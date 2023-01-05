【民眾網黃楸玲／台北報導】

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環保署表示，根據空氣品質監測、模式模擬及中央氣象局預報資料，中國北京到上海地區1月5日觀測到霾害現象，預測7日清晨起受大陸冷氣團影響，挾帶境外污染物南下影響臺灣空氣品質，預估空品區多為橘色提醒等級，7日午後境外污染物逐漸往南傳輸影響中南部地區，短時間可能達紅色警示，請留意最新空氣品質資訊。

1月5日觀測到中國北京至上海一帶PM2.5小時濃度約200~300微克/立方公尺，預估7日凌晨起隨東北風南下影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達55~65微克/立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全臺空氣品質多為橘色提醒等級，中南部局部地區短時間達紅色警示等級。

8日至9日環境風場轉為偏東風，中南部地區風速弱，且夜間及清晨時段由於氣溫較低、垂直擴散差，污染物易累積於近地面，空氣品質多為橘色提醒等級，局部地區可能達紅色警示等級。

預計10日下午起，水平擴散條件轉好，中部以北地區逐漸改善，南部地區位於下風處，易累積污染物，空氣品質仍以橘色提醒等級為主。

由於這次境外污染可能有滯留於中南部的情形，環保署已事先通知各地方政府要注意空品變化狀況，即時要求轄區內主要污染源進行降載或減排，同時也要加強轄內露天燃燒、營建工地以及堆置場等管制作為。

環保署也已經協調台電所管理的中火、興達及民營的麥寮等燃煤電廠在這段期間進行減排降載，共同降低空品惡化期間之影響。

空氣品質受氣象條件影響大，仍有較大不確定性，請民眾適時注意環保署發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護，隨時留意空氣品質資訊。

2023年1月5日空氣監測（圖：環保署）

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