「煙火革命」又獲勝？ 黨媒表態「鬆綁」

【新唐人北京時間2023年01月06日訊】中國「白紙革命」爆發後，中共隨即放棄「清零」。日前多地民衆又燃放煙花挑戰中共，地方政府隨後接連宣布有限放開爆竹禁令，黨媒央視也表態挺「鬆綁」。

中共2018年以所謂「防止環境污染與火災」爲由禁止民衆燃放煙花爆竹。但今年多地民衆爭相放煙花挑戰禁令，河南民衆還掀翻了前來抓人的警車。這一場「煙花革命」過後，北京、山東、遼寧等多地政府紛紛有條件放開煙花禁令。

其中遼寧大連、山東東營、濱州規定可在新年限定時段燃放，北京通州區則允許在限定區域內燃放。不過，北京大多數地區則需事先向市政府提出申請，才可燃放。

另外，網傳西安市公安局2日發布的緊急通知中，雖然表明市政府沒有修改爆竹禁令，但也提到民衆燃放煙花爆竹的願望「進一步增強」，叮囑公安要「文明執法、柔性執法，不與群眾發生正面衝突，不造成負面涉警輿情」。該通知凸顯地方政府害怕民衆抗爭、有變相「鬆綁」之意。

事實上，網傳大量視頻顯示，近日多個城市的居民爭相燃放煙花，地方公安沒有暴力鎮壓，甚至和民衆一同「觀賞」。

此外，中共黨媒央視網的官方微博1月6日還發布題為「煙花的禁與放，是時候被正視了」的評論文章，大有「鬆綁」爆竹禁令之意。

文章承認燃放煙火爆竹是中國過年傳統的「靈魂」，人們也希望用煙花驅散三年「疫情陰影」。文章還肯定了部分地方「鬆綁」煙花禁令的做法，呼籲地方政府有條件放開。

旅居紐約的中國政治經濟評論人士秦鵬對自由亞洲電臺表示，所謂「環保與安全」其實只是中共禁放煙花的藉口，真正的原因是中國傳統新年放爆竹有驅邪的含意，而中共知道自己很邪惡，所以才不讓老百姓燃放。

秦鵬還說，剛剛過去的這三年「疫情封控」，中國人積纍了太多的痛苦和憤怒，這次很多地方爆發出來，中共當局也很清楚自己惹了衆怒。

旅居美國的中國民運活動人士王軍濤認爲，「煙花運動」以及「白紙運動」後的政策轉彎，都是中共當局與地方政府對民眾抗爭不得已的讓步。

秦鵬表示，中共的這種讓步會讓老百姓有心理上的鼓勵，從而還會出現更多的抗爭。而中共政權過去數十年一直靠高壓統治來維持，一旦開始退讓，就會讓政府的應對體制逐漸崩塌，因此民衆的持續反抗有可能最終引發中共的垮臺。

（記者鄭鼓笙綜合報導/責任編輯：林清）

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