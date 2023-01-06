環保署今 (6) 日預告草案，將對旅宿業及其他住宿業一次用旅宿用品加以限制，以因應國際趨勢及減少塑膠廢棄物，公告內容將從今年 7 月 1 日起分二階段實施，第一階段為不主動提供；第二階段則是自備應有價差優惠或提供需求者選購，並由地方環保局提報實施日期。

環保署此次依廢棄物清理法第 21 條授權訂定「一次用旅宿用品限制使用對象及實施方式」，內容規定旅宿業（觀光旅館業、旅館業及民宿）及其他住宿業（露營地、休旅車營地等），於第一階段起，不能在客房內主動提供或客房外讓消費者自由取用一次用旅宿用品，僅於消費者有使用需要時再提供。

至於第二階段規定，環保署指出，將明定業者應提供未含一次用旅宿用品房型之價差至少 5% 優惠；或於營業場所或客房內標示各項一次用旅宿用品價格供消費者選購，實施日期則由地方提報環保署核准發布。

環保署說明，限制的一次用旅宿用品品項包括：小於 180 毫升且一次性包裝之液態盥洗及保養用品（洗髮乳、潤髮乳、沐浴乳及乳液）、個人衛生用品（梳子、牙刷、牙膏、刮鬍刀、刮鬍泡及浴帽）以及一次用拖鞋等 3 類品項。

環保署表示，一次用旅宿用品本體、容器或包裝多使用塑膠材質，經使用後廢棄造成資源浪費，為減少塑膠污染環境，聯合國於 2022 年第五屆環境大會 154 國共同承諾，將於 2024 年前制定一項具有法律約束力的國際塑膠公約、2030 年大幅減少使用一次性塑膠製品。

此外，旅遊中所產生的塑膠污染或垃圾較容易進入海洋和陸域水體中，造成環境及生態危害虞慮，因此，聯合國環境署及世界旅遊組織於 2020 年推動全球旅遊減塑倡議 (Global Tourism Plastics Initiative)，邀請旅遊產業鏈業者及協會和非政府組織一起加入，對一次用旅宿用品提出使用環境友善的旅宿用品取代一次性塑膠的承諾等，希望解決塑膠污染及減少垃圾產生。