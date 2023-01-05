踏入2023年，全球經歷了三年的疫情肆虐，極需正能量為大家打打氣。世界兩大權威色彩機構Pantone及日本色彩協會JAFCA，近日便公布了2023年的年度代表顏色，分別是洋紅色（Viva Magenta，或稱姻脂紅）及暖黃色（Luminous Yellow），都有希望及樂觀等正面寓意。

洋紅色：來自自然界的堅強色彩

作為世界最具代表性的色彩權威機構之一Pantone，其總部位於美國新澤西州，自1999年起，每年該機構都會選出一種年度色彩（Color of the Year），以反映對當年世界事件及全球文代的展望等，也成為各品牌為來年設計的熱門用色指標。2023年Pantone選擇了「Viva Magenta」洋紅色作為年度色彩，據Pantone Color Insitute的行政總裁Leatrice Eiseman表示，洋紅色來自自然界中最亮眼的紅色家族，代表了原始熱情及力量，在這個科技日益佔據人類生活的世代，大家更需要這種原始力量鞏固內在精神，更勇敢及樂觀面對未來挑戰。

2023年Pantone選擇了「Viva Magenta」洋紅色作為年度色彩

PANTONE 17-1850 Viva Magenta.

洋紅色來自自然界中最亮眼的紅色家族

洋紅色代表了原始熱情及力量

PANTONE 17-1850 Viva Magenta.

洋紅色來自自然界中的胭脂蟲

胭脂蟲靠吸食仙人掌的汁液為生

據記載，早在十世紀美洲人已使用胭脂蟲染色

據記載，早在十世紀美洲人已使用胭脂蟲染色

事實上，我們日常生活用品中也經常使用到這種洋紅色，包括各種化妝品、唇膏、清潔液甚至食品，這種色彩一般來自自然界中的胭脂蟲（Dactylopius coccus，又名洋紅蟲），其原產於美洲，靠吸食仙人掌的汁液為生，通體呈現出洋紅色，據記載，早在十世紀美洲人已使用胭脂蟲染色，可謂一種極傳統的天然染料。至於小小胭脂蟲歷經千百年仍能存活下來，本身也是一種堅毅的象徵，用以鼓勵當今世代的人，也最適合不過。

暖黃色：振奮精神療愈人心

除Pantone以外，亞洲區的色彩權威日本色彩協會JAFCA，自2015年起每年也會公布年度色彩，2023年選擇了柔和明亮的暖黃色（Luminous Yellow）。據該協會表示，當今世界正面對戰爭、疫情及環境污染等威脅，世人都生活在不安中，希望能擁有跨越困境的能力，暖黃色正有一種振奮精神、軟化剛硬人心及療愈情緒的力量，鼓勵大家抱持希望及共融之心應對未來。

日本色彩協會2023年選擇了柔和明亮的暖黃色（Luminous Yellow）為年度色彩。

圖片來源：[email protected]、jafca、維基百科

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