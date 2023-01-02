【秦鵬觀察】煙花革命嚇壞官員 副部長換多器官

【新唐人北京時間2023年01月04日訊】觀眾朋友們大家好，歡迎收看《秦鵬觀察》。今天是美東時間1月3日，京港台時間1月4日。

今天焦點：「煙花革命」嚇壞河南官員，推「感恩教育」；文化部副部長高占祥生前換多個器官！內幕：習近平否決70多名專家開放提案。

「煙花革命」嚇壞了河南官員，要推「感恩教育」。2023年，中國大變革的各種因素已經聚齊。知情人爆料：去年年初70多名各領域專家一致提出要做開放預案，但被習近平一人否決。

網絡驚爆，中共原文化部副部長高占祥生前換了多個器官。老幹部老院士們密集離世的原因終於找到了。

多省市爆「煙花革命」 習否決專家建議恐爆動盪

2023年元旦前後，中國各地民眾不顧官方禁令，大規模聚集，燃放煙花爆竹，事件在山東、河南、廣西和重慶等地都有發生。這種公然挑戰當局權力的事件，被很多網民稱為「煙花革命」。

其中，在河南周口，1月2日晚上，還爆發了警民衝突。警察試圖帶走放煙花的人，民眾圍住警車要求放人，最後警車被掀翻。

在現場，還有青年站在警車上跳舞。後來，警方抓走了多人。

1月3日，爆發事件的周口鹿邑縣教體局緊急召開會議，強調說，前一天晚上的事件河南省被通報，當地縣政府和公安局還召開了專題通報會議。

教體局何局長稱，出問題的人員在20歲以下，甚至15歲以下，以青少年和學生為主，所以要求各類學校把學生的思想教育作為重點。要求開展主題「青少年思想與法制教育」，「教育學生愛國、愛黨、愛社會、愛學校，並對學生進行感恩教育。」

該會議還暴露出，年末歲尾，縣教體局出現的投訴信訪事件也很多，因此要杜絕，特別不要出現越級上訪。此外，還要求各學校對教師進行控制，「儘量不外出，外出單位一定要報備」。

大家看了這個會議紀要，有沒有感覺當局已經到了風聲鶴唳的地步了？有網民嘲笑他們的感恩教育，說「感恩國家帶走了他們爺爺奶奶」，「感恩教育哈哈哈哈哈。各地這麼多年沒變過，維穩靠教委，各個部門的工作重點也全部是維穩」。

我們說，很明顯，各地民眾挑戰當局，不僅僅是煙花這麼簡單，而是因為，通過這三年封控，太多人憋了一股怨氣和憤怒，很多人失業、很多家人去世，而當局只會毫無人性的封控、朝令夕改和反反覆覆的欺騙，人們之前害怕病毒帶來死亡，現在則希望把恐懼和霉氣通過燃放鞭炮等釋放出去。所以，各地才出現面對當局的煙花禁令，群體對抗的局面。

「煙花革命」之所以被稱為革命，還因為事件背後是人心思變。比如，2023年跨年夜，南京市很多人迎接新年的市民，自發地湧到新街口廣場的孫中山全身銅像紀念。原中共中央黨校教授蔡霞說，「這是從未有過的景象。紀念孫中山先生，人心向背有了重大變化！這件事含義很深。」

既然這和「白紙革命」背後的起因一樣，是民間對當局的憤怒和反抗，那麼就像地下的野火一樣，它一定也會通過其它方式爆發出來。比如，北京某大學教授的一首現代詩，就用犀利、調侃的言辭對荒誕的2022年做了總結。詩詞後來被當局封殺，但還是傳遍了大江南北。

我們來看看這首詩的部分內容，作者自稱「散淨居主人」，他寫到：「亂哄哄進了臘月天，迷糊糊到了陽曆年。長街大闕掛紅燈，寒門小戶備花鞭。花鞭響、也崩不走連年困頓；紅燈照、也分不清多少謊言。這一年，這三年，只兩字兒總括：荒誕！要多點兒字，就是『太他媽荒誕！』」

「大疫起於武漢，半年天下污染。無論歐羅巴，還是美利堅，一時間世界跟著亂。咱這裡嚴防死守，那疫情一時趨緩。廟堂上忙開了慶功會，專家們戴上了功臣鏈；就好似病毒都消散，一霎時就國泰民安。卻不知這代價呀，是江山都癱瘓！」

「2022年，真是『二』的一年。瞎指揮的在上面，瞎胡鬧的在下面；專家基本糊弄群眾，新聞全是散布謊言……老百姓幹瞪著眼。」

「聽的是『人民至上』，看的是世路艱難；聽的是『生命至上』，看的是悲慘人間。有豐縣的鐵鏈，有打人的唐山，有封死的上海，有紅碼的河南，有四川的靜默，有貴州的車翻，有學校的逃亡，有工廠的造反，有核酸的舞弊，有方艙的混亂…..一切一切無人管，只為開個大會奪利爭權。老百姓出不了家門，新領導卻去了延安，學習那延安精神，就為了準備內戰；說是要艱苦奮鬥，實奪了人民飯碗。」

「誰成想新疆一把大火，震醒了祖國塞北江南。一張白紙向青天，街頭上想起『下台』的呼喊。前有李文亮抱薪，後有彭載舟張膽，這是人類的良知，這是人民的火焰！」

詩詞最後還講述了人們現在進醫院甚至火葬場都要排長隊，說「這已然夠荒誕，卻看：官媒體還在天天撒謊，外交部還是連連扯淡；專家們還在胡說八道，當官的卻是蹤影不見。只把那老百姓一個勁兒熬煎！也不知他那『初心』是否在焉？也不知道他那『使命』是否在焉？他只是藉著新冠戴皇冠，把個大中國一步步搞爛。徹底地露出了『人民公敵』的嘴臉，怎麼花言巧語也不能遮掩！」

詩詞中提到，中共當權者眼看著各地混亂，卻什麼都不管，「只為開個大會奪利爭權」。顯然，這是指中共為了維持黨的形象、政治正確以及順利召開二十大，所以堅持「清零」。

今天，網絡還傳出北京專家趙小海的一個朋友圈聊天的截圖，他說2022年2月，曾經有一批專家給出了有序開放的系統方案，被習近平給否決了。

趙小海說，中共疾控局在去年2月11-13日，組織了七十位多位各領域的專家開會，涉及領域「從醫務到外交、交通、社會」。社會片，當時清華教授薛瀾也參加了。專家們形成的共識是要放開，「時間節點就是冬奧後，最晚不超過兩會。我們各組都提了很細緻的方案，包括我們社會組提出由防轉治，提前導入社會宣傳，補基層醫衛短板，建立居家診療監測流程，取消新聞聯播上把美國做失敗對照組的宣傳…….等一系列建議。」

結果，主持會議的中共疾控中心的梁萬年，「把匯總的方案提交上去後，就被動態清零指示否掉了」。顯然，這裡說的是習近平否決了專家。

有評論稱，「一個人就能否定70多位專家的意見，這就是專制的特色。」

我之前跟大家說過，我說中國不是沒有真正的專家，因為我在清華的時候見過一些官僚，他們很多是有真實水平的。但是，在中共當權的情況下，這沒有什麼用：一方面，領導的智商和價值選擇是最終決策的天花板，另一方面，中共這個體制首先考慮的是維護黨的統治而不是國家和人民的利益，所以，最終選擇往往是南轅北轍。

所以，中國的很多事情，如果站在這個角度，你就想明白了。比如，我們很多人很奇怪，為什麼中共不公布真實數據，為什麼不接受國際援助啊？最新，歐盟要免費向中國提供COVID-19疫苗，幫助北京控制疫情大規模爆發。但這一提議遭到中共拒絕。世界衛生組織1月3日邀請中國科學家參加會議，要求中共提供「更真實」的疫情報告，中共黨媒卻淡化疫情嚴重性。

為什麼呢？中共經常說「底線思維」，其真正涵義，只是要保黨的統治的底線，而不是民眾生存的底線。過去七十年至今，中共一直如此。

當然，我們說物極必反。當中國民眾和世界越來越清醒的時候，中共還繼續這樣做，就只能積累人們的憤怒了。大家可能都看過姜文的電影《讓子彈飛》，張麻子認為百姓對黃四郎的怕中有「怒」，他要做得就是將「怒」勾出來，而最後，民眾的憤怒，真的摧毀了黃四郎的碉樓。

中共對很多事情都有精心的算計，但是人算不如天算！過去一年大家有看到了，中共自詡「戰天鬥地」而且「其樂無窮」，結果呢？還是被病毒以及民眾的反抗打敗了。

那麼，未來呢？它可能竊喜於很多老年人大規模離世，因為可以給原本虧空嚴重的養老金帳戶減輕壓力，但是有網友提醒這是有副作用的：「因為大批這幾年失業的80後90後，原本是靠著父輩甚至祖輩的接濟才挺過這幾年的，是家裡老人省下養老金，幫兒孫頂住了這幾年的失業潮，才不至出亂子，現在這錢沒了，很可能會引發更多社會問題。」

其實還不止這一點。我們注意到，中共體制內很多官員也是受害者，那麼這個怒，就不僅僅存在於城市鄉村，也同樣存在於高牆大院之內。

香港的資深出版人日前在臉書寫到，從量變到質變：中國在世道大變的前夜；2023年，所有大亂的條件都具備了。

他寫到：「歷史步伐時慢時快，慢的時候不是停滯，而是在積累快步前進的能量。習近平十年來好事多為，就在為中共積累垮台的條件，亂世當前，所有條件一一成熟。」

我前兩天也給大家談過我的個人直覺，2023年是大變革之年。那麼，到底會發生什麼？我們拭目以待。

文化部副部長高占祥換多器官？老院士們一大弱點

今天，還有一件大事引發了很多人關注，就是中共文化部副部長、原中共全國文聯黨組書記高占祥，被曝生前換了很多器官，網友對器官來源進行質問。

實際上，高占祥是12月10日去世，但當時並沒有引起很大注意，直到今天。因為人們突然發現，2022年12月11日，民進中央常務副主席朱永新透露出高占祥曾經換了多次器官。於是網絡引爆了！

朱永新在《沉痛悼念高占祥部長》的文章中說，「這些年來，高占祥一直在頑強地與病魔作鬥爭，身上的臟器換了好多，他戲稱許多零件都不是自己的了。」

這段文字，引發了網友熱議：

「看來江總書記的多臟器衰竭，也不是空穴來風」，「草，原來是真的」，「身上的臟器該爭口氣了，使勁免疫排斥送他到地獄。」「我終於知道那麼多失蹤的人去哪裡了，都進共匪官員身體裡了。」「一個前文化部副部長都換了全身的零件，想想正部長以上的官員會怎麼換？都是魔鬼啊！」

高占祥的這個經歷，也部分解釋了中共最近很多高官和院士密集去世的真相。因為，我們知道，新冠病毒沒有特效藥，實際上是要靠人的免疫系統來抵禦病毒入侵。而那些養尊處優的高官們，之所以長壽，很大一批是因為器官移植，但是這也帶來一個弊端：人的免疫系統會把外來的器官視為「敵人」，會發起對新器官的攻擊，所以需要不停地服用免疫抑制劑，這就破壞了人的免疫系統，所以，當新冠病毒來襲的時候，很多人一旦感染，就扛不住、一命嗚呼了！

很多人對器官真相的追問，還提起了一部韓國電影。也就是2017年，韓國最大報社《朝鮮日報》的下屬電視台「TV朝鮮」拍攝的紀錄片《殺了才能活》。尤其提到韓國人經常光顧的一家中國最大的器官移植中心，天津第一中心醫院。

TV朝鮮的記者在韓國器官掮客的安排下，假扮韓國病患家屬，祕密潛入中國北方的這個大醫院（天津第一中心醫院），實地暗中拍攝了韓國病患接受活體器官移植手術的過程。

紀錄片揭露，自2000年以來，約有兩萬名韓國患者去中國大陸，接受了器官移植手術，而移植的器官大多來自從中國的良心犯，特別是法輪功修煉者身上摘取的器官。

片中，「TV朝鮮」《調查報告7》欄目的記者，採訪了多名移植醫生和曾赴華接受器官移植的當事人，並調查了前中共重慶市副市長、公安局長王立軍等人發明的殺人機器「原發性腦幹損傷撞擊機」，揭露了中共活摘器官的暴行。內容非常震撼。大家有時間可以看看。

而我們知道，活摘器官給高官或者富人、或者外國人移植賣錢的這個罪惡，現在早已經從被關押的那些良心犯們，蔓延到了很多其他人，包括失蹤的大學生，以及離奇失蹤的高中生胡鑫宇等人。

有網友說，「高占祥去世，身上的器官換了很多次，不知有多少胡鑫宇因他失蹤。」還有人說，「細思極恐的事情：惡共成千上萬的各路魔頭，幾乎都如高占祥類同，這些身上器官更換，出處是哪裡？還不是『牆國』老百姓，怪不得百姓失蹤查不出去處。」

「高占祥一直與病魔作鬥爭，身上的器官換了很多……每一件『零件』代表一條人命！並不是他與病魔作鬥爭，是他拿多少條人命與病魔鬥爭！」

不知道，中共的偉光正的畫皮下，還藏著多少見不得人的滔天罪惡呢？2023年，讓我們繼續觀察。

好了，請觀眾朋友們訂閱《秦鵬觀察》，今天我們的節目就到這裡。我們明天見。

《秦鵬觀察》製作組

（責任編輯：李紅）

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