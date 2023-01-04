潤泰集團總裁尹衍樑2011年從AIG手中接下南山人壽逾10年，至今挑戰仍多。（中央社）

尹衍樑入主南山 950億遭套牢

〔記者李綺雯／綜合報導〕2011年潤泰集團總裁尹衍樑攜手寶成工業創辦人蔡其瑞斥資21.6億美元，以當時匯價計算相當於台幣680億，從外資美國國際集團（AIG）手中接下南山人壽，基於當時尹對金管會「10年不會出售南山股權」的承諾，為了將手上的南山股權解套，多年來，尹衍樑持續爭取南山股票上市；推動與兆豐金、彰銀的三合一計畫；積極加碼中信金股票等，就是希望能將卡在南山的資金變現。

10多年來，為填補官方對南山資本適足率（RBC）的要求，尹衍樑把中國大潤發、台灣大潤發等重要資產全數出售，以換取現金增資南山，南山目前資本額已達1382億元，89.5%股權控制在潤成投控手上，潤成在2022年6月增資，股本達到2910億元，其中尹衍樑相關企業持股約8成，如此換算，尹衍樑套在南山的資金超過950億元。

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然而，今年受國際金融環境影響，美元升值、美債急跌，包括南山在內的7家壽險業淨值縮水，尤其以南山的情況最為嚴峻，雖然在資產重分類後，淨值比已轉正回升，但與此同時，市場再傳出，長年面臨南山併購威脅的中信金有意收購南山，似乎讓尹衍樑的壽險美夢岌岌可危。

尹衍樑當初對金管會「10年不會出售南山股權」的承諾已屆滿，但南山股票因遲遲無法掛牌，尹衍樑面臨沈重財務壓力。

（本報資料照）

僱傭變承攬 南山勞資爭議難解

2016年南山全面將業務員從「僱傭制」改為「承攬制」，進而導致勞資關係緊張，成了上市興櫃的另一大阻礙，據南山工會2021年的指控，南山人壽10年來多次違反勞動法，遭罰上千萬，包括未經工會同意延長工時、超時加班、未依法給付加班費等，2022年南山又因超時加班挨罰50萬，多年來裁罰案件不斷，遭工會痛批是「違反勞基法慣犯」。

然而，據先前媒體報導指出，公司高層非但沒有積極解決勞資糾紛，反倒認為裁罰金額不多，不會列入財報，更稱南山都有繳交罰款，是守法的公司，與員工纏訟多年的勞資問題遭擱置一旁，至今仍未獲得解決。

尹衍樑接手南山後，與業務員關係從僱傭變承攬，南山人壽與業務員之間多年的勞資爭議仍未解決。（中央社）

經理人開團炒股 南山公司治理崩壞

2018年南山投資部門更爆出一名葉姓經理人透過Line群組私下經營投顧業務，先鎖定中小型股票，再放消息給群組成員買進持股，並用保戶資金拉抬股票，賺取價差。

對此，南山解釋，此案純屬當事人不當行徑，否認該名前員工利用南山保戶資金為特定個股「抬轎」，並稱南山嚴明禁止投資相關人員進行股票炒作，若有購買股票皆需事先申請核准或事後申報。

針對此炒股案，金管會認定，南山未做到相關查核與監督，內控機制失靈開罰480萬；此外，南山於事發前幾個月接獲民眾檢舉，卻沒有緊急應變作為，直到媒體報導才做出通報，研判其機制有缺失再罰180萬。

南山因葉姓經理人用Line群組炒股，遭罰660萬元。（中央社）

境界之亂！百億系統上線頻出包

不只如此，2018年9月，南山人壽耗資百億進行「境界成就計畫」，更新電腦系統，目標要將南山50多年來的舊系統整合為單一平台，彙整保戶與保單資料，不料新系統上線後，造成15萬張保單停效，後又接獲爆料指出 ，有6萬張保單因信用卡扣款繳保費錯誤問題，恐造成21萬名投保南山人壽保險的消費者權益受損等事件。

對此，消基會指出：「南山人壽系統頻頻出包，已嚴重影響廣大保戶權益，業者為便宜行事，竟縱容業務員擅自為保戶填寫任何文件，消費者權益根本蕩然無存！」。

另外，金管會也斥責南山草率以新系統取代舊系統，重罰3000萬，而時任董事長的杜英宗更因此停職停薪2年，後來杜英宗離開南山，2022年改由尹衍樑兒子尹崇堯接任南山董事長。

前南山人壽董事長杜英宗2019年9月遭金管會停職2年，隔年4月即離開南山。（中央社）

陷淨值風暴 南山財務壓力大

2021年南山人壽獲利年增60%創新高，一度被看好能擺脫多年來風波與爭議不斷的負面形象，不料2022年美國升息、美債價格急跌，引發壽險業淨值風波，其中，南山淨值比一度轉為負數，更衝擊大股東潤泰全（2915）與潤泰新（9945）的股價。

由於南山持有大量債券部位，更容易受利率波動，當保險負債沒有用公允價值計算，縮水的資產扣除沒有減少的負債，淨值才會大幅降低，進行金融資產重分類後，即使南山目前淨值比已回正，淨值數達3265億元，不過南山資金仍舊不足，又因未依規定時限公告資產重分類資訊，遭金管會處以120萬元罰金。

如今，距離尹衍樑當時承諾的10年禁售期早已屆滿，南山股票掛興櫃一案卻因勞資爭議、炒股案、系統亂象一再延宕，尹衍樑多年前投入南山的資金慘遭套牢，在淨值縮水的危機時刻又面臨中信金的併購壓力，想要如願上市，南山恐怕還有一段路要走。

2022年7月美國猛力升息引發壽險業淨值風暴。（本報資料照）

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