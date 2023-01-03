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（中央社記者賴于榛台北3日電）長榮航勤休假風波備受關注，交通部次長祁文中今天說，長榮集團必須面對與處理此問題，同時也要做好必要的因應計畫，交通部也會以旅客權益為優先，協助持續溝通。

長榮航勤員工不滿年終獎金遠低於集團其他公司，在元旦連假透過臨時休假方式表達不滿。

祁文中今天陪同行政院長蘇貞昌視察台北郵件處理中心國際郵包動物檢疫強化措施，他行前接受媒體詢問長榮航勤議題。

祁文中說，長榮航勤透過連假表達訴求，據他所知，今天早上已經恢復正常，對起飛班機不會造成太多的影響，不過這個問題仍要嚴肅認真面對，民航局局長、交通部長都會與長榮集團、長榮地勤等持續溝通，希望後續假期不要影響多數旅客。

他表示，相信朝這個方向去做，經過充分溝通後，應該可以有效解決。

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媒體追問如何確保後續不再發生類似情形，祁文中表示這其實是公司治理的一環，而交通部在意的是旅客權益，盡力降低罷工對旅客的影響，但根本的問題是長榮集團得要面對與處理，並備妥後續因應計畫。

至於是否擔心華航航勤也跟進罷工，祁文中表示，華航的部分其實還是要看長榮這次怎麼解決，這些都要透過溝通、誠心討論，相信先將問題解決，就不會發生後續狀況。（編輯：楊凱翔）1120103