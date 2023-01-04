北京教授「告別荒誕2022」熱傳：江山都癱瘓！

【新唐人北京時間2023年01月05日訊】2022年的中國在疫情大爆發的驚恐中結束，舉國上下一片愁容慘淡。北京某教授撰寫的詩作《告別荒誕2022》在網絡熱傳，指「年輕的進了醫院，年老的進了殯儀館，江山都癱瘓！」這首詩在大陸已被封殺。

2022年12月31日，傳聞京城某大學教授以「散淨居主人」為名，用最犀利的言辭總結2022年，發表詩作《告別荒誕2022》。詩云：

2022年最後一天

亂哄哄進了臘月天，

迷糊糊到了陽曆年。

長街大闕掛紅燈，

寒門小戶備花鞭。

花鞭響、也崩不走連年困頓；

紅燈照、也分不清多少謊言。

這一年，這三年，

只倆字兒總括：荒誕！

要多點字兒，就是「太他媽荒誕！」

大疫起於武漢，

半年天下污染。

無論歐元巴，還是美利堅，

一時間世界跟著亂。

咱這裡嚴防死守，

那疫情一時趨緩。

廟堂上忙開了慶功會，

專家們戴上了功臣鏈；

就好似病毒都消散，

一霎時就國泰民安。

卻不知這代價呀，

是江山都癱瘓！

2022年，真是「二」的一年

瞎指揮的在上面，

瞎胡鬧的在下面；

專家基本糊弄群眾，

新聞全是散佈謊言……

老百姓乾瞪著眼。

聽的是「人民至上」，

看的是世路艱難；

聽的是「生命至上」，

看的是悲慘人間。

有豐縣的鎖鏈，

有打人的唐山，

有封死的上海，

有紅碼的河南，

有四川的靜默，

有貴州的車翻，

有學校的逃亡，

有工廠的造反，

有核酸的舞弊，

有方艙的混亂……

一切一切無人管，

只為開個大會奪利爭權。

老百姓出不了家門，

新領導卻去了延安。

學習那延安精神，

就為了準備內戰；

說是要艱苦奮鬥，

實奪了人民飯碗。

誰成想新疆一把大火，

震醒了祖國塞北江南。

一張白紙向青天，

街頭上響起「下台」的呼喊。

前有李文亮抱薪，

後有彭載舟張膽，

這是人類的良知，

這是民族的火焰！

問爾等肉食者：

當婊子立牌坊何其厚顏無恥，

限自由禁言論哪有天賦人權！

看這幫衣冠禽獸壞心肝，

猛可裡一百八十大轉彎。

昨日是封控清零不動搖；

今日是撒把放開無死角，

這就叫應死盡死、應染盡染！

看當下，

都城無車馬，

道路無人煙，

年輕的進了醫院；

年老的進了殯儀館，

還得排著大隊等時間。

這已然夠荒誕，卻看：

官媒體還在天天撒謊，

外交部還是連連扯淡；

專家們還在胡說八道，

當官的卻是蹤影不見。

只把那老百姓一個勁兒熬煎！

也不知他那「初心」是否在焉？

也不知他那「使命」是否在焉？

他只是藉著新冠戴皇冠，

把個大中國一步步搞爛。

徹底地露出了「人民公敵」的嘴臉，

怎麼花言巧語也不能遮掩！

這真是荒誕不經的一年和三年！

「連失敗都失敗得如此失敗！」

2022年末，中共在民眾抗議浪潮中被迫放棄清零防疫政策，無準備、無預警地放開管控。當局這種「賭氣式」放開，導致疫情全面爆發，14億中國人的生命安全受到中共病毒（新冠病毒）威脅。

有專家指出，中共為了挽救政權和經濟，開始採取「應染盡染、應死盡死」的躺平政策，希望犧牲一部分人，快速度過疫情高峰，恢復常態，但結果很可能事與願違。

目前，中國正遭遇第一波疫情高峰，醫院被患者擠爆，醫護人員也大量感染，醫療系統不堪重負。死亡人數持續飆升，殯儀館爆滿，屍體燒不完，傳聞北京正在趕建火化爐。中共防疫政策下的混亂局面，被網友嘲諷：「連失敗都失敗得如此失敗！」

有網友整理出2022年「10條獲獎微信」：

一為《青年》：「54、64、A4（A4指的是：白紙運動）。」

二為《抗疫》：「如能抗議何須抗疫，若不廢言豈有肺炎，官壯病毒。」

三為《專家》：「但願世間無尊友，否則民心涼萬年。」

四為《主要矛盾》：「當下社會的主要矛盾是：人民群眾日益增長的智商，與落後的欺騙方式之間的矛盾。」

五為《不同抗疫》：「不要嘲笑外國領導與病毒共存〜人家是問過專家的；也不要指責中國專家堅持清零〜人家是問過領導的」。

六為《不同躺平》：「人家躺平是慢慢躺下的，而我們是被一絆子撂倒的。」

七為《最驚怵的一句話》：「2022年最驚怵的一句話：我要親自抓經濟！」

八為《失敗》：「連失敗都失敗得如此失敗！」

九為《消費》：「萬萬沒想到疫情帶來的報復性消費是：殯葬業！」

十為《三年總結》：「專業的事幹得很扯淡，扯淡的事幹得很專業；好事幹得千瘡百孔，壞事幹得天衣無縫。」

上述10條微信引發共鳴，網友嘲諷中共當局：「折騰了三年都白費（白肺）了。」

2023新年第一天，中國多地民眾湧上街頭燃放煙花，慶祝新年到來，同時釋放被疫情封控3年的怨氣。

河南鹿邑民眾燃放煙花時遭到警方攔阻，爆發警民衝突，民眾怒砸警車，煙花爆竹繼續燃放，引發一場「煙花革命」。

同一天，河南許昌和江蘇南京也出現民眾燃放煙花，反抗中共強權事件。現場警察不敢過分攔阻，也成了欣賞煙花的看客。

美國時評人士章天亮博士在《天亮時分》中說，這次「煙花革命」中出現一個歷史性的畫面，從網傳視頻中可以看到，警車被掀翻了，民眾在旁邊燃放煙花爆竹。

「它好像是一種徵兆：2023年中共翻船了，翻車了，然後民間在慶祝。你看這個視頻，你有一種感覺，就是中共已經完蛋了。警察都已經撤了，警車都被推翻了，中共已經翻船翻車了。」章天亮說。

他表示，「我們不需要一次性地取得驚天動地的勝利，我們就是一點點地不服從，我們就是一點點地淡化我們對中共的恐懼。越是這種看起來跟政治無關的運動，就像燃放煙花爆竹這樣的非政治化的運動，它成功的可能性就越大。它越可能成功，它產生的激勵作用也就越大。」

他認為，中國新年來臨，「煙花革命」還會持續發酵，「所以我覺得，這個除夕對於中共來說會非常的難過」。

（記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）

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