▲今（3）日食藥署檢出自中國出口的6400公斤大閘蟹檢出戴奧辛超標。（圖／擷取自食藥署網站）

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[NOWnews今日新聞]今（3）日食藥署檢出自中國出口的6400公斤大閘蟹檢出戴奧辛超標，食藥署下午表示，即日起暫停受理該養殖場的輸入查驗申請，加強源頭管理。

食藥署今公布邊境檢驗食品違規名單，其中從中國出口，俗稱大閘蟹的「活中華絨螯蟹」檢出違規，依據「食品含戴奧辛及多氯聯苯處理規範」，戴奧辛限值為3.5 pg / g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和限值為6.5 pg / g wet weight，但此批檢出戴奧辛10.4 pg / g wet weight、戴奧辛與戴奧辛類多氯聯苯含量總和10.8 pg / g wet weight，不符合《食品安全衛生管理法》第15條規定，總重6400公斤依規定退運或銷毀。

食藥署說明，考量戴奧辛污染為環境污染問題，為加強進口中國大閘蟹的源頭管理，針對檢出戴奧辛的盤山縣東方旭海水產養殖場，註冊號：2100/AC001，自今日起暫停受理輸入查驗申請。

另今違規名單中又見日本出口的鮮草莓，食藥署也提到，查111年12月期間，日本輸台鮮草莓經邊境查驗檢出6批不符合台灣「農藥殘留容許量標準」，已於111年12月21日，發函要求日方於112年2月5日前，提出書面資料說明不合格原因及改善與預防措施。