣感染，所以在這些社會因素的共同作用下，人只要是接觸到病毒，早晚都會被感染嗎？

董宇紅：其實我本身是搞病毒的，而且也有免疫學的研究背景，所以也做過神經和精神方面的很多研究。我主要想給大家從科學的研究角度，解釋清楚這個問題。

首先說一說我們人為什麼會感染病毒。這個病毒不是什麼人接觸上都會感染的。

我記得在1918年西班牙大流感，當時可以說是近一個世紀以來，對人類打擊最大的一次大瘟疫。那個時候科學家們就非常想知道，這個病毒到底是怎麼感染人的。

他們就做了一個實驗，一共有62個人被選中了參加這個實驗，給他們做了些什麼事兒呢？就是把得了西班牙大流感的病人，或者是已經病死人的感染的肺組織，給它做一些處理，或者滴在他們的眼睛裡面；做成一種液體，或者是噴在鼻子裡頭，或者噴到他的嘴裡頭，意思就是想方設法讓他們去接觸病人的病體液，體液裡面基本上都有病毒。

還有，其中有10個人被送到醫院裡面去。醫院收了很多重症西班牙大流感的病人，讓他們站在快要死了的病人旁邊。這些病人在喘氣，他們就大口吸氣。就讓他們去盡量接觸這些病毒。

你可以猜一猜這個結果是什麽？結果是出乎意料的：62個人去做這個實驗，沒有一個人感染上這個病毒。非常出乎意料，沒有一個人感染上，沒有一個人生病，更沒有一個人死亡。事實上，唯一一個被感染的是一個參與實驗的醫生，就感染了他，感染之後不久就死了。

扶搖：啊，這樣啊，結果出人意料。

董宇紅：這個其實就告訴有些人，不會得的他不得，你怎麼給他弄上病毒，他也不會得。這是個真實的研究數據，是有論文的，中文英文都有。

另外，在這次新冠疫情期間，英國的科學家也做了跟100多年前那個很相似的一個實驗，叫人體挑戰實驗。挑戰嘛，就是把病毒放到人這邊，看看人能不能感染。他找了36個健康的、非常年輕力壯的人，然後用相似的方法。

但他不用原來最原始的那些方法，他就是把新冠病毒原始的、就是武漢病毒的那個毒珠，做成那個旋滴液，然後給它配好了濃度，滴到36個人的鼻子裡面去，確保鼻子裡面有這個病毒。

那要照一般人的常識，你病毒都滴到鼻子裡了，還能不感染嗎？都已經都到這麼深的地方了，結果就發現，只有一半的人會感染新冠病毒，而且大部分都輕症的，都沒有重症的。

另外一半人，他連感染都不感染。就說明人和人看著我們外觀相似，可是在病毒面前真的是有區別的。

扶搖：是啊，可是為什麼有這種差異呢？

【上天賜與的免疫系統 是一支「精銳部隊」】

董宇紅：那為什麼人和人差異這麼大呢？我們就講，其實有句話叫做七分精神三分病。這個怎麼講呢？就是說我們每個人都有我們的精神、思想、性格這些，還有我們的情緒、各種心理狀態。這些雖然看不見摸不著，但是是實實在在存在的，可以被檢測的，科學家也可以把它記錄下來。

現在科學家越來越認識到，精神就是一種物質。好，這是這個，我們先放在這兒。

另外，精神不光有物質屬性，它還能影響我們抗病毒的免疫力。什麼叫抗病毒免疫力？最形象的就是把它比喻成我們體內的一支海陸空三級的、非常精妙的免疫部隊。

這是我們每個人都與生俱來的、老天爺賜予的。它是什麼呢？從我們的皮膚到黏膜，他不是把病毒滴到鼻子裡嗎？我們鼻子裡就有一層粘膜上皮細胞，它們很緊密地手拉手連起來。它不光是很緊密抵禦病毒侵入我們人體，它還能夠探測周圍環境中的病毒成分。一旦探測到了病毒成分，這個上皮細胞會自動分泌一種物質，讓這個細胞進入一種抗病毒狀態。

什麼意思呢？它會自動地調動、分泌一種物質，這個物質當然很典型的就是干擾素。干擾素是一種蛋白質，說白了，干擾就是干擾這個外來病毒的複製，讓病毒不能夠在上皮細胞存活下來，分解它的蛋白質、分解它的酶、分解它的RNA（核糖核酸）。

換句話說，就把所有的這些成分給它瓦解了，讓它不能夠組合成一個病毒，這還是上皮細胞的這一層。

那我們再往裡走，皮膚下面還有很多的免疫細胞，比方說在組織裡面遊走的這個NKT細胞（自然殺傷T細胞），還有巨噬細胞，還有T細胞和B細胞，這種淋巴細胞。

我們在講每一種細胞，它就像一個特種兵一樣的，發揮它的抗病毒能力。我們的人體的免疫系統一層一層的，防衛非常緊密的。這個免疫系統在我們身體、精神各方面，就是從精神心理到物質層面，我們身體運作功能正常的時候，這個病毒來了，就能把它消滅掉。

再打個比方，就像那個種子，得有它合適生長的土壤。我們免疫力好的人，沒有病毒生長的土壤，這個細胞不是它的培養皿，它也就活不下去，所以他也就不會得。

這就給大家解釋一下，為什麼西班牙大流感的時候，那62個人就是不會得，那個英國的挑戰實驗，有一半的人也不會得；就算得了，你免疫力好的話也是個輕症，很快就恢復，也沒有那麼多重症的。

扶搖：嗯。

【中國多重症病患 與新變種病毒有關嗎？】

董宇紅：說到這兒，我回到剛才你的問題，為什麼那麼多重症？比方說那麼多白肺，很多人拉到醫院裡頭去一檢查就白肺。

我們說說這個白肺。肺它主要功能是呼吸，它裡面大部分是空氣，所以X光一透過的時候，大部分都是黑的，這是正常的肺。可是如果肺發炎了，比方說很多引起炎症細胞的浸潤、然後發炎、水腫，它裡面就是水、液體還有細胞，那肺裡面最後就不是空氣，空氣都被擠沒了，都是組織液。那這樣的話，X光一照過去它就是白的。

這就是俗稱的白肺，也就是急性呼吸窘迫綜合症最常見的一個症相。

很多人一拉到醫院就發現是白肺了，那什麼意思呢？就是說我們的免疫力不行了，這個病毒到了呼吸道。本來正常的人，在鼻子上就能擋住的，結果讓這個病毒一層一層地長驅直入，越來越深入，從鼻子到喉嚨、到氣管、到支氣管、到細支氣管，最後到肺。最後，本來是一個上呼吸道的病毒，很快就清除掉的，結果讓它變成了一個下呼吸道、一個嚴重的病變。

這就是進一步說明了，當中國人普遍的免疫功能低下的時候，免疫抑制這種狀態存在的時候，一個本來很輕微的一個病毒，結果卻可能會導致很多重病。這就給大家順帶解釋這個白肺是怎麼回事。

今天這個病毒，也確實有的人會說，會不會病毒又變異，出現很多的變種啊或者怎麼樣。現在還沒有太多這方面的數據。我個人覺得，不管變不變種⋯⋯中國很多的民眾可以說是在這次疫情中吃了很多苦，從一開始就是被掩蓋，很多不知情，很多恐懼的情緒，心裡的這種打擊，各種社會環境影響，政治上的一些高壓，所以很多人處在一種長期的被抑制、抑鬱，甚至還引起一些憤怒。

這些負面情緒是一個多重的打擊，每一個負面情緒都會打擊我們的免疫系統，更不要說這麼多的負面情緒。疊加起來，最後對人的身心傷害可以說是巨大的。所以在這種情況下，就算是原始毒株，或者再加上一些其它合併的多重的感染，就很可能造成一個非常嚴重的疾病。

【提升免疫「特效藥」 其實近在眼前？】

扶搖：是，中國這個環境確實很令人擔憂。您剛才談到，很多外在因素抑制了人們的免疫力。免疫力弱，不但容易感染，感染後出現重症的機率也更高。我想在這個非常時期，很多中國民眾都希望迅速提升自己的免疫力。請問董博士，有可能做到這一點嗎？

董宇紅：除了基本的這些物質層面、營養、睡眠什麼，這些大家都能夠很容易做到。有一個東西不容易做到，大家很難想像，人的思維、人的心態直接就影響干擾素表達的水平，而干擾素就是抗擊病毒最前線的、很重要的一個物質。

來自美國很權威的一個雜誌PNAS，美國國立科學研究院的一個權威雜誌，這個雜誌研究了兩種不同的人。我們先說結果。有一種人，他心態比較善良，總是想為別人著想，為別人做好事，與人為善的，而且總是想為社會帶來怎麼樣更好的貢獻。這種為他型的心態，它的外周血免疫細胞的干擾素表達的水平，明顯高於它的對照組。

對照組就比較沒有這種利他的心態，就更加注重享樂，比較以自我為中心，就這種享樂型的幸福觀。那利他型的幸福觀，它的干擾素水平就明顯地高於享樂型的幸福觀。

而且我們知道，慢性炎症狀態也是容易招致病毒感染的。那利他型的人，他體內就不容易出現慢性炎症狀態。他不容易有慢性炎的狀態，他干擾素水平表達高，所以他就不容易感染病毒。

大家都覺得大腦裡想的東西虛無飄渺，可是它不虛無飄渺，它實實在在。怎麼實實在在呢？你在想問題的時候，你就能夠影響到你外周血細胞的基因表達水平，甚至直接能夠影響到你免疫力的狀態，能夠直接決定你是不是能抗擊病毒，直接決定了你在疫情中會不會感染病毒，或者說感染了病毒之後，你的結局是什麼樣。

再補充一個研究案例，也是很權威的、發表在細胞雜誌上的一個研究。干擾素水平表達高的人，還不容易得重症。

那我們就把這幾個研究連接起來，就很有趣了。善良的人、為他人著想的人、總想為社會做貢獻的人，他不容易感染病毒，就算把病毒滴到鼻子裡，天天接觸病人，他也不感染。

我就聽說有這麼樣一個有信仰的、非常善良的、經常做義工做善事的人，他經常護理新冠病人，天天在病房裡出入，他也一直跟我在保持聯繫，從來沒有感染過。

善良的人，我們經常講他就是符合天道。我們中國傳統文化講究一個道，什麼叫道呢？天道、地道、人道。其實善良的人，他符合天道、符合人道，這個道的內涵很廣，通常我們就講仁、義、禮、智、信。

什麼叫人道？與人為善、誠實的人，他說真話，他心裡頭很坦蕩。科學研究發現，經常說假話的人，他體內的壓力激素比誠實的人高得多。他的壓力基數高，就損傷免疫力。這又是另外一些研究，就是公認的常識性的研究，只不過大家不拿出來講罷了。

所以說我們就講到中國的傳統文化，仁義禮智信、真誠善良，跟人的健康居然有這麼緊密的聯繫。傳統的價值觀真的是給人帶來健康福祉的。

天道也反映在對上天要有一個敬畏之心。什麼意思呢？我們看，古代的君王，假設這個國家出現了大瘟疫，這個帝王、君王他首先就要發布罪己詔，就是說現在天降瘟疫了，我首先要檢討一下我自己，是不是我做錯了，才導致這個國家出現災難的？

在他的帶動下，臣民也開始自省，去找自己的過錯。當發現自己的過錯之後，糾正過來之後，往往瘟疫就會慢慢消失了，就度過。

扶搖：是，非常感謝您的分享。為人善良無私、重德行善就能直接提升免疫力、改善健康狀況，這聽起來並不難做到，而且被實實在在的科學實驗證實了，我想這值得我們每一個人去實踐。

扶搖：董博士，最近還有一個現象也是引起大量關注的，就是感染死亡的人中，很多都是中共高官、黨員，和中共的追隨者。包括中共正部級退休官員原國家體委副主任劉吉、中國電影藝術研究中心原主任兼黨委書記陳景亮、原國防大學離休幹部鞠開、曾演繹中共紅色劇碼《紅色娘子軍》的表演藝術家儲蘭蘭、《人民日報》前記者楊良化等。

還有很多其他名人、專家、學者、院士，在疫情期間也「因病醫治無效」去世，像「馬克思主義經濟學家、教育家」胡鈞，中共所謂的「戰鬥英雄」、「共和國勛章」獲得者張富清，曾創作中共紅色話劇《紅旗渠》的河南著名劇作家楊林等。單單在清華和北大兩所大學，一個月內就有三十多名教職員工離世。他們基本上都是中共黨員，或為中共宣傳或站台的人。

這樣的例子還很多啊。這些中共老幹部、利益集團的人，他們搶占了一般中國人難以得到的醫療、人脈等社會資源，但在這次疫情中還是大量病亡。前幾天有人無奈地說，微博熱搜榜都變成名人的「訃告榜」了。

您對這個現象有什麼看法嗎？這個黨組織沒辦法再給他們提供便利了嗎？

董宇紅：中共這麼多高官為什麼都得了呢？我們用剛才說到的精神神經免疫學的研究來對照對照。

真誠，我們都知道中國的假新聞、造假，包括疫情的數據掩蓋、隱瞞，包括當時吹哨人對他的打壓，敢於講真話的人都被打壓。就不是一個說真話的、對老百姓誠實的政府。

善良嘛，我們知道中共政權是非常殘暴的。我們就數一下，歷史上發生了很多鎮壓，殺害一群善良的、有良知的老百姓，包括手無寸鐵的學生，就是不跟你講道理，它上來就是就是殘暴，就是殺害。

包括現在的貪污腐敗、魚肉百姓，它沒有尊重你，沒有尊重老百姓生活的權利，沒有把老百姓的健康放在第一位，它想的是自己，想的是怎麼貪污腐敗，怎麼鞏固那個政權，它的穩定。

它不符合為政之道的措施做多了，它就是不道德的，就是做了壞事。

而且我們再說一下，它不光是做了這麼多的錯事、壞事，有信仰的人，它都會打壓，不讓你有自己的信仰。

我們知道在中國大陸，很多人在1992年到1999年之間，在法輪功師父教「真、善、忍」這個普世價值觀的指導下，與人為善，處處做好人。

1998年，國家體委在北京、武漢、大連、廣東等4個地方做了5次大規模的調查，一共涉及35000多名法輪功修煉者。調查的結果是法輪功對慢性病、常見病、還有疑難病，總體的有效率達到了98%，痊癒率達到了72%。

我作為一個醫學研究者、科學工作者，我當時對這個研究非常感興趣，我自己也親身做了一個調查。

我做了一個什麼樣的調查呢？我收集來自152名當時是在中國大陸被各大醫院確診的終末期癌症的患者的樣本。有1/3的人已經收到醫院的死亡通知書，甚至有的家屬連棺材都買了，壽衣都準備了，就骨瘦如柴，躺在床上奄奄一息，準備嚥氣入殮的這麼一群152個人。醫院的預測，他們平均存活時間只有半年。

然後就在這個時候，他們的朋友親戚給他們講了法輪功，說要不然你看一看《轉法輪》這本書。很多人不能煉功，就是讀了讀書或者聽了聽法輪功師父的錄音，或者看了看錄像。很多人大概一天或者是幾天之內，他的精神狀態就好轉了。

因為他看了書之後，往往在精神層面發生一個很明顯的變化。什麼變化呢？首先，他知道人活著的意義，為什麼人活著。而且知道了為什麼會得病，得病的原因是我自己的原因，我要找我自己的原因。在這種情況下，就是說精神道德層面的一個歸正之後變得更加正面積極，而且樂觀。

最後平均起效的時間是6個星期，痊癒的時間是4個月。

我自己在大醫院當過醫生，做過多年的醫生，又在全世界前三位的大藥廠工作過12年。我的思維邏輯是非常嚴謹嚴格的，你跟我說我不信，我會親自去做研究。

包括國外的一些科學家也發現，當人的精神層面得到一個改善之後，轉向正面積極、樂觀的這種思維之後，他的身體也會改變。法輪功的這個祛病效果尤其顯著。

那麼可以說，這麼好的一個功法，1999年7月20號之後，居然被中國共產黨定為X教，這真是違背天理、天道的一個事情。

做壞事、好事其實對我們的身體都是有影響的。哪怕你想一想為別人做好事，你的細胞都變好了，那你說你想那些壞事、你做那些壞事，對你的細胞是不是一個殘害呀？是不是對你的免疫力是一個折損？所以說，實際上他（跟隨中共者）做了那麼多壞事，對他的身體的能量，整個都是一個損害，一個負的能量。

所以我們看到他們紛紛去世，他們體內已經有這種⋯⋯你不符合人身體的真正健康之道的話，你就會容易得病毒，你就會感染，感染後會重症後會死亡。這真的不是宿命論，科學道理能講得清楚的。

我們知道這個病毒是有能量特性的，同性相吸。其實病毒⋯⋯我研究病毒這麼多年，它就是一個很陰性的一個東西。你想想它鉆到我們的細胞裡面去，把我們細胞好的東西都給占有了，完了還把細胞弄死，最後它又自我複製。這是一個多麼負的、損人利己的東西，對吧？所以它就是一個負的能量。

而且這個新冠病毒感染人之後，它不光造成肺部、心臟，還有腎臟多系統的一個損傷，它還破壞人的大腦。這一方面我做了長年的一個跟蹤和研究。海量的科學研究報告發現，病毒損傷人的大腦神經的乾細胞，讓人的大腦變老20年。就是70歲的相當於變成90歲的，50歲的變成70歲的，就這樣的，然後智商下降10個百分點。換句話說，讓人變老變笨。

我們再看看中共統治下的手法，其實也有點像這種。它讓人失去自己的思維能力，失去了這個自由的意志，其實也像就是讓人變老變笨的這個感覺，就感覺它們有千絲萬縷的聯繫。

所以，跟中共走得近的人容易被感染。現在你看到有名有姓的拉出來的，他是在這個體制裡頭，任何東西都是有能量的，那中共這個體制，它也有一個能量體系，你在這個能量體系裡面，你就沾著它這個負的東西。

它就是損害人的基本的道德良知，損害普世價值，然後反映到人的層面，就讓人沒有這個思維能力，讓人變老變笨，讓人容易得重症，得這個新冠病毒。

所以就是說，我們老百姓真的就是順應天道，為了咱們自己的健康，為了咱們自個兒能夠平安度過這個瘟疫，咱們做一個正確的選擇，退出它們這個邪惡的能量循環體。

所以我就講這個主要的事情，希望大家真的是為自己做一個明智的選擇，趨利避害。

【增強免疫力 你還可以嘗試這些方法】

扶搖：嗯，是的，感謝董宇紅博士深入淺出的講解，真的是讓人受益匪淺。這讓我聯想到，「退黨保平安」這句話其實真的非常有道理啊。

最後，在這個疫情肆虐的特殊時期，您還有什麼想和中國大陸的觀眾朋友分享的嗎？

董宇紅：除了剛才說到的這個之外，那我們就是消耗人體免疫力的事情盡量避免，不要焦慮，不要緊張，要放鬆，多接近一些正的能量。比方說，跟情緒穩定的人在一起，多看一看給你帶來正能量的一些書籍，這樣的對你有好處。再一個就是吃好，保證一些基本的營養物質，包括補充維生素D，會增強人的免疫系統。

還有一定要保證睡眠。其實白天精神穩定，也會讓自己晚上睡個好覺；然後睡覺之前熱水泡腳。足部有很多聯繫到身體五臟六腑的血管、經絡，泡熱水腳能夠促進全身血液循環，對全身相當於一個保健的作用。

另外還有一些中醫的一些方法，比方說按摩，經常按摩足三里這些穴位，對自己的脾胃、後天的免疫功能是有好處的。

另外就是這些得重病死亡，他們都有一些慢性病，除了年齡大之外。有一些慢性病，三高、糖尿病、還有一些癌症。所以咱們就控制這個慢性病，提高我們整體的健康水平。

說了這麼多，我也希望真的是⋯⋯我來自中國，我也是在那裡生長，對中國我有深厚的感情，我的父老鄉親、很多的朋友都在那裡，我也非常記掛他們。

所以這一波一波的疫情，在國外，我看到了國外的國家，它是怎麼樣慢慢地從不知道到知道，然後慢慢就解封，是一個非常人性化、讓人自然適應了這個疫情的起伏。

那在中國這個極權國家，沒有自由思考空間的國家，我們很多中國人都吃了很多的苦。現在看到了這麼多死亡的景象，非常非常慘烈，讓人痛心，我也跟你們一樣感同身受。

那在這種情況下，我剛才給大家講了這麼多，其實是早就有的、已經有了幾十年的科學數據，只不過沒有人拿出來經常這麼講，沒有人這麼跟疫情關聯起來。我只是把它拿出來給大家梳理這些數據，希望給大家帶來一些知識，帶來一些正的能量。

就是說，我個人覺得病毒不可怕，疫情不可怕，可怕的是很多人他不知道為什麼感染這個病毒，而且他不知道歸根結底原因是什麼。而且很多人知道了，他不去認真思考。

他其實明白了這後面的道理，順應天象，順應天道，然後我們給自己的生命做一個理智的選擇。總結教訓不要再錯過，就是真的要為自己做一個理性的思考。對，就是這樣。

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（責任編輯：劉明湘）

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