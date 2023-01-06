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（中央社記者謝方娪台北6日電）第10屆台灣保險卓越獎正式起跑，保發中心董事長桂先農今天表示，在天災及疫情等動盪年代中，保險業發揮保險保障、安定社會人心並支持經濟發展；針對產險業防疫險風暴，他點出風險評估等7大省思。

防疫雙險2022年全年理賠衝破新台幣2000億元大關，在疫情嚴峻時刻有效安定人心，不過產險公司如何強化風險管理，也是防疫險風暴暫歇後市場重要焦點。

桂先農今天出席「第10屆台灣保險卓越獎記者會」，會後受訪時表示，自己曾點出7大省思，第一，此類新型態商品設計因沒有足夠歷史經驗，風險評估宜更謹慎，商品精算假設應多元參考國內外資訊，即時滾動調整。

其次，業者應遵循保險損害填補精神，審酌防疫險透過設計定額補償簡化理賠程序的妥適性；第三，核保程序應妥適執行，以防制投機性重複投保；第四，理賠查證流程宜妥適執行，可請保戶授權公司事後實際調查相關證明真偽。

第五，風險容忍度、風險胃納與壓力測試情境設計應多元參考國外經驗，並因應疫情變化快速增加檢討頻率；第六，保險期間設計可低於1年期，或可採用每半年重新簽發、重新訂價方式，以便加速反應外在風險變化。

第七，應考量以再保險方式移轉風險，若國外再保市場不願意承接風險時，也屬於風險警訊，業者應謹慎思考是否為追求業績成長而使公司暴露於巨大不確定性中。

第10屆台灣保險卓越獎選拔活動今年1月16日起至4月12日止受理報名，主辦機構保險事業發展中心今天召開記者會宣布選拔活動開跑。

桂先農致詞時指出，自2005年起，依主管機關指導，保發中心每2年主辦一次台灣保險卓越獎，隨時光不斷前進，此獎項目的仍是希望以正面肯定方式鼓勵保險業界昂揚向上、奮鬥不懈並與時俱進。

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桂先農表示，尤其在天災及疫情等動盪年代中，保險業發揮保險保障、安定社會人心，並支持經濟發展，特別要透過台灣保險卓越獎頒獎表達肯定與支持。

桂先農說，為響應全球永續發展趨勢及主管機關金管會「綠色金融行動方案3.0」計畫，台灣保險卓越獎將綠色環保與永續納入評審考量，特別增加有關綠色金融及ESG（環境、社會及公司治理）評比，引領保險業不僅是「最會賺錢」的企業，而是「對社會最好」的企業。（編輯：潘羿菁）1120106