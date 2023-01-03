為深化我國公司治理，提升企業永續發展，強化我國資本市場國際競爭力，金管會今 (3) 日宣布，早在 2020 年 8 月發布公司治理 3.0 - 永續發展藍圖，配合此政策的進程，今 (2023) 年度將推動六大相關措施如下:

一、董事長與總經理同一人應增設獨立董事：上市及 6 億元以上之上櫃公司董事長與總經理或相當職務者為同一人或互為配偶或一親等親屬者，應於 112 年 12 月 31 日前設置獨立董事人數不得少於 4 人，但董事席次超過 15 人者，獨立董事人數不得少於 5 人，並應有過半數董事未兼任員工或經理人。

二、設置公司治理主管：全體上市櫃公司應於 112 年 6 月 30 日前起完成設置公司治理主管。

三、英文資訊揭露：上市及 6 億元以上之上櫃公司自 112 年起應提供英文版之股東會議事手冊、年報及年度財務報告。

四、永續資訊揭露：參考永續會計委員會 (SASB) 準則及氣候相關財務揭露建議 (TCFD) 準則，實收資本額 20 億元以上之上市櫃公司應編製申報永續報告書，並揭露特定產業永續指標及氣候相關資訊。

五、財務資訊揭露：實收資本額達 100 億元以上之上市櫃公司，於年度終了後 75 內公告申報前一年度財務報告。實收資本額達 20 億元以上之上市櫃公司，於年度終了後 75 內公告申報前一年度自結財務資訊。

六、興櫃公司自 112 年起股東會，應將電子方式列為表決權行使管道之一。