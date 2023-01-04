由美国消费技术协会(CEA)自1967年起举办的年度美国拉斯维加斯消费电子展览会是世界上影响最大的消费电子技术和产业盛会，展现不同行业的技术创新。将于1月5至8日举行的2023年展会将重点展示汽车工业的重大进步，并侧重可持续性以及健康仪器等。这也是新冠病毒疫情以来，首次在现场实地举行的大型展会。

据法新社报道，参展公司已经纷纷就人工智能、机器人、手机和其他高科技仪器产品和课题做出发布。报道说，一些主要国际汽车制造商也将重点展示电动车产品。

由意大利-美国公司菲亚特克莱斯勒与法国公司宝狮雪铁龙2021年合并而成的大型汽车集团斯泰兰蒂斯(Stellantis)表示，将展示两款不同的概念车，一个是雪铁龙开端(Peugeot Inception)。另一个是道奇公羊电皮卡(The Ram 1500 EV)。相较于福特和雪佛莱品牌，道奇在向电动车过渡上比较缓慢。

德国大众汽车也将展示ID系列的一款概念电动车。ID系列拥有各种全电车。大众汽车已经开始向全电车过渡。

被中国吉利集团2010年收购的瑞典豪华品牌沃尔沃（Volvo）将在展会上展示去年11月推出的电动运动型多用途车SUV。该款SUV 2024年将在美国出售，底价为八万美元，一次充电可行驶300英里，约500公里。

索尼和本田在合作生产电动车，预计将在CES上就电动车进展发布消息。包括奥迪、宝马、奔驰等在内的其他汽车厂商也预计在CES上发布一款概念车或未来电动车发展计划。越南的一家电动车公司“越快”(Vinfast)将首次在CES上现身，并展示其电动SUV车和电动自行车。

英国天空新闻周二报道，这次盛会将有约3000家公司参展。包括亚马逊、LG、微软、三星在内的多数科技业的巨头公司都将参与。不过，三星和谷歌在每年展示其手机产品时都单独举行发布会。三星在CES上将侧重电视和家电，谷歌可能把重点放在智能家庭上。与往年一样，苹果手机不会参与这次CES展会。

一些主要的计算机制造商，像英特尔、英伟达(Nvidia)、超微(AMD)等，也将参展。

这次展会将为大批更小的公司和初创公司各显其能提供重要的平台。报道表示，在这次CES展会上，许多厂商将带来大批卫生和健身、智能家居、虚拟实境(virtual reality,VR)等各方面的产品。

另据拉斯维加斯太阳报报道，疫情前的美国拉斯维加斯消费电子展览会通常可以吸引到将近17万人参加，而组织方预计今年的观众将超过十万人，但比去年的线上展会吸引的45,000人已经翻倍。

组织方表示，尽管疫情已经差不多过去，但是从财务上看，许多公司习惯了缩减商务旅行开支，看紧自己的口袋。组织方说，休闲旅游反弹得很快，商务旅行则恢复得较慢。