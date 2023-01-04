螞蟻集團切割阿里巴巴 馬雲退出實控人位置

【新唐人北京時間2023年01月07日訊】1月7日，阿里巴巴旗下的螞蟻科技集團股份有限公司（下稱螞蟻集團）發布公告稱，螞蟻集團管理層不再是阿里巴巴合夥人。公告顯示，馬雲股份表決權從53%調整為6%，這顯示他不再是實際控制人。

7日上午，螞蟻集團發布《關於持續完善公司治理的公告》。

公告指，該公司目前董事會八名董事中包含四名獨立董事，下設六個專門委員會。在此基礎上，其計劃繼續引入第五名獨立董事，實現董事會中獨立董事過半數。同時，螞蟻集團相關管理層成員不再擔任阿里巴巴合伙人，強化與股東阿里巴巴集團的隔離。

公告稱，為推動股東投票權與其經濟利益相匹配，螞蟻集團主要股東及相關受益人擬對螞蟻集團股東上層結構進行調整。

此次調整的核心是螞蟻集團主要股東投票權的變化：從馬雲及其一致行動人共同行使股份表決權，到包括螞蟻集團管理層、員工代表和馬雲在內的10名自然人分別獨立行使股份表決權。

杭州君瀚及杭州君澳合計持有螞蟻集團53.46%的股份。此前馬雲、井賢棟、胡曉明及蔣芳分別持有雲鉑投資34%、22%、22%及22%的股權。

根據雲鉑投資現行章程及《一致行動協議》，馬雲能夠實際支配雲鉑投資股東會與行使螞蟻集團股東權利相關事項的表決結果，進而通過雲鉑投資控制的杭州君瀚及杭州君澳間接控制螞蟻集團53.46%股份的表決權。

因此，本次調整前，馬雲為螞蟻集團實際控制人。

本次調整完成後，螞蟻集團包括杭州君瀚和杭州君澳在內的各主要股東彼此獨立行使所持有的螞蟻集團股份表決權且無一致行動關係。馬雲的股份表決權從53.46%調整為6.208%。這也意味著馬雲將退出螞蟻集團實控人的位置。

據螞蟻集團官網顯示，螞蟻集團董事會發生調整，首席技術官倪行軍不再擔任公司執行董事，由首席財務官韓歆毅接任。

去年7月，阿里巴巴集團發布2022財年年報披露，螞蟻集團管理層的相關成員包括集團董事長兼CEO井賢棟、CTO倪行軍等不再擔任阿里巴巴合伙人。

2020年以來，阿里巴巴和馬雲旗下的螞蟻集團遭到中共監管打壓。2020年10月，馬雲公開批評中共的金融和監管體系扼殺創新。

2020年11月，中共叫停了螞蟻集團370億美元的首次公開募股（IPO）；2021年4月10日，中共監管機構對阿里巴巴集團開出182.28億元人民幣的處罰。

過去兩年，馬雲曾一度從公眾視野中消失了一段時間，後來偶爾被發現在國外現身，包括西班牙、荷蘭、日本等地。

今年11月，直接了解馬雲行蹤的消息人士告訴英國《金融時報》，馬雲和家人在東京居住了將近六個月，包括在溫泉和東京郊外的滑雪勝地逗留，並經常前往美國和以色列。

報導引述知情人的話表示，馬雲利用在日本的時間將他的商業利益擴展到阿里巴巴和螞蟻集團的核心電子商務技術之外，進入可持續發展領域。他在很大程度上將這兩家公司的領導權移交給了新一代的領導人。

（責任編輯：唐正）

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